Описание приготовления:

Такие фрикадельки можно подавать абсолютно с любым гарниром. Куриный фарш можно взять покупной, но лучше всего сделать его дома. Сметана должна быть высокой жирности и густоты, если боитесь что сметана, расслоится, смешайте ее с небольшим количеством муки.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Птица / Курица Блюдо: Горячие блюда / Фрикадельки

Состав / Ингредиенты:

Фарш куриный 500 Грамм

Лук репчатый 1 Штука

Яйцо 1 Штука

Мука 1 Чайная ложка

Вода 300 Миллилитров

Сметана 150 Грамм (20-30% жирности)

Масло растительное 20 Миллилитров

Паприка 1 Чайная ложка (молотая)

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Количество порций 4

Калорийность

142 ккал

Калорийность

4 г

Белки

14 г

Жиры

2 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Куриные фрикадельки в сметанном соусе»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления куриных фрикаделек в сметанном соусе.

В миску выложите фарш, разбейте яйцо, добавьте паприку и сухую зелень.

Репчатый лук почистите и натрите на крупной терке. Добавьте его в миску с фаршем и яйцом.

Фарш посолите, поперчите и хорошо перемешайте. Готовый фарш отбейте до уплотнения. Для этого соберите фарш в руку, поднимите над миской и бросьте обратно. Сделайте так 10-12 раз.

Разделите фарш на одинаковые части и скатайте фрикадельки не более грецкого ореха.

В сковороду налейте растительное масло, разогрейте и обжаривайте фрикадельки с двух сторон. Влейте в сковороду воду и тушите на медленном огне в течение 10 минут. Добавьте к фрикаделькам сметану.

Тушите фрикадельки еще 2 минуты после закипания, снимите с огня и подавайте к столу.

Приятного аппетита!