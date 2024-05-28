Беру фарш, лаваш и немного сыра. Сочный и сытный рулет на обед или ужин: просто и вкусно

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Мясной рулет с овощами — это блюдо, которое имеет свою историю и множество вариантов приготовления.

История мясного рулета с овощами начинается с того, что этот рецепт стал популярным в Европе в средние века. Тогда мясо было основным источником белка для людей, а овощи добавляли для улучшения вкуса и питательной ценности блюда. Мясные рулеты с овощами быстро завоевали популярность благодаря своему вкусу и сытности.

Со временем рецепт мясного рулета претерпел изменения. В него стали добавлять различные ингредиенты, такие как грибы, сыр, зелень или специи. Это позволило создать множество вариаций этого блюда, которые удовлетворяют самые разные вкусы.

Приготовим сочный вкусный куриный рулет.

Ингредиенты:

Куриный фарш — 250 г;

Лаваш — шт.;

Сыр — 200 г;

Томатная паста — 1 ст.л.;

Сметана — 1 ст.л.;

Яйцо — 1 шт.;

Репчатый лук — ½ шт.;

Сладкий перец — ¼ шт.;

Помидор — ½ шт.;

Зелень — 30 г;

Растительное масло — 2 ст.л.;

Соль — ½ ч.л.

Приготовление куриного рулета:

Нарезаем мелко лук, шинкуем зелень, кладем к куриному филе. Режем мелко очищенный от внутренностей перец, помидор, кладем к курице.

Солим куриную смесь, перемешиваем. Соединяем томатную пасту со сметаной, распределяем ровным слоем по лавашу.

Натираем на крупной терке сыр. Выкладываем на поверхность лаваша массу из куриного фарша с овощами.

Посыпаем слой мяса сыром, сворачиваем в рулет.

Покрываем противень пергаментом, смазываем его растительным маслом. Отделяем желток от белка, смазываем желтком рулет и покрываем сырной шапочкой.

Выпекаем рулет при 180 градусах 25-30 минут.

В результате получается сытный вкусный куриный рулет. Это хороший вариант быстрого ужина.