Беру картошку и готовлю вкусные пирожки. Проще рецепта не бывает: балую мужа каждые выходные

Пироги для многих народов, особенно древних, имеют довольно большое культурное значение. Как правило, выпечка была ритуальной пищей, которую готовили на специальные праздники.

Например, пироги с картофелем в славянских племенах пекли на праздник Масленицы. Это символизировало уход холодов и начало нового сезона посадки урожая.

Кроме того, есть традиционные китайские пироги — Цзунцзы. Они выпекаются на праздник Лунного Нового года. В такие пироги повара кладут овощи, символизирующие новый год.

Помимо этого, во многих странах актуальны картофельные пироги. Рецепт столь востребованной выпечки стоит повторить дома.

Ингредиенты для картофельных пирожков:

картофель — 350 г;

отвар картофеля — 200 г;

соль — ч.л.;

сахар — ст.л.;

сухие дрожжи — ст.л.;

яйцо — шт.;

растительное масло — 20 мл;

мука — 550 г;

зеленый лук — пучок;

укроп — пучок.

Приготовление картофельных пирожков:

Отвариваем картофель до готовности, очищаем и разминаем до состояния пюре. К картофелю высыпаем соль, сухие дрожжи и сахар, разбиваем яйцо, вливаем картофельный отвар.

Тщательно перемешиваем компоненты в картофельном пюре. Шинкуем мелко зеленый лук и укроп, добавляем в картофельную смесь.

Просеиваем в картофельную массу муку, замешиваем не липкое и эластичное тесто. Смазываем тесто растительным маслом.

Смазываем тару растительным маслом и оставляем тесто внутри, запечатываем пищевой пленкой. Спустя 30 минут тесто вымешиваем заново.

Делим тесто на 16 равных частей, формируем небольшие колобки. Оставляем колобки под пищевой пленкой на 10 минут.

В сковороду с горячим растительным маслом выкладываем колобки из теста. Обжариваем колобки с обеих сторон до румяной корочки.

Таким образом без труда можно приготовить картофельные пирожки. Их получится употреблять отдельно или с супами, мясными блюдами.