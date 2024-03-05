Быстрый клубничный десерт с желатином идеально подходит для тех, кто боится увидеть плюс несколько сантиметров на талии. Это ягодное лакомство под названием «Ноль калорий» не приведет к набору лишних килограммов.

По консистенции такое блюдо напоминает нежный клубничный мусс, который тает на языке. Если вы хотите, чтобы десерт был более плотным, добавьте не 5 г, а 7 г быстрорастворимого желатина. Тогда его текстура будет не такой нежной, но не менее воздушной.

Как приготовить клубничный десерт с желатином

В качестве подсластителя для ягодного лакомства лучше всего использовать мёд, доведенный до жидкого состояния. Однако также вы можете использовать сахарную пудру. При желании добавьте в десерт натуральный подсластитель, чтобы не пришлось брать сахар.

Ингредиенты

Йогурт200 мл Клубника200 г Мёд1 ст. л. Желатин5 г Вода30 мл

Приготовление

Всыпаем быстрорастворимый желатин в небольшую емкость. Заливаем его холодной водой. Хорошенько перемешиваем. Оставляем желатин на 10 минут при комнатной температуре для набухания.В отдельную миску размером побольше вливаем натуральный питьевой йогурт без добавок. Прогреваем в микроволновой печи мёд до жидкого состояния. Вливаем его к йогурту. Добавляем к соединенным ингредиентам предварительно размороженную клубнику. Пробиваем все ингредиенты с помощью погружного блендера до однородной консистенции.Набухший желатин нагреваем до жидкого состояния. Затем добавляем к нему несколько ложек клубничной смеси. Всё перемешиваем. Вливаем желатин тонкой струйкой в основную массу, активно перемешивая. Взбиваем всё погружным блендером до однородности и появления максимально большого количества пузырьков на поверхности клубничной смеси.Берем 2 стакана объемом 200 мл. Наполняем их ягодной смесью. Отправляем стаканы на 2 часа в холодильник до полного застывания десерта.

Такое клубничное лакомство очень удобно тем, что подается оно в порционных емкостях. К слову, в предыдущем материале наша редакция рассказывала, как приготовить домашний малиновый чизкейк в стакане. Этот десерт также подается порционно.