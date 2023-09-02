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Тесто для мантов

На чтение: 7 минут
Тесто для мантов

Тесто для мантов – это простой и быстрый вариант для ваших кулинарных решений. Такое тесто отличается мягкостью и эластичностью. Замешать его смогут даже новички. Для этого используйте подборку из проверенных рецептов с пошаговым описанием процесса. Удивите своих близких или гостей аппетитными мантами, приготовленными своими руками.

Классический рецепт теста для мантов в домашних условиях

Секрет вкусных мантов заключается в идеальном плотном тесте. Чтобы оно вышло эластичным и гладким, готовьте по простому классическому рецепту. Порадуйте вашу семью или гостей аппетитным домашним блюдом!

Тесто для мантов

Ингредиенты –+0.7 кг.

  • Мука 2 ст.
  • Вода 120 гр.
  • Яйцо куриное 1 шт.
  • Соль 1 ч.л.

Шаги 45 мин.

  1. Тесто для мантов

    Тесто для мантов легко готовится в домашних условиях. Отмеряем нужное количество пшеничной муки.

  2. Тесто для мантов

    Тщательно просеиваем сухой продукт через сито несколько раз. Мука должна быть воздушной и без комочков.

  3. Тесто для мантов

    Пересыпаем муку в глубокую посуду и разбиваем в нее яйцо.

  4. Тесто для мантов

    Солим, медленно вливаем теплую воду и размешиваем продукт вилкой круговыми движениями.

  5. Тесто для мантов

    Затем руками выминаем тесто до плотного и гладкого кома. Накрываем его пленкой и оставляем на 30 минут.

  6. Тесто для мантов

    Затем ком теста тонко раскатываем скалкой. Тесто для мантов готово!

Заварное тесто для мантов с добавлением кипятка

Плотное и тягучее тесто для мантов можно приготовить с добавлением кипятка. Продукт не сложный в приготовлении, главное соблюдать последовательность действий. Удивите родных оригинальным блюдом на домашнем тесте.

Время готовки: 20 минут

Время приготовления: 10 минут

Порций – 850 гр.

Ингредиенты:

  • Мука – 2,5 ст.
  • Вода – 1 ст.
  • Масло растительное – 3 ст.л.
  • Соль – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

1. В глубокую миску тщательно просеиваем муку. Сюда же добавляем соль и руками размешиваем ингредиенты.

Тесто для мантов

2. Кипятим один стакан воды. После чего сразу смешиваем кипяток с растительным маслом.

Тесто для мантов

3. Тонкой струей вливаем кипяток с маслом в муку. Размешиваем содержимое ложкой, так как сразу масса будет очень горячей.

Тесто для мантов

4. Когда содержимое немного остынет, продолжаем его вымешивать руками. Делаем это с продолжительной силой. Тесто должно получиться тугим.

Тесто для мантов

5. Плотное тесто для мантов готово. Можно раскатывать в нужную форму!

Тесто для мантов

Как приготовить тесто для мантов по-татарски

Тугое тесто для мантов по-татарски легко приготовить в домашних условиях. Секрет идеального продукта в длительном вымешивании руками. Угостите домашних сытным блюдом.

Время готовки: 30 минут

Время приготовления: 10 минут

Порций – 500 гр.

Ингредиенты:

  • Мука – 1,5 ст.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Вода – 120 мл.
  • Соль – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

1. В глубокую тарелку разбиваем два куриных яйца. Можно сразу добавить щепотку соли.

Тесто для мантов

2. Вливаем к яйцам воду и просеиваем часть муки. Начинаем размешивать ингредиенты ложкой до получения однородного состава.

Тесто для мантов

3. Выкладываем массу на стол и досыпаем оставшуюся муку. Начинаем вымешивать руками 5-7 минут.

Тесто для мантов

4. Плотный и гладкий ком теста оставляем настаиваться 15 минут при комнатной температуре. Можно накрыть пищевой пленкой.

Тесто для мантов

5. После того, как тесто «отдохнет», слегка разминаем его руками и приступаем к дальнейшему приготовлению.

Тесто для мантов

Простой рецепт приготовления теста для мантов по-узбекски

Настоящие узбекские манты готовят из качественного тугого теста. Такой продукт не сложно приготовить самостоятельно, весь секрет в долгом вымешивании руками. Небольшой набор ингредиентов и нехитрые действия позволят получить хорошую основу для сытного блюда.

Время готовки: 1 час 20 минут

Время приготовления: 20 минут

Порций – 1,5 кг.

Ингредиенты:

  • Мука – 4 ст.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Вода – 400 мл.
  • Соль – 30 гр.

Процесс приготовления:

1. В холодную воду насыпаем соль и тщательно размешиваем содержимое.

Тесто для мантов

2. Четыре стакана муки осторожно просеиваем через сито. Сухой продукт должен быть без комочков. Сюда же разбиваем куриное яйцо.

Тесто для мантов

3. Вливаем тонкой струей соленую воду. Начинаем перемешивать.

Тесто для мантов

4. Тщательно вымешиваем руками тесто. Это следует делать долго и с силой, чтобы продукт вышел идеальным. Далее оставляем его на 1 час.

Тесто для мантов

5. После того, как тесто «отдохнуло», его снова разминаем руками, делим на небольшие кусочки и раскатываем для приготовления мантов.

Тесто для мантов

Как приготовить тесто для мантов без яиц

Простейший вариант теста для мантов – это на воде и без использования яиц. Продукт выходит тугим, что и нужно для качественного приготовления блюда. Оцените простой и быстрый рецепт!

Время готовки: 25 минут

Время приготовления: 10 минут

Порций – 800 гр.

Ингредиенты:

  • Мука – 2 ст.
  • Вода – 1 ст.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Масло растительное – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

1. В глубокую тарелку просеиваем муку. Добавляем соль и вливаем остывшую кипяченую воду.

Тесто для мантов

2. Аккуратно размешиваем продукты. Сначала можно использовать ложку или лопатку.

Тесто для мантов

3. Далее начинаем вымешивать тесто руками до образования плотного кома.

Тесто для мантов

4. В полученном коме делаем небольшое углубление и вливаем в него растительное масло. Снова замешиваем продукт.

Тесто для мантов

5. Даем тесту немного «отдохнуть» и можно приступать к дальнейшему приготовлению блюда.

Тесто для мантов

Мягкое тесто для домашних мантов в хлебопечке

Готовка теста в хлебопечке значительно упрощает процесс и экономит ваше время. Вы просто загружаете нужные ингредиенты, ждете и получаете готовый продукт, который послужит качественной основой для домашних мантов.

Время готовки: 25 минут

Время приготовления: 20 минут

Порций – 800 гр.

Ингредиенты:

  • Мука – 2 ст.
  • Вода – 1 ст.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Масло растительное – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

1. В форму хлебопечки устанавливаем специальную прямую насадку для теста.

Тесто для мантов

2. Далее насыпаем муку, заливаем ее водой. Сюда же добавляем соль и растительное масло. Размешивать не нужно.

Тесто для мантов

3. Устанавливаем форму в хлебопечку. Включаем режим «пельмени» и готовим тесто 20 минут.

Тесто для мантов

4. Спустя время тесто хорошо замешается и будет готово.

Тесто для мантов

5. Достаем тесто из хлебопечки, слегка разминаем руками и используем в дальнейшем приготовлении мантов.

Тесто для мантов

Простой и вкусный рецепт теста для мантов на молоке

Мягкое и эластичное тесто на молоке идеально для приготовления мантов. Мучной продукт – важная составляющая вкусного и качественного блюда. Простой домашний рецепт позволит приятно удивить ваших домашних и гостей.

Время готовки: 40 минут

Время приготовления: 10 минут

Порций – 1 кг

Ингредиенты:

  • Мука – 3 ст.
  • Молоко – 1 ст.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Масло растительное – 3 ст.л.
  • Соль – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

1. В глубокую посуду вливаем молоко. Также в него вливаем растительное масло.

Тесто для мантов

2. Разбиваем к содержимому куриное яйцо и добавляем соль.

Тесто для мантов

3. Взбиваем массу венчиком до однородного состояния.

Тесто для мантов

4. Отдельно просеиваем муку несколько раз. Сухая смесь должна получиться пышной и воздушной.

Тесто для мантов

5. Постепенно и тонкой струей вливаем в муку жидкую смесь.

Тесто для мантов

6. Долго и старательно вымешиваем тесто в мягкий и однородный ком.

Тесто для мантов

7. Заворачиваем тесто в пакет и даем ему полежать в комнатной температуре 20-30 минут.

Тесто для мантов

8. После небольшого «отдыха» продукт готов к дальнейшему приготовлению!

Тесто для мантов

Пошаговый рецепт приготовления теста для мантов на минералке

Минералка – идеальный продукт для приготовления домашнего теста для мантов. Масса получится тугой и эластичной. Вы легко сможете раскатать тонкий пласт, который не порвется во время лепки блюда.

Время готовки: 20 минут

Время приготовления: 10 минут

Порций – 750 гр.

Ингредиенты:

  • Мука – 2 ст.
  • Вода минеральная – 1 ст.
  • Соль – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

1. Просеиваем муку в глубокую миску. Размешиваем сухой продукт с солью.

Тесто для мантов

2. Выливаем к массе минеральную воду.

Тесто для мантов

3. Приступаем к размешиванию продуктов. Сразу лучше размешать ложкой, так как тесто будет сильно липнуть к рукам.

Тесто для мантов

4. Когда продукты смешаются друг с другом, начинаем вымешивать руками до густого и плотного кома.

Тесто для мантов

5. Ком полученного теста раскатываем скалкой до очень тонкого состояния. Готово!

Тесто для мантов

Как приготовить дрожжевое тесто для мантов в домашних условиях

Пышное и мягкое дрожжевое тесто также подходит для приготовления домашних мантов. Блюдо на такой основе получается нежным и легким. Приготовить продукт не составит особого труда.

Время готовки: 1 час 30 минут

Время приготовления: 15 минут

Порций – 800 гр.

Ингредиенты:

  • Мука – 2 ст.
  • Вода – 1 ст.
  • Дрожжи сырые – 30 гр.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Сахар – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

1. Отмеряем нужное количество муки и свежих дрожжей.

Тесто для мантов

2. В теплой воде размешиваем дрожжи, добавляем к ним соль и сахар.

Тесто для мантов

3. После того как опара размешалась, переливаем ее в банку, накрываем полотенцем и ставим в теплое место.

Тесто для мантов

4. Через 15 минут опара поднимется и буде готова.

Тесто для мантов

5. После опару выливаем в муку и замешиваем тесто. Накрываем пленкой и оставляем подниматься.

Тесто для мантов

6. Спустя 40-60 минут тесто будет полностью готово. Продукт увеличиться в два раза.

Тесто для мантов

7. Делим тесто на небольшие кусочки и тонко раскатываем их. Готово!

Тесто для мантов

Простой и вкусный рецепт теста для мантов на кефире

Нежное и мягкое тесто для мантов получается с добавлением кефира. Оцените простой рецепт приготовления и порадуйте близких сытным домашним блюдом. Идеально для семейного обеда.

Время готовки: 20 минут

Время приготовления: 10 минут

Порций – 1,3 кг

Ингредиенты:

  • Мука – 3,5 ст.
  • Кефир – 2 ст.
  • Соль – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

1. В глубокую удобную миску вливаем кефир.

Тесто для мантов

2. Добавляем в кефир чайную ложку соли и размешиваем до однородности.

Тесто для мантов

3. Постепенно в жидкую массу вводим муку.

Тесто для мантов

4. Начинаем размешивать содержимое ложкой или лопаткой.

Тесто для мантов

5. Далее сильно вымешиваем тесто руками до однородной и плотной массы.

Тесто для мантов

6. Получаем гладкий и тугой ком теста на кефире. Готово!

Тесто для мантов

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