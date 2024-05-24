Рецепт: Рыба сайда жареная — Вкусная и полезная еда!

Ингредиенты:
рыба сайда — 1 шт;
лук репчатый — 1 шт;
мука пшеничная — 2-3 ст. ложки;
масло растительное — для жарки;
соль — по вкусу;
приправа для рыбы — по вкусу
Способ приготовления: Здравствуйте всем! Мы часто готовим блюда из разных видов рыбы, сегодня мой рецепт приготовления сайды. Сайда относится к отряду тресковых, но текстура у неё более плотная. Её можно запекать, тушить, делать рыбные котлеты и варить рыбный суп. Я же сегодня её жарила на сковороде.
1. Сначала очищаем рыбу от чешуи.
2. Рыба была потрошенная, промоем тушку в холодной воде, отрезаем острым ножом хвост, а плавники срезаем ножницами.
3. Вот эти части пойдут ну уху, когда наберем их побольше.
4. Нарежем на порционные кусочки.
5. Со всех сторон обваливаем в муке.
6. Выкладываем на разогретую сковороду с растительным маслом, солим. Жарим с одной стороны до золотистой корочки.
7. Переворачиваем, солим и жарим до золотистой корочки.
8. Сверху посыпаем нарезанным репчатым луком и накрываем крышкой минут на 10. Можно добавить немного масла. Если любите специи, то можно посыпать сверху.
Мякоть сайды белого цвета, текстура мягкая и нежная. Нравится, что она сочная и у неё мало костей. Она очень вкусная и конечно полезная, ведь в её составе содержатся фосфор, цинк, кальций, калий и много других микроэлементов, которые необходимы нашему организму.
Спасибо всем читающим мой рецепт! Буду рада, если он вам понравится!
Желаю всем душевного тепла и гармонии!
Время приготовления: 30 мин.