Беру 1 стакан овсянки и яблоки. Даже школьницы справятся: 3 рецепта овсяного печенья из Германии

Овсяные хлопья весьма популярный полезный завтрак во многих странах Европы и СНГ. Есть предположение, что нам внушили пользу данного продукта. Однако, большинство показателей говорит о том, что овсянка реально полезна для организма.

Овсяные хлопья традиционно употреблялись в Шотландии, Скандинавии и у Восточных славян. В основном из хлопьев делали каши на воде и молоке.

Так как овсянка богата бета-глюканом, она способна медленно отдавать организму энергию. Это позволяет надолго сохранить ощущение сытости.

Сейчас из овсянки можно сделать не только кашу, но и печенье. Есть три рецепта полезного печенья их хлопьев.

Ингредиенты для печенья из овсянки №1:

яблоки — 2 шт.;

вода — 30 мл;

овсяные хлопья — 200 г;

орехи — 50 г;

ванилин — щепотка;

масло авокадо.

Приготовление печенья из овсянки №1:

Яблоки делим на небольшие дольки, очищаем от семенных коробочек. Кладем яблочные дольки в чашу блендера, вливаем туда же воду и измельчаем до состояния пюре.

В другую чашу блендера высыпаем овсяные хлопья и орехи, измельчаем до состояния крошки. Смешиваем яблочное пюре с овсяной крошкой, создаем тесто.

Смазываем формочки для печенья маслом авокадо или другим растительным маслом. Выкладываем тесто в формы, выпекаем печенье при 200 градусах 30 минут.

Ингредиенты для печенья из овсянки №2:

овсяные хлопья — 200 г;

миндаль — 50 г;

горячая вода — 150 мл;

имбирь — 10 г;

кардамон — ¼ ч. л.;

стевия — ст.л.;

масло авокадо — 50 мл.

Приготовление печенья из овсянки №2:

Измельчаем в чаше блендера овсяные хлопья и миндаль до состояния крошки. В данную крошку вливаем горячую воду, перемешиваем.

Измельчаем на мелкой терке имбирь в тесто. Высыпаем в тесто также стевию и кардамон, вливаем масло авокадо и смешиваем все до однородной массы.

Застилаем противень пергаментом, выкладываем на поверхность лепешки. Выпекаем печенье при 180 градусах 40 минут.

Ингредиенты для печенья из овсянки №3:

овсяные хлопья — 200 г;

грецкие орехи — 50 г;

стевия;

ванилин — щепотка;

яблоко — шт.;

вода — 100 мл;

сливочное масло — 1 ст. л.;

киви.

Приготовление печенья из овсянки №3:

Измельчаем в блендере овсяные хлопья, мелко рубим ножом грецкие орехи. Смешиваем овсяную муку с грецким орехом, стевией и ванилином.

Очищаем яблоки от семенных коробочек, нарезаем маленькими кубиками и кладем в чашу блендера. Вливаем в эту же чашу воду, превращаем в яблочное пюре массу.

Выкладываем 4 столовые ложки пюре к овсяной муке, туда же вливаем растопленное сливочное масло, замешиваем тесто.

Застилаем противень пергаментом.

В маленькие кондитерские формы выкладываем по столовой ложке теста. Затем убираем формы, получаем ровные лепешки из овсяного теста. Выпекаем печенье при 180 градусах полчаса.

Три готовых печенья измельчаем в блендере в крошку. Очищаем киви от кожуры и превращаем в пюре. Данную начинку выкладываем на печенье, посыпаем крошкой.

В итоге получается приготовить целых 3 разных вида овсяного печенья. Оно полезное и вкусное, подходит для диеты.