Рецепт: Салат «Неделя до стипендии» — Салат- пятиминутка из фасоли, кукурузы и сухариков

Ингредиенты:

кукуруза консервированная — 1 банка;

фасоль консевированная — 1 банка;

перец болгарский — 1 шт;

сухарики кириешки — 1 пачка;

майонез — 1 ст.ложка

Способ приготовления: Рецепт этого салата из серии » Гости на пороге». Ультра быстрый в готовке салат под названием » Неделя до стипендии». Потому как он довольно бюджетный по цене.

Ещё этот салат можно назвать «Мечта лентяя», потому как готовится салат буквально за пять минут. Надо будет просто открыть пару баночек и пачку с сухариками.

Единственное, что предстоит порезать, так это болгарский перец. И абсолютно ничего отваривать для этого салата не надо.

Такой салат может приготовить даже первоклассник.

Вот ингридиенты для него.

Кстати, этот салат нравится и детям. Скорее всего здесь срабатывает их тяга к сухарикам и кириешкам.

Приготовление проще простого.

Открываем баночку консервированной кукурузы. Жидкость выливаем, а кукурузу кладём в салатник.

Тоже самое проделываем с баночкой консервированной фасоли. Иногда фасоль из баночки надо промыть, это зависит от производителя.

Высыпаем фасоль к кукурузе.

Болгарский перец моем, очищаем от внутренностей и плодоножки и нарезаем мелкими кубиками.

Добавляем перец в салатник. Перемешиваем.

Добавляем столовую ложку майонеза и снова перемешиваем.

Салат, практически, готов, так как сухарики желательно положить в него непосредственно перед подачей.

Открываем пачку ржаных или пшеничных сухариков. Вкус любой.

Мне в данном салате больше нравятся сухарики со вкусом бекона.

Посыпаем салат сухариками.

Перед тем, как начнем салат уплетать, салат перемешиваем.

Готовьте быстро! Готовьте с радостью! Готовьте с любовью!

Приятного аппетита!

Время приготовления: 5 мин. Примерная стоимость порции: 150 руб.