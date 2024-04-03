Пока багет слегка подсушивается в духовке, можно успеть приготовить идеальнейшую намазку. Сделать это необычайно просто, особенно если вооружиться рецептом от нашей редакции. Как готовится довольно бюджетная и бесподобно вкусная намазка из жареного лука, читайте сегодня.

Чтобы сделать такую отменную закуску, вам понадобится 3 основных ингредиента. Луковица, яблоко и горсть грецких орехов — шикарная основа для намазки, которую и дети, и взрослые будут уплетать за обе щеки.

Идеальная намазка из жареного лука и яблока: как подать

Вам необходимо подготовить хлебушек для красивой презентации блюда. Оттените нежность текстуры домашней намазки с помощью хрустящего багета. Для этого слегка подсушите его в духовом шкафу или же обжарьте до золотистости на сковороде с добавлением сливочного масла.

Ингредиенты

Багет1 шт. Лук1 шт. Яблоко1 шт. Грецкие орехи50 г Сливочное масло150 г Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Горчица0,5 ч. л.

Приготовление

Нарезаем багет на ломтики. Выкладываем их на противень, застеленный пекарской бумагой. Сверху смазываем хлеб небольшим количеством размягченного сливочного масла.Разогреваем духовой шкаф до 180 градусов. Отправляем в него противень с хлебом до легкого румянца ломтиков. Очищаем репчатый лук от шелухи. Нарезаем его небольшим кубиком. Обжариваем овощ на разогретой сковороде со сливочным маслом до прозрачности.Тщательно промываем яблоко. Обсушиваем его. Удаляем семена. Нарезаем фрукт небольшими кусочками. Выкладываем его к луку и перемешиваем всё. Готовим яблоко на огне до мягкости. Даем содержимому сковороды остыть до комнатной температуры. Затем перекладываем его в чашу блендера.Мелко рубим грецкие орехи с помощью ножа. Подсушиваем их на сухой раскаленной сковороде в течение 2 минут. Затем добавляем орехи в блендер. Измельчаем соединенные ингредиенты до получения однородной массы. Потом добавляем к ней горчицу, соль и черный молотый перец по вкусу. Снова всё пробиваем в течение 1 минуты. Готово!

Хранить такую намазку следует или в герметичном контейнере, или в стеклянной баночке с плотно закрывающейся крышкой. Важно не держать ее в открытой емкости. В ином случае домашняя намазка из лука и яблока простоит совсем недолго и к тому же обветрится.