Приготовить из обычного субпродукта нежнейшую начинку для закуски проще простого. Именно потому такое наполнение для несладких рулетов пользуется большой популярностью. Достаточно лишь пробить блендером жареную печень со сливочным маслом — и всё готово! Начините такой смесью зеленый рулет из шпината, чтобы гости ахнули, увидев поданное вами блюдо.

Скажем наперед, что использовать пищевой краситель во время приготовления этой закуски не придется. Вы сможете придать насыщенный ярко-зеленый цвет рулету и с помощью шпината. Все подробности мы описали в рецепте.

Как приготовить зеленый рулет из шпината своими руками

Основу для закуски стоит выпекать не больше 15 минут. В ином случае шпинатный корж может потрескаться. Возможно, вам понадобится даже на 1–2 минуты меньше для приготовления идеальной основы рулета. Главное — ориентируйтесь на мощность своего духового шкафа.

Ингредиенты

Шпинат200 г Яйцо3 шт. Пшеничная мука40 г Крахмал25 г Соль1,5 ч. л. Подсолнечное масло3 ст. л. Сахар1 ч. л. Куриная печень500 г Лук1 шт. Сливочное масло50 г Сливочный сыр4 ст. л.

Приготовление

Тщательно промываем листья шпината. Обсушиваем их. Помещаем листья в чашу блендера. Измельчаем их.Берем яйца, отделяем белки от желтков. Добавляем желтки, 0,5 ч. л. соли и сахар к шпинату. Вливаем 1 ст. л. подсолнечного масла. Хорошенько перемешиваем все ингредиенты. Всыпаем к шпинатной массе крахмал. Снова всё перемешиваем. Просеиваем пшеничную муку. Добавляем ее к соединенным ингредиентам. Перемешиваем до однородной консистенции.В отдельной емкости соединяем яичные белки с 1 щеп. соли. Взбиваем их до устойчивых пиков. Постепенно добавляем белки к шпинатной массе, аккуратно всё перемешивая.Застилаем противень пергаментом. Смазываем его подсолнечным маслом. Выливаем на пергамент тесто. Равномерно распределяем его по всей поверхности при помощи кулинарной лопатки.Ударяем противнем 5–6 раз по столу. Тогда тесто точно сможет равномерно распределиться. Отправляем противень в разогретую до 170 градусов духовку на 13–15 минут (не больше). Перекладываем шпинатный корж на чистый лист пергамента, а старый аккуратно отделяем. Оставляем бисквит до полного остывания при комнатной температуре.Готовим начинку. Очищаем крупную луковицу. Нарезаем ее небольшим кубиком. Тщательно промываем печень. Разрезаем ее на произвольные кусочки.Разогреваем сковороду с 2 ст. л. подсолнечного масла. Обжариваем на ней лук до полупрозрачности. Добавляем к нему печень. Перемешиваем всё. Готовим печень на огне ниже среднего (тогда она будет максимально сочной).Обжариваем печень с луком в течение 6–8 минут (до готовности субпродукта). Добавляем 1 ч. л. соли. Снова перемешиваем. Убираем сковороду с огня.К теплой куриной печени добавляем размягченное сливочное масло. Измельчаем всё при помощи блендера до получения однородной пастообразной массы.Добавляем к печеночной смеси сливочный сыр. Снова перемешиваем до однородности. Выкладываем теплую готовую начинку на шпинатный корж. Размазываем ее по всей поверхности (до самых краев). Закручиваем всё в плотный рулет, используя пергамент. Заворачиваем его в пищевую пленку (в несколько слоев). Отправляем рулет в холодильник на 6–8 часов. Готово!

Режется такой рулет без каких-либо проблем (бисквит лишь слегка крошится). Сама же закуска прекрасно держит форму и выглядит очень нарядно. Приготовьте шпинатный рулет с печенью по случаю праздника — вы не пожалеете!