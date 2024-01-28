Итальянский Яблочный пирог. Самый удачный рецепт: превзошел все ожидания

Яблочные пироги среди сладкой выпечки являются самыми популярными как в Европе, так и в Америке. Дело в том, что яблоки — это первые фрукты, которые начали использовать в качестве начинки. Яблоки брали сладкие, так заменяли обычный сахар.
В разных культурах появилось много видов выпечки с яблоками. Например, шарлотка и яблочный штрудель. Но, самым актуальным всегда остается обычный яблочный пирог. Как правило, он готовится без лишних хитростей и всегда получается вкусным.
Самая пышная и ароматная выпечка готовится в Италии. Поэтому обязательно стоит попробовать приготовить яблочный итальянский пирог.
Ингредиенты для яблочного пирога:
- яблоки — 4 шт.;
- мука — 180 г;
- сахар — 140 г;
- желтки — 2 шт.;
- молоко — 125 мл;
- сливочное масло — 50 г;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- соль — щепотка.
Приготовление яблочного пирога:
Застилаем форму для выпечки 22-24 см в диаметре пергаментом, смазываем сливочным маслом и посыпаем мукой. В отдельной миске взбиваем желтки с 3 столовыми ложками сахарного песка.
Растапливаем сливочное масло, половину масла вливаем к желткам, туда же добавляем молоко и соль, продолжаем взбивать до однородности. Высыпаем в смесь муку и разрыхлитель, замешиваем густое тесто.
Очищаем яблоки от кожуры и нарезаем дольками. Выливаем тесто в форму, на верхушку кладем яблочные дольки.
Смазываем яблоки сливочным маслом, посыпаем сахаром.
Выпекаем пирог при 180 градусах 35-40 минут.
Получается вкусный пирог из яблок.
Благодаря карамельной корочке этот пирог становится украшением для любого чаепития.