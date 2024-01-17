Портал про города-курорты | Perekop

Чай с имбирем и медом для похудения

На чтение: 1 минута
Чай с имбирем и медом для похудения

Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить чай с имбирем и медом для похудения. Корень имбиря можно заменить на сушеный имбирь. Для аромата в такой чай дополнительно можно добавить ягоды облепихи и свежую мяту. Напиток притупляет аппетит, ускоряет обмен веществ и стимулируют работу всего организма. Рекомендуется пить такой напиток в течение всего дня, перед каждым приемом пищи, желательно в теплом виде.
Основной ингредиент: Мёд / Имбирь Блюдо: Напитки / Чай Диета: Рецепты для похудения

Состав / Ингредиенты:

  • Вода 800 Миллилитров
  • Лимон 1 Штука
  • Мед 2 Ст. ложки
  • Корень имбиря 25 Грамм

Количество порций 4

Калорийность

29 ккал

Калорийность

0 г

Белки

0 г

Жиры

5 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Чай с имбирем и медом для похудения»

Чай с имбирем и медом для похудения

Подготовьте все ингредиенты.

Чай с имбирем и медом для похудения

Корень имбиря очистите от кожуры, затем натрите на мелкой терке. Половину лимона нарежьте на тонкие кружочки.

Чай с имбирем и медом для похудения

Из второй половины лимона выжмите сок.

Чай с имбирем и медом для похудения

Переложите в заварочный чайник кружочки лимона. Смешайте сок лимона и имбирь.

Чай с имбирем и медом для похудения

Влейте горячую воду. Дайте настояться 15 минут.

Чай с имбирем и медом для похудения

Затем добавьте мед и размешайте до его полного растворения.

Чай с имбирем и медом для похудения

Перед подачей процедите напиток. Чай с имбирем и медом для похудения готов!

Что будем искать? Например,Человек