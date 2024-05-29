Беру 1 яйцо и 5 ложек йогурта. Красивые вкусные оладьи для завтрака: без духовки

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Оладьи — это одно из самых популярных и универсальных блюд во многих странах мира. В каждой культуре есть свои особенности приготовления оладий, которые отражают местные традиции и предпочтения.

Во Франции популярны тонкие блинчики (crêpes), которые могут быть сладкими или солёными. Для их приготовления используют тесто на основе молока или воды с добавлением яиц, муки и соли. Французские блинчики часто подают с различными начинками, такими как сыр, ветчина, шоколад или фрукты.

Немецкие оладьи (pfannkuchen) похожи на русские, но имеют более плотную текстуру. Их готовят из пшеничной муки с добавлением дрожжей, молока и яиц. Немецкие оладьи могут быть как сладкими, так и солёными, и подаются с джемом, мёдом, сметаной или сыром.

Таким образом, в каждой стране оладьи имеют свои уникальные особенности, которые делают их популярными среди местных жителей.

Ингредиенты:

мука — 175 г;

йогурт греческий — 5 ст.л.;

сахар — 2 ст.л.;

масло растительное — 2 ст.л.;

яйцо — 1 шт.;

разрыхлитель — 2 ч.л.;

ванильный сахар — 10 г.

Приготовление оладий:

В миску с яйцом высыпаем сахар классический и ванильный, вливаем растительное масло и тщательно перемешиваем до растворения песчинок. Добавляем в смесь греческий йогурт, смешиваем.

Высыпаем в смесь муку и разрыхлитель, замешиваем густое тесто. Выкладываем тесто в кондитерский мешок.

В сковороде разогреваем растительное масло, сцеживаем спиралью внутрь порции теста, создаем оладьи.

Обжариваем оладьи с обеих сторон до золотистого цвета.

После приготовления можно окунуть каждый оладушек в сахарную пудру. Получаются красивые вкусные оладьи для завтрака.