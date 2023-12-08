Беру кефир и 1 яйцо. Совершенные пирожки: тесто тонкое, начинки много

Пироги из картошки готовит множество домохозяек по всему миру. Трудно понять, кому принадлежит идея выпекать тесто, внутри которого будет картошка. Раньше этот овощ был запретным. Он мог отравить целую семью. Дело в том, что большинство жителей Европы не знали, как правильно употреблять в пищу картофель.

Когда секреты картошки были раскрыты, с этим овощем стали проводить гастрономические эксперименты. Сочетание картофеля с мясом считается успешным. Не менее популярным является рецепт картофельных пирогов. Такая выпечка успела стать едой бедняков в XX веке.

Сейчас картофельные пирожки — это ностальгия по деревне и по детству.

Приготовим домашние картофельные пирожки.

Ингредиенты теста для картофельных пирожков:

Кефир — 300 мл;

Соль — 1 ч.л.;

Сахар — 1 ч.л.;

Яйцо — 1 шт.;

Растительное масло — 20 мл;

Мука — 500 г;

Разрыхлитель — 1 ч.л.

Ингредиенты для начинки:

Картофель — 600 г;

Лук — 1 шт.;

Петрушка;

Соль — ½ ч.л.

Приготовление картофельных пирожков:

Отвариваем картофель в очищенном виде до готовности. В миску с кефиром разбиваем яйцо, высыпаем соль и сахарный песок, вливаем растительное масло и тщательно перемешиваем.

Просеиваем в смесь муку и разрыхлитель, замешиваем тесто руками. Эластичное и не липкое тесто накрываем целлофаном и оставляем на 15 минут.

Для начинки картофель превращаем в пюре, солим. Нарезаем мелко лук и обжариваем в сковороде. Выкладываем лук к картофелю вместе с нашинкованной петрушкой, перемешиваем.

Тесто обминаем и делим на 16 частей, формируем колобки. Раскатываем скалкой колобки в толстые лепешки, выкладываем начинку. Запечатываем пюре внутри теста, кладем пирожки швами вниз.

В сковороду наполовину наливаем растительное масло, разогреваем. Кладем пирожки в масло, обжариваем на среднем огне до золотистого цвета с обеих сторон.

В результате получаются ароматные пирожки из тонкого теста с сочной начинкой.

Духовка для данных пирожков вам не понадобится.