Описание приготовления:
Такие фрикадельки можно подавать абсолютно с любым гарниром. Куриный фарш можно взять покупной, но лучше всего сделать его дома. Сметана должна быть высокой жирности и густоты, если боитесь что сметана, расслоится, смешайте ее с небольшим количеством муки.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Птица / Курица Блюдо: Горячие блюда / Фрикадельки
Состав / Ингредиенты:
- Фарш куриный 500 Грамм
- Лук репчатый 1 Штука
- Яйцо 1 Штука
- Мука 1 Чайная ложка
- Вода 300 Миллилитров
- Сметана 150 Грамм (20-30% жирности)
- Масло растительное 20 Миллилитров
- Паприка 1 Чайная ложка (молотая)
- Соль По вкусу
- Перец черный По вкусу
Количество порций 4
Калорийность
142 ккал
Калорийность
4 г
Белки
14 г
Жиры
2 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Куриные фрикадельки в сметанном соусе»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления куриных фрикаделек в сметанном соусе.
В миску выложите фарш, разбейте яйцо, добавьте паприку и сухую зелень.
Репчатый лук почистите и натрите на крупной терке. Добавьте его в миску с фаршем и яйцом.
Фарш посолите, поперчите и хорошо перемешайте. Готовый фарш отбейте до уплотнения. Для этого соберите фарш в руку, поднимите над миской и бросьте обратно. Сделайте так 10-12 раз.
Разделите фарш на одинаковые части и скатайте фрикадельки не более грецкого ореха.
В сковороду налейте растительное масло, разогрейте и обжаривайте фрикадельки с двух сторон. Влейте в сковороду воду и тушите на медленном огне в течение 10 минут. Добавьте к фрикаделькам сметану.
Тушите фрикадельки еще 2 минуты после закипания, снимите с огня и подавайте к столу.
Приятного аппетита!