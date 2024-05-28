Портал про города-курорты | Perekop

Беру фарш, лаваш и немного сыра. Сочный и сытный рулет на обед или ужин: просто и вкусно

На чтение: 2 минуты
Беру фарш, лаваш и немного сыра. Сочный и сытный рулет на обед или ужин: просто и вкусно

Новые рецепты

Мясной рулет с овощами — это блюдо, которое имеет свою историю и множество вариантов приготовления.

История мясного рулета с овощами начинается с того, что этот рецепт стал популярным в Европе в средние века. Тогда мясо было основным источником белка для людей, а овощи добавляли для улучшения вкуса и питательной ценности блюда. Мясные рулеты с овощами быстро завоевали популярность благодаря своему вкусу и сытности.

Со временем рецепт мясного рулета претерпел изменения. В него стали добавлять различные ингредиенты, такие как грибы, сыр, зелень или специи. Это позволило создать множество вариаций этого блюда, которые удовлетворяют самые разные вкусы.

Приготовим сочный вкусный куриный рулет.

Ингредиенты:

  • Куриный фарш — 250 г;
  • Лаваш — шт.;
  • Сыр — 200 г;
  • Томатная паста — 1 ст.л.;
  • Сметана — 1 ст.л.;
  • Яйцо — 1 шт.;
  • Репчатый лук — ½ шт.;
  • Сладкий перец — ¼ шт.;
  • Помидор — ½ шт.;
  • Зелень — 30 г;
  • Растительное масло — 2 ст.л.;
  • Соль — ½ ч.л.

Приготовление куриного рулета:

Нарезаем мелко лук, шинкуем зелень, кладем к куриному филе. Режем мелко очищенный от внутренностей перец, помидор, кладем к курице.

Солим куриную смесь, перемешиваем. Соединяем томатную пасту со сметаной, распределяем ровным слоем по лавашу.

Натираем на крупной терке сыр. Выкладываем на поверхность лаваша массу из куриного фарша с овощами.

Посыпаем слой мяса сыром, сворачиваем в рулет.

Беру фарш, лаваш и немного сыра. Сочный и сытный рулет на обед или ужин: просто и вкусно

Покрываем противень пергаментом, смазываем его растительным маслом. Отделяем желток от белка, смазываем желтком рулет и покрываем сырной шапочкой.

Беру фарш, лаваш и немного сыра. Сочный и сытный рулет на обед или ужин: просто и вкусно

Выпекаем рулет при 180 градусах 25-30 минут.

Беру фарш, лаваш и немного сыра. Сочный и сытный рулет на обед или ужин: просто и вкусно

В результате получается сытный вкусный куриный рулет. Это хороший вариант быстрого ужина.

Что будем искать? Например,Человек