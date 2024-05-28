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Рецепт: Салат с говядиной — К новогоднему столу

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Рецепт: Салат с говядиной — К новогоднему столу

Ингредиенты:
говядина — 150 г;
консервированная фасоль в собственном соку — 150 г;
перец болгарский — 100 г;
лук красный — 120 г;
вода — 150 мл;
яблочный уксус 6% — 4 ст л;
сахар — 1 ч л;
грецкие орехи чищенные — 50 г;
кинза — 75 г;
чеснок — 2 зубка;
красный молотый перец чили — по вкусу;
масло оливковое нерафинированное — 3 ст л;
соль — по вкусу
Способ приготовления: Салат готовим к праздничному столу. Можно подавать, как самостоятельное блюдо, не требующее дополнительного сопровождения. Обычно подаем на Новый год. Приготовление занимает (не считая отваривания говядины) около двадцати минут. Оно того стоит)!

Отварную говядину охлаждаем, нарезаем соломкой. Обычно использую лопатку. Можно брать любую часть, лучше мякоть без жира.

Банку с консервированной фасолью в собственном соку вскрываем, сливаем рассол. Если есть ложка с дырочками, можно аккуратно перенести фасоль, давая стечь жидкости в банку. Выкладываем в емкость для смешивания ингредиентов.

Рецепт: Салат с говядиной - К новогоднему столу

С красной фасолью смотрится оригинально. Если у вас нет красной, но есть белая, можно использовать белую.

Рецепт: Салат с говядиной - К новогоднему столу

Смешиваем говядину и фасоль. Красный болгарский перец нарезаем соломкой.

Рецепт: Салат с говядиной - К новогоднему столу

Переносим в миску для перемешивания.

Рецепт: Салат с говядиной - К новогоднему столу

Тонко шинкуем красный лук, выкладываем в креманку, заливаем питьевой водой, добавляем три столовых ложки яблочного уксуса.

Рецепт: Салат с говядиной - К новогоднему столу

Растворяю в рассоле для маринования лука чайную ложку сахара.

Рецепт: Салат с говядиной - К новогоднему столу

Очищенные грецкие орехи измельчаем в ступке. Пробовала порезать ножом на доске, измельченные в ступке орехи намного ярче звучат в салате и дают более насыщенное орехово-сливочное послевкусие. Поэтому измельчаю в ступке. Не слишком мелко.

Рецепт: Салат с говядиной - К новогоднему столу

Переносим в емкость для смешивания ингредиентов.

Рецепт: Салат с говядиной - К новогоднему столу

Сливаем жидкость из креманки, в которой мариновался лук. Добавляем маринованный лук в салат. Нарезаем не слишком мелко кинзу.

Рецепт: Салат с говядиной - К новогоднему столу

Добавляем к остальным ингредиентам.

Рецепт: Салат с говядиной - К новогоднему столу

Приправляем красным острым молотым перцем. Если не любите острую пищу, можно пропустить этот ингредиент.

Рецепт: Салат с говядиной - К новогоднему столу

Добавляю не слишком много, красный острый перец придает пикантную нотку. И способствует лучшему перевариванию. Салат довольно сложный, приправы улучают его усвоение.

Рецепт: Салат с говядиной - К новогоднему столу

Очищаем два зубка чеснока. Измельчаем их при помощи чеснокодавки.

Рецепт: Салат с говядиной - К новогоднему столу

Добавляем столовую ложку шести процентного яблочного уксуса. Если нет яблочного, можно брать любой.

Рецепт: Салат с говядиной - К новогоднему столу

Приправляем тремя столовыми ложками оливкового масла первого отжима. Если нерафинированного оливкового масла нет, можно заменить растительным маслом, которым обычно приправляете салаты.

Рецепт: Салат с говядиной - К новогоднему столу

Добавляем соль по вкусу.

Рецепт: Салат с говядиной - К новогоднему столу

Аккуратно перемешиваем. Даем постоять пятнадцать минут в прохладном месте.

Подаем охлажденным.

Приятного аппетита!

P.S. На второй день он еще вкуснее! Время приготовления указано без учета отваривания и охлаждения говядины.

Время приготовления: 25 мин. Примерная стоимость порции: 550 руб.

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