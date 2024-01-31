Беру кефир и 1 яйцо. Забытый рецепт из прошлого: так готовили наши бабушки

Выпечка всегда была частью жизни человека. Со времен, когда человек научился выращивать зерно, произошла целая революция в плане приготовления выпечки.

Сейчас трудно представить, что хлеб, пирожки и печенье могут исчезнуть с прилавков магазинов. Это почитаемый продукт, который во многих странах является священным. Например, лепешки высоко почитаются в странах Востока. Лаваш для армян, грузин и кавказцев имеет невероятную ценность как продукт.

Стоит уметь готовить выпечку самостоятельно. Покажем, как сделать пирог и пышки своими руками.

Ингредиенты для пышек:

кефир — 200 мл;

соль — ½ ч.л.;

сахар — 2 ст.л.;

яйцо — шт.;

разрыхлитель — ч.л.;

мука — 300 г;

растительное масло — 2 ст.л.

Приготовление пышек:

В миску с кефиром высыпаем соль и сахар, разбиваем яйцо и тщательно перемешиваем до растворения песчинок. Высыпаем в смесь разрыхлитель и муку, замешиваем густое тесто.

Смазываем сформированный колобок растительным маслом и продолжаем слегка вымешивать. Делим готовое тесто на 12 равных частей, формируем колобки.

Руками формируем небольшие лепешки, делаем отверстие в середине. На растительном масле обжариваем пышки с обеих сторон до румяной корочки.

После приготовления выкладываем пышки на бумажное полотенце, чтобы стекло масло.

Посыпаем пышки сахарной пудрой.

Ингредиенты для пирога:

кефир — 200 мл;

варенье — 200 мл;

ванильный сахар — 10 г;

яйца — 2 шт.;

растительное масло — 80 г;

мука — 350 г;

разрыхлитель — ч.л.

Приготовление пирога:

В миску с кефиром выкладываем варенье, высыпаем ванильный сахар. Разбиваем в кефир яйца, вливаем растительное масло и снова перемешиваем.

Просеиваем в кефир муку и разрыхлитель, замешиваем густое тесто. Смазываем форму для выпечки сливочным маслом, выливаем туда тесто.

Выпекаем пирог при 180 градусах 30-35 минут.

После выпекания можно посыпать пирог сахарной пудрой.

Для рецепта используется любое варенье по вашему вкусу.