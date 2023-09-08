Беру картошку и готовлю вкусные пирожки. Проще рецепта не бывает: балую мужа каждые выходные

Пироги для многих народов, особенно древних, имеют довольно большое культурное значение. Как правило, выпечка была ритуальной пищей, которую готовили на специальные праздники.
Например, пироги с картофелем в славянских племенах пекли на праздник Масленицы. Это символизировало уход холодов и начало нового сезона посадки урожая.
Кроме того, есть традиционные китайские пироги — Цзунцзы. Они выпекаются на праздник Лунного Нового года. В такие пироги повара кладут овощи, символизирующие новый год.
Помимо этого, во многих странах актуальны картофельные пироги. Рецепт столь востребованной выпечки стоит повторить дома.
Ингредиенты для картофельных пирожков:
- картофель — 350 г;
- отвар картофеля — 200 г;
- соль — ч.л.;
- сахар — ст.л.;
- сухие дрожжи — ст.л.;
- яйцо — шт.;
- растительное масло — 20 мл;
- мука — 550 г;
- зеленый лук — пучок;
- укроп — пучок.
Приготовление картофельных пирожков:
Отвариваем картофель до готовности, очищаем и разминаем до состояния пюре. К картофелю высыпаем соль, сухие дрожжи и сахар, разбиваем яйцо, вливаем картофельный отвар.
Тщательно перемешиваем компоненты в картофельном пюре. Шинкуем мелко зеленый лук и укроп, добавляем в картофельную смесь.
Просеиваем в картофельную массу муку, замешиваем не липкое и эластичное тесто. Смазываем тесто растительным маслом.
Смазываем тару растительным маслом и оставляем тесто внутри, запечатываем пищевой пленкой. Спустя 30 минут тесто вымешиваем заново.
Делим тесто на 16 равных частей, формируем небольшие колобки. Оставляем колобки под пищевой пленкой на 10 минут.
В сковороду с горячим растительным маслом выкладываем колобки из теста. Обжариваем колобки с обеих сторон до румяной корочки.
Таким образом без труда можно приготовить картофельные пирожки. Их получится употреблять отдельно или с супами, мясными блюдами.