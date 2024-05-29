Рецепт: Салат в силе «Мимоза» — Во всех смыслах облегченный вариант

Ингредиенты:

лук репчатый — 0,5 шт.;

рис длиннозерный отварной — 150 гр.;

майонез — по вкусу;

сайра консервированная в собственном соку — 1 банка;

яйца куриные — 2 шт.

Способ приготовления: На скорую руку можно приготовить весьма нежный и быстрый вариант салата «Мимоза» который может быть как легким праздничным вариантом, так и совершенно повседневным блюдом. Готовится этот салатик быстро, а при подаче в креманке выглядит нарядно.

На дно креманки мелко порезанный репчатый лук, который предварительно пролежал в кипятке пятнадцать минут.

На ошпаренный репчатый лук выкладывает отварной длиннозерный рис.

Этот слой покрываем небольшим количеством майонеза.

Консервированную сайру в собственном соку избавляем от косточек и кожи и разминаем вилкой. Выкладываем измельченную рыбу в креманку и сверху покрываем тонким слоем майонеза.

Финальным слоем будут служить натертые на крупной терке яйца. В стандартную мимозу сверху выкладывается только желток, но у меня здесь будет и белок, и желток — так быстрее, а на конечном вкусе салата это никак не отразится.

Хорошо бы дать такому салату настояться, чтобы на стол он был подан в уже пропитанном виде и украшенным свежей зеленью петрушки.

Приятного аппетита!

*Количество ингредиентов рассчитано на четыре порции салата.

Время приготовления: 30 мин.