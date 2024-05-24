Рецепт: Рыба сайда жареная — Вкусная и полезная еда!

Ингредиенты:

рыба сайда — 1 шт;

лук репчатый — 1 шт;

мука пшеничная — 2-3 ст. ложки;

масло растительное — для жарки;

соль — по вкусу;

приправа для рыбы — по вкусу

Способ приготовления: Здравствуйте всем! Мы часто готовим блюда из разных видов рыбы, сегодня мой рецепт приготовления сайды. Сайда относится к отряду тресковых, но текстура у неё более плотная. Её можно запекать, тушить, делать рыбные котлеты и варить рыбный суп. Я же сегодня её жарила на сковороде.

1. Сначала очищаем рыбу от чешуи.

2. Рыба была потрошенная, промоем тушку в холодной воде, отрезаем острым ножом хвост, а плавники срезаем ножницами.

3. Вот эти части пойдут ну уху, когда наберем их побольше.

4. Нарежем на порционные кусочки.

5. Со всех сторон обваливаем в муке.

6. Выкладываем на разогретую сковороду с растительным маслом, солим. Жарим с одной стороны до золотистой корочки.

7. Переворачиваем, солим и жарим до золотистой корочки.

8. Сверху посыпаем нарезанным репчатым луком и накрываем крышкой минут на 10. Можно добавить немного масла. Если любите специи, то можно посыпать сверху.

Мякоть сайды белого цвета, текстура мягкая и нежная. Нравится, что она сочная и у неё мало костей. Она очень вкусная и конечно полезная, ведь в её составе содержатся фосфор, цинк, кальций, калий и много других микроэлементов, которые необходимы нашему организму.

Спасибо всем читающим мой рецепт! Буду рада, если он вам понравится!

Желаю всем душевного тепла и гармонии!

Время приготовления: 30 мин.