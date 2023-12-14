Рецепт: Крем для торта Красный бархат — Необычаянно нежный и необычный вкус для крема (он сырный)

Ингредиенты:

сыр творожный — 400 грамм;

сливки 33% — 200 мл.;

сахарная пудра — 100 грамм

Способ приготовления: Всем доброго времени суток.

Сегодня предлагаю вам приготовить очень необычный крем. Он необычайно вкусный и не похож ни на один другой крем. Вы когда-нибудь чувствовали в сладком креме вкус сыра?

Описать этот вкус невозможно, его можно только попробовать.

Такой крем может посоривноваться даже с кремом из сгущёнки и масла (который для Наполеона)

Для приготовления данного крема необходимо на один ингредиент больше, чем в Наполеон.

Нам понадобится:

Творожный сыр,

Сливки

Сахарная пудра.

Сахар я измельчила в кофемолке и получила сахарную пудру.

Теперь приступим к приготовлению.

400 грамм творожного сыра отправляем в ёмкость для взбивания

Туда же всыпаем 100 грамм сахарной пудры и вливаем 200 мл. Сливок 33%.

Я сначала хорошо перемешиваю, потому что сыр был замёрзший с холодильника и лёг куском, если бы сразу начала взбивать- то всё бы разлетелось

И взбиваю миксером

Взбиваю до плотности, пока не начнут оставаться следы от миксера

Крем готов!

Какой же он вкусный!

На кусочке торта выглядит шикарно

Всем спасибо за внимание!

И приятного аппетита!

Стоимость ингредиентов — 489,6

5,6 за 100 грамма САХАРА, (280 руб. 5 кг.)

380 рублей за 400 грамм ТВОРОЖНЫЙ СЫР (190 рублей 200 грамм)

104 рубля за 200 мл. СЛИВОК (260 рублей за 500 мл )

Время приготовления: 10 мин.