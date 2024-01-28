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Итальянский Яблочный пирог. Самый удачный рецепт: превзошел все ожидания

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Итальянский Яблочный пирог. Самый удачный рецепт: превзошел все ожидания

Яблочные пироги среди сладкой выпечки являются самыми популярными как в Европе, так и в Америке. Дело в том, что яблоки — это первые фрукты, которые начали использовать в качестве начинки. Яблоки брали сладкие, так заменяли обычный сахар.

В разных культурах появилось много видов выпечки с яблоками. Например, шарлотка и яблочный штрудель. Но, самым актуальным всегда остается обычный яблочный пирог. Как правило, он готовится без лишних хитростей и всегда получается вкусным.

Самая пышная и ароматная выпечка готовится в Италии. Поэтому обязательно стоит попробовать приготовить яблочный итальянский пирог.

Ингредиенты для яблочного пирога:

  • яблоки — 4 шт.;
  • мука — 180 г;
  • сахар — 140 г;
  • желтки — 2 шт.;
  • молоко — 125 мл;
  • сливочное масло — 50 г;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • соль — щепотка.

Приготовление яблочного пирога:

Застилаем форму для выпечки 22-24 см в диаметре пергаментом, смазываем сливочным маслом и посыпаем мукой. В отдельной миске взбиваем желтки с 3 столовыми ложками сахарного песка.

Растапливаем сливочное масло, половину масла вливаем к желткам, туда же добавляем молоко и соль, продолжаем взбивать до однородности. Высыпаем в смесь муку и разрыхлитель, замешиваем густое тесто.

Очищаем яблоки от кожуры и нарезаем дольками. Выливаем тесто в форму, на верхушку кладем яблочные дольки.

Итальянский Яблочный пирог. Самый удачный рецепт: превзошел все ожидания

Смазываем яблоки сливочным маслом, посыпаем сахаром.

Выпекаем пирог при 180 градусах 35-40 минут.

Итальянский Яблочный пирог. Самый удачный рецепт: превзошел все ожидания

Получается вкусный пирог из яблок.

Итальянский Яблочный пирог. Самый удачный рецепт: превзошел все ожидания

Благодаря карамельной корочке этот пирог становится украшением для любого чаепития.

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