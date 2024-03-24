Рецепт: Салат «Принц» — По-домашнему

Ингредиенты:

огурцы соленые — 3штуки;

говядина — 200грамм;

орехи грецкие — 100грамм;

салат листовой — 1пучок;

сухарики из белого хлеба — 100грамм;

масло растительное — 5ст.л.;

яйца куриные — 4штуки;

авокадо спелый — 1шт.;

чеснок свежий — 2зубчика

Способ приготовления:

Доброго времени суток, уважаемые читатели сайта Отзовик!

Решила приготовить салат, который понравится всем. Он вкусный и сытный.

Сначала нужно сварить мясо. Нар

езать на мелкие кубики. Яйца тоже отварить, мелко покрошить. Грецкие орешки промыть горячей водой, потом поджарить на сухой сковороде.

Листья салата измельчить. Берём белый батон, режем кубиками, обжариваем на сливочном масле до красивой румяной корочки. Авокадо чисти, режем мелкими кубиками. Чеснок выдавливаем в масло растительное, это будет заправка. Огурчики маринованные режем мелкими кубиками.

Теперь все соединяем, солим, перчим. Салат готов. Приятного аппетита!

Время приготовления: 2 ч. Примерная стоимость порции: 250 руб.