Беру кефир и 1 яйцо. Забытый рецепт из прошлого: так готовили наши бабушки

Выпечка всегда была частью жизни человека. Со времен, когда человек научился выращивать зерно, произошла целая революция в плане приготовления выпечки.
Сейчас трудно представить, что хлеб, пирожки и печенье могут исчезнуть с прилавков магазинов. Это почитаемый продукт, который во многих странах является священным. Например, лепешки высоко почитаются в странах Востока. Лаваш для армян, грузин и кавказцев имеет невероятную ценность как продукт.
Стоит уметь готовить выпечку самостоятельно. Покажем, как сделать пирог и пышки своими руками.
Ингредиенты для пышек:
- кефир — 200 мл;
- соль — ½ ч.л.;
- сахар — 2 ст.л.;
- яйцо — шт.;
- разрыхлитель — ч.л.;
- мука — 300 г;
- растительное масло — 2 ст.л.
Приготовление пышек:
В миску с кефиром высыпаем соль и сахар, разбиваем яйцо и тщательно перемешиваем до растворения песчинок. Высыпаем в смесь разрыхлитель и муку, замешиваем густое тесто.
Смазываем сформированный колобок растительным маслом и продолжаем слегка вымешивать. Делим готовое тесто на 12 равных частей, формируем колобки.
Руками формируем небольшие лепешки, делаем отверстие в середине. На растительном масле обжариваем пышки с обеих сторон до румяной корочки.
После приготовления выкладываем пышки на бумажное полотенце, чтобы стекло масло.
Посыпаем пышки сахарной пудрой.
Ингредиенты для пирога:
- кефир — 200 мл;
- варенье — 200 мл;
- ванильный сахар — 10 г;
- яйца — 2 шт.;
- растительное масло — 80 г;
- мука — 350 г;
- разрыхлитель — ч.л.
Приготовление пирога:
В миску с кефиром выкладываем варенье, высыпаем ванильный сахар. Разбиваем в кефир яйца, вливаем растительное масло и снова перемешиваем.
Просеиваем в кефир муку и разрыхлитель, замешиваем густое тесто. Смазываем форму для выпечки сливочным маслом, выливаем туда тесто.
Выпекаем пирог при 180 градусах 30-35 минут.
После выпекания можно посыпать пирог сахарной пудрой.
Для рецепта используется любое варенье по вашему вкусу.