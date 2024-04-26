Описание приготовления:

Конечно кашу по этому рецепту можно сварить и на воде, но на молоке вкус у неё получается более нежный. Думаю говорить о пользе такой каши, для нашего организма, нет необходимости. Обязательно рекомендую готовить её как можно чаще, особенно к завтраку. Количество сахара регулируйте на свой вкус, если сделать кашу несладкой, то подать её можно и как гарнир.

Назначение: На завтрак Основной ингредиент: Крупы / Овсянка Блюдо: Горячие блюда / Каши

Состав / Ингредиенты:

Геркулес 70 Грамм (хлопья)

Вода 100 Миллилитров

Молоко 500 Миллилитров

Соль 1/2 Чайных ложки

Сахар 1 Ст. ложка

Масло сливочное По вкусу

Количество порций 2

Калорийность

89 ккал

Калорийность

3 г

Белки

2 г

Жиры

12 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Геркулесовая каша на молоке»

Подготовьте все ингредиенты. Изучите упаковку от геркулеса с указанием времени для приготовления. Если любите кашу «размазню», то количество молока или воды увеличьте.

Влейте в кастрюлю воду и молоко. Доведите до кипения.

Небольшими порциями всыпьте геркулес и постоянно помешивайте, чтобы хлопья равномерно распределились. Добавьте соль и сахар по вкусу.

Варите кашу на среднем огне 5-20 минут, периодически помешивая. Точное время зависит от хлопьев, смотрите на упаковке. Если вам покажется, что каша слишком жидкая, не спешите добавлять хлопья. После упаривания она станет значительно гуще.

Когда каша будет готова, добавьте кусочек сливочного масла. Перемешайте, снимите с огня, накройте крышкой и дайте постоять 15 минут.

Геркулесовая каша на молоке готова. Подавайте как пожелаете нужным. Приятного аппетита!