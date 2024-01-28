Итальянский Яблочный пирог. Самый удачный рецепт: превзошел все ожидания

Яблочные пироги среди сладкой выпечки являются самыми популярными как в Европе, так и в Америке. Дело в том, что яблоки — это первые фрукты, которые начали использовать в качестве начинки. Яблоки брали сладкие, так заменяли обычный сахар.

В разных культурах появилось много видов выпечки с яблоками. Например, шарлотка и яблочный штрудель. Но, самым актуальным всегда остается обычный яблочный пирог. Как правило, он готовится без лишних хитростей и всегда получается вкусным.

Самая пышная и ароматная выпечка готовится в Италии. Поэтому обязательно стоит попробовать приготовить яблочный итальянский пирог.

Ингредиенты для яблочного пирога:

яблоки — 4 шт.;

мука — 180 г;

сахар — 140 г;

желтки — 2 шт.;

молоко — 125 мл;

сливочное масло — 50 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

соль — щепотка.

Приготовление яблочного пирога:

Застилаем форму для выпечки 22-24 см в диаметре пергаментом, смазываем сливочным маслом и посыпаем мукой. В отдельной миске взбиваем желтки с 3 столовыми ложками сахарного песка.

Растапливаем сливочное масло, половину масла вливаем к желткам, туда же добавляем молоко и соль, продолжаем взбивать до однородности. Высыпаем в смесь муку и разрыхлитель, замешиваем густое тесто.

Очищаем яблоки от кожуры и нарезаем дольками. Выливаем тесто в форму, на верхушку кладем яблочные дольки.

Смазываем яблоки сливочным маслом, посыпаем сахаром.

Выпекаем пирог при 180 градусах 35-40 минут.

Получается вкусный пирог из яблок.

Благодаря карамельной корочке этот пирог становится украшением для любого чаепития.