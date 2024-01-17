Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить чай с имбирем и медом для похудения. Корень имбиря можно заменить на сушеный имбирь. Для аромата в такой чай дополнительно можно добавить ягоды облепихи и свежую мяту. Напиток притупляет аппетит, ускоряет обмен веществ и стимулируют работу всего организма. Рекомендуется пить такой напиток в течение всего дня, перед каждым приемом пищи, желательно в теплом виде.

Основной ингредиент: Мёд / Имбирь Блюдо: Напитки / Чай Диета: Рецепты для похудения

Состав / Ингредиенты:

Вода 800 Миллилитров

Лимон 1 Штука

Мед 2 Ст. ложки

Корень имбиря 25 Грамм

Количество порций 4

Калорийность

29 ккал

Калорийность

0 г

Белки

0 г

Жиры

5 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Чай с имбирем и медом для похудения»

Подготовьте все ингредиенты.

Корень имбиря очистите от кожуры, затем натрите на мелкой терке. Половину лимона нарежьте на тонкие кружочки.

Из второй половины лимона выжмите сок.

Переложите в заварочный чайник кружочки лимона. Смешайте сок лимона и имбирь.

Влейте горячую воду. Дайте настояться 15 минут.

Затем добавьте мед и размешайте до его полного растворения.

Перед подачей процедите напиток. Чай с имбирем и медом для похудения готов!