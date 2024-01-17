Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить чай с имбирем и медом для похудения. Корень имбиря можно заменить на сушеный имбирь. Для аромата в такой чай дополнительно можно добавить ягоды облепихи и свежую мяту. Напиток притупляет аппетит, ускоряет обмен веществ и стимулируют работу всего организма. Рекомендуется пить такой напиток в течение всего дня, перед каждым приемом пищи, желательно в теплом виде.
Основной ингредиент: Мёд / Имбирь Блюдо: Напитки / Чай Диета: Рецепты для похудения
Состав / Ингредиенты:
- Вода 800 Миллилитров
- Лимон 1 Штука
- Мед 2 Ст. ложки
- Корень имбиря 25 Грамм
Количество порций 4
Калорийность
29 ккал
Калорийность
0 г
Белки
0 г
Жиры
5 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Чай с имбирем и медом для похудения»
Подготовьте все ингредиенты.
Корень имбиря очистите от кожуры, затем натрите на мелкой терке. Половину лимона нарежьте на тонкие кружочки.
Из второй половины лимона выжмите сок.
Переложите в заварочный чайник кружочки лимона. Смешайте сок лимона и имбирь.
Влейте горячую воду. Дайте настояться 15 минут.
Затем добавьте мед и размешайте до его полного растворения.
Перед подачей процедите напиток. Чай с имбирем и медом для похудения готов!