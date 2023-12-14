Рецепт: Крем для торта Красный бархат — Необычаянно нежный и необычный вкус для крема (он сырный)

Ингредиенты:
сыр творожный — 400 грамм;
сливки 33% — 200 мл.;
сахарная пудра — 100 грамм
Способ приготовления: Всем доброго времени суток.
Сегодня предлагаю вам приготовить очень необычный крем. Он необычайно вкусный и не похож ни на один другой крем. Вы когда-нибудь чувствовали в сладком креме вкус сыра?
Описать этот вкус невозможно, его можно только попробовать.
Такой крем может посоривноваться даже с кремом из сгущёнки и масла (который для Наполеона)
Для приготовления данного крема необходимо на один ингредиент больше, чем в Наполеон.
Нам понадобится:
Творожный сыр,
Сливки
Сахарная пудра.
Сахар я измельчила в кофемолке и получила сахарную пудру.
Теперь приступим к приготовлению.
400 грамм творожного сыра отправляем в ёмкость для взбивания
Туда же всыпаем 100 грамм сахарной пудры и вливаем 200 мл. Сливок 33%.
Я сначала хорошо перемешиваю, потому что сыр был замёрзший с холодильника и лёг куском, если бы сразу начала взбивать- то всё бы разлетелось
И взбиваю миксером
Взбиваю до плотности, пока не начнут оставаться следы от миксера
Крем готов!
Какой же он вкусный!
На кусочке торта выглядит шикарно
Всем спасибо за внимание!
И приятного аппетита!
Стоимость ингредиентов — 489,6
5,6 за 100 грамма САХАРА, (280 руб. 5 кг.)
380 рублей за 400 грамм ТВОРОЖНЫЙ СЫР (190 рублей 200 грамм)
104 рубля за 200 мл. СЛИВОК (260 рублей за 500 мл )
Время приготовления: 10 мин.