Тесто для мантов – это простой и быстрый вариант для ваших кулинарных решений. Такое тесто отличается мягкостью и эластичностью. Замешать его смогут даже новички. Для этого используйте подборку из проверенных рецептов с пошаговым описанием процесса. Удивите своих близких или гостей аппетитными мантами, приготовленными своими руками.

Классический рецепт теста для мантов в домашних условиях

Секрет вкусных мантов заключается в идеальном плотном тесте. Чтобы оно вышло эластичным и гладким, готовьте по простому классическому рецепту. Порадуйте вашу семью или гостей аппетитным домашним блюдом!

Ингредиенты –+0.7 кг.

Мука 2 ст.

Вода 120 гр.

Яйцо куриное 1 шт.

Соль 1 ч.л.

Шаги 45 мин.

Тесто для мантов легко готовится в домашних условиях. Отмеряем нужное количество пшеничной муки. Тщательно просеиваем сухой продукт через сито несколько раз. Мука должна быть воздушной и без комочков. Пересыпаем муку в глубокую посуду и разбиваем в нее яйцо. Солим, медленно вливаем теплую воду и размешиваем продукт вилкой круговыми движениями. Затем руками выминаем тесто до плотного и гладкого кома. Накрываем его пленкой и оставляем на 30 минут. Затем ком теста тонко раскатываем скалкой. Тесто для мантов готово!

Заварное тесто для мантов с добавлением кипятка

Плотное и тягучее тесто для мантов можно приготовить с добавлением кипятка. Продукт не сложный в приготовлении, главное соблюдать последовательность действий. Удивите родных оригинальным блюдом на домашнем тесте.

Время готовки: 20 минут

Время приготовления: 10 минут

Порций – 850 гр.

Ингредиенты:

Мука – 2,5 ст.

Вода – 1 ст.

Масло растительное – 3 ст.л.

Соль – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

1. В глубокую миску тщательно просеиваем муку. Сюда же добавляем соль и руками размешиваем ингредиенты.

2. Кипятим один стакан воды. После чего сразу смешиваем кипяток с растительным маслом.

3. Тонкой струей вливаем кипяток с маслом в муку. Размешиваем содержимое ложкой, так как сразу масса будет очень горячей.

4. Когда содержимое немного остынет, продолжаем его вымешивать руками. Делаем это с продолжительной силой. Тесто должно получиться тугим.

5. Плотное тесто для мантов готово. Можно раскатывать в нужную форму!

Как приготовить тесто для мантов по-татарски

Тугое тесто для мантов по-татарски легко приготовить в домашних условиях. Секрет идеального продукта в длительном вымешивании руками. Угостите домашних сытным блюдом.

Время готовки: 30 минут

Время приготовления: 10 минут

Порций – 500 гр.

Ингредиенты:

Мука – 1,5 ст.

Яйцо – 2 шт.

Вода – 120 мл.

Соль – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

1. В глубокую тарелку разбиваем два куриных яйца. Можно сразу добавить щепотку соли.

2. Вливаем к яйцам воду и просеиваем часть муки. Начинаем размешивать ингредиенты ложкой до получения однородного состава.

3. Выкладываем массу на стол и досыпаем оставшуюся муку. Начинаем вымешивать руками 5-7 минут.

4. Плотный и гладкий ком теста оставляем настаиваться 15 минут при комнатной температуре. Можно накрыть пищевой пленкой.

5. После того, как тесто «отдохнет», слегка разминаем его руками и приступаем к дальнейшему приготовлению.

Простой рецепт приготовления теста для мантов по-узбекски

Настоящие узбекские манты готовят из качественного тугого теста. Такой продукт не сложно приготовить самостоятельно, весь секрет в долгом вымешивании руками. Небольшой набор ингредиентов и нехитрые действия позволят получить хорошую основу для сытного блюда.

Время готовки: 1 час 20 минут

Время приготовления: 20 минут

Порций – 1,5 кг.

Ингредиенты:

Мука – 4 ст.

Яйцо – 1 шт.

Вода – 400 мл.

Соль – 30 гр.

Процесс приготовления:

1. В холодную воду насыпаем соль и тщательно размешиваем содержимое.

2. Четыре стакана муки осторожно просеиваем через сито. Сухой продукт должен быть без комочков. Сюда же разбиваем куриное яйцо.

3. Вливаем тонкой струей соленую воду. Начинаем перемешивать.

4. Тщательно вымешиваем руками тесто. Это следует делать долго и с силой, чтобы продукт вышел идеальным. Далее оставляем его на 1 час.

5. После того, как тесто «отдохнуло», его снова разминаем руками, делим на небольшие кусочки и раскатываем для приготовления мантов.

Как приготовить тесто для мантов без яиц

Простейший вариант теста для мантов – это на воде и без использования яиц. Продукт выходит тугим, что и нужно для качественного приготовления блюда. Оцените простой и быстрый рецепт!

Время готовки: 25 минут

Время приготовления: 10 минут

Порций – 800 гр.

Ингредиенты:

Мука – 2 ст.

Вода – 1 ст.

Соль – 1 щепотка.

Масло растительное – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

1. В глубокую тарелку просеиваем муку. Добавляем соль и вливаем остывшую кипяченую воду.

2. Аккуратно размешиваем продукты. Сначала можно использовать ложку или лопатку.

3. Далее начинаем вымешивать тесто руками до образования плотного кома.

4. В полученном коме делаем небольшое углубление и вливаем в него растительное масло. Снова замешиваем продукт.

5. Даем тесту немного «отдохнуть» и можно приступать к дальнейшему приготовлению блюда.

Мягкое тесто для домашних мантов в хлебопечке

Готовка теста в хлебопечке значительно упрощает процесс и экономит ваше время. Вы просто загружаете нужные ингредиенты, ждете и получаете готовый продукт, который послужит качественной основой для домашних мантов.

Время готовки: 25 минут

Время приготовления: 20 минут

Порций – 800 гр.

Ингредиенты:

Мука – 2 ст.

Вода – 1 ст.

Соль – 1 ч.л.

Масло растительное – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

1. В форму хлебопечки устанавливаем специальную прямую насадку для теста.

2. Далее насыпаем муку, заливаем ее водой. Сюда же добавляем соль и растительное масло. Размешивать не нужно.

3. Устанавливаем форму в хлебопечку. Включаем режим «пельмени» и готовим тесто 20 минут.

4. Спустя время тесто хорошо замешается и будет готово.

5. Достаем тесто из хлебопечки, слегка разминаем руками и используем в дальнейшем приготовлении мантов.

Простой и вкусный рецепт теста для мантов на молоке

Мягкое и эластичное тесто на молоке идеально для приготовления мантов. Мучной продукт – важная составляющая вкусного и качественного блюда. Простой домашний рецепт позволит приятно удивить ваших домашних и гостей.

Время готовки: 40 минут

Время приготовления: 10 минут

Порций – 1 кг

Ингредиенты:

Мука – 3 ст.

Молоко – 1 ст.

Яйцо – 1 шт.

Масло растительное – 3 ст.л.

Соль – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

1. В глубокую посуду вливаем молоко. Также в него вливаем растительное масло.

2. Разбиваем к содержимому куриное яйцо и добавляем соль.

3. Взбиваем массу венчиком до однородного состояния.

4. Отдельно просеиваем муку несколько раз. Сухая смесь должна получиться пышной и воздушной.

5. Постепенно и тонкой струей вливаем в муку жидкую смесь.

6. Долго и старательно вымешиваем тесто в мягкий и однородный ком.

7. Заворачиваем тесто в пакет и даем ему полежать в комнатной температуре 20-30 минут.

8. После небольшого «отдыха» продукт готов к дальнейшему приготовлению!

Пошаговый рецепт приготовления теста для мантов на минералке

Минералка – идеальный продукт для приготовления домашнего теста для мантов. Масса получится тугой и эластичной. Вы легко сможете раскатать тонкий пласт, который не порвется во время лепки блюда.

Время готовки: 20 минут

Время приготовления: 10 минут

Порций – 750 гр.

Ингредиенты:

Мука – 2 ст.

Вода минеральная – 1 ст.

Соль – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

1. Просеиваем муку в глубокую миску. Размешиваем сухой продукт с солью.

2. Выливаем к массе минеральную воду.

3. Приступаем к размешиванию продуктов. Сразу лучше размешать ложкой, так как тесто будет сильно липнуть к рукам.

4. Когда продукты смешаются друг с другом, начинаем вымешивать руками до густого и плотного кома.

5. Ком полученного теста раскатываем скалкой до очень тонкого состояния. Готово!

Как приготовить дрожжевое тесто для мантов в домашних условиях

Пышное и мягкое дрожжевое тесто также подходит для приготовления домашних мантов. Блюдо на такой основе получается нежным и легким. Приготовить продукт не составит особого труда.

Время готовки: 1 час 30 минут

Время приготовления: 15 минут

Порций – 800 гр.

Ингредиенты:

Мука – 2 ст.

Вода – 1 ст.

Дрожжи сырые – 30 гр.

Соль – 1 щепотка.

Сахар – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

1. Отмеряем нужное количество муки и свежих дрожжей.

2. В теплой воде размешиваем дрожжи, добавляем к ним соль и сахар.

3. После того как опара размешалась, переливаем ее в банку, накрываем полотенцем и ставим в теплое место.

4. Через 15 минут опара поднимется и буде готова.

5. После опару выливаем в муку и замешиваем тесто. Накрываем пленкой и оставляем подниматься.

6. Спустя 40-60 минут тесто будет полностью готово. Продукт увеличиться в два раза.

7. Делим тесто на небольшие кусочки и тонко раскатываем их. Готово!

Простой и вкусный рецепт теста для мантов на кефире

Нежное и мягкое тесто для мантов получается с добавлением кефира. Оцените простой рецепт приготовления и порадуйте близких сытным домашним блюдом. Идеально для семейного обеда.

Время готовки: 20 минут

Время приготовления: 10 минут

Порций – 1,3 кг

Ингредиенты:

Мука – 3,5 ст.

Кефир – 2 ст.

Соль – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

1. В глубокую удобную миску вливаем кефир.

2. Добавляем в кефир чайную ложку соли и размешиваем до однородности.

3. Постепенно в жидкую массу вводим муку.

4. Начинаем размешивать содержимое ложкой или лопаткой.

5. Далее сильно вымешиваем тесто руками до однородной и плотной массы.

6. Получаем гладкий и тугой ком теста на кефире. Готово!