Беру 1 стакан кефира и 10 минут. Мягкие и нежные сырные лепешки с луком: изумительно вкусно

История лепёшек насчитывает несколько тысячелетий. Они были одним из первых видов хлеба, который начали выпекать люди. Лепёшки изготавливали из различных видов муки, таких как пшеничная, ржаная, кукурузная, ячменная и другие.
В разных странах и регионах есть свои особенности приготовления лепёшек.
Например, в Индии лепёшки называются «чапати» и готовятся из пшеничной муки грубого помола. В Средней Азии лепёшки называются «тавляк» или «патыр» и выпекаются в тандыре. В Грузии лепешки называются «мчади» и изготавливаются из кукурузной муки.
Лепешки могут быть как простыми и домашними, так и сложными и изысканными. Пожарим простые лепешки на кефире.
Ингредиенты для лепешек на кефире:
- Кефир — 300 мл;
- Сода — ½ ч.л.;
- Яйцо — 1 шт.;
- Соль — ⅓ ч.л.;
- Мука — 100 г;
- Зеленый лук — пучок;
- Твердый сыр — 150 г.
Приготовление лепешек на кефире:
В кефир высыпаем соду и смешиваем, ожидаем реакцию компонентов. Разбиваем в смесь яйцо, высыпаем соль, по желанию добавляем черный перец, перемешиваем.
Просеиваем в кефир муку, замешиваем густое тесто. Шинкуем зеленый лук и высыпаем в тесто, смешиваем.
Натираем на крупной терке сыр и высыпаем в тесто, перемешиваем. Выкладываем несколько ложек теста на сухую сковороду, выравниваем по поверхности.
Под крышкой обжариваем лепешку на медленном огне с одной стороны 3-4 минуты, с другой 2-3 минуты.
Получаются мягкие нежные сырные лепешки с луком. Это хороший способ разнообразить свой рацион.