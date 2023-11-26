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Куриные фрикадельки в сметанном соусе

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Куриные фрикадельки в сметанном соусе

Описание приготовления:

Такие фрикадельки можно подавать абсолютно с любым гарниром. Куриный фарш можно взять покупной, но лучше всего сделать его дома. Сметана должна быть высокой жирности и густоты, если боитесь что сметана, расслоится, смешайте ее с небольшим количеством муки.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Птица / Курица Блюдо: Горячие блюда / Фрикадельки

Состав / Ингредиенты:

  • Фарш куриный 500 Грамм
  • Лук репчатый 1 Штука
  • Яйцо 1 Штука
  • Мука 1 Чайная ложка
  • Вода 300 Миллилитров
  • Сметана 150 Грамм (20-30% жирности)
  • Масло растительное 20 Миллилитров
  • Паприка 1 Чайная ложка (молотая)
  • Соль По вкусу
  • Перец черный По вкусу

Количество порций 4

Калорийность

142 ккал

Калорийность

4 г

Белки

14 г

Жиры

2 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Куриные фрикадельки в сметанном соусе»

Куриные фрикадельки в сметанном соусе

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления куриных фрикаделек в сметанном соусе.

Куриные фрикадельки в сметанном соусе

В миску выложите фарш, разбейте яйцо, добавьте паприку и сухую зелень.

Куриные фрикадельки в сметанном соусе

Репчатый лук почистите и натрите на крупной терке. Добавьте его в миску с фаршем и яйцом.

Куриные фрикадельки в сметанном соусе

Фарш посолите, поперчите и хорошо перемешайте. Готовый фарш отбейте до уплотнения. Для этого соберите фарш в руку, поднимите над миской и бросьте обратно. Сделайте так 10-12 раз.

Куриные фрикадельки в сметанном соусе

Разделите фарш на одинаковые части и скатайте фрикадельки не более грецкого ореха.

Куриные фрикадельки в сметанном соусе

В сковороду налейте растительное масло, разогрейте и обжаривайте фрикадельки с двух сторон. Влейте в сковороду воду и тушите на медленном огне в течение 10 минут. Добавьте к фрикаделькам сметану.

Куриные фрикадельки в сметанном соусе

Тушите фрикадельки еще 2 минуты после закипания, снимите с огня и подавайте к столу.

Куриные фрикадельки в сметанном соусе

Приятного аппетита!

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