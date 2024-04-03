Беру 1 стакан кефира и 10 минут. Мягкие и нежные сырные лепешки с луком: изумительно вкусно

История лепёшек насчитывает несколько тысячелетий. Они были одним из первых видов хлеба, который начали выпекать люди. Лепёшки изготавливали из различных видов муки, таких как пшеничная, ржаная, кукурузная, ячменная и другие.

В разных странах и регионах есть свои особенности приготовления лепёшек.

Например, в Индии лепёшки называются «чапати» и готовятся из пшеничной муки грубого помола. В Средней Азии лепёшки называются «тавляк» или «патыр» и выпекаются в тандыре. В Грузии лепешки называются «мчади» и изготавливаются из кукурузной муки.

Лепешки могут быть как простыми и домашними, так и сложными и изысканными. Пожарим простые лепешки на кефире.

Ингредиенты для лепешек на кефире:

Кефир — 300 мл;

Сода — ½ ч.л.;

Яйцо — 1 шт.;

Соль — ⅓ ч.л.;

Мука — 100 г;

Зеленый лук — пучок;

Твердый сыр — 150 г.

Приготовление лепешек на кефире:

В кефир высыпаем соду и смешиваем, ожидаем реакцию компонентов. Разбиваем в смесь яйцо, высыпаем соль, по желанию добавляем черный перец, перемешиваем.

Просеиваем в кефир муку, замешиваем густое тесто. Шинкуем зеленый лук и высыпаем в тесто, смешиваем.

Натираем на крупной терке сыр и высыпаем в тесто, перемешиваем. Выкладываем несколько ложек теста на сухую сковороду, выравниваем по поверхности.

Под крышкой обжариваем лепешку на медленном огне с одной стороны 3-4 минуты, с другой 2-3 минуты.

Получаются мягкие нежные сырные лепешки с луком. Это хороший способ разнообразить свой рацион.