Пористый бисквит с шоколадным ароматом, невесомое суфле и глянцевая глазурь — сочетание, которое вскружит голову даже тем, кто не жалует десерты. Уж настолько вкусная эта комбинация! Как же приготовить шикарный бисквитный торт с суфле, который покорит сердца противников сладких блюд?

Чтобы молочная прослойка хорошо застыла, использовать желатин не придется. Она будет иметь очень легкую и воздушную текстуру. Только помните, что соединять взбитое масло следует с полностью остывшей молочной массой. Она не должна быть горячей!

Как приготовить вкусный бисквитный торт с суфле

Для выпекания шоколадной основы десерта и формировки самого блюда лучше всего брать прямоугольную форму. Также подойдет и квадратная. Круглую форму для выпекания не рекомендуем использовать.

Ингредиенты

Яйцо8 шт. Сахар3 ст. л. Соль1 щеп. Пшеничная мука130 г Какао-порошок2 ст. л. Молоко560 мл Сахарная пудра250 г Сливочное масло250 г Черный шоколад150 г Ванильный сахар10 г

Приготовление

Готовим бисквит. Берем 6 яиц. Отделяем белки от желтков. Добавляем к желткам сахар. Взбиваем их до однородной смеси.В отдельной емкости соединяем яичные белки с солью. Взбиваем их до пышности. Постепенно вводим белки к желткам, аккуратно всё перемешивая.Просеиваем 100 г пшеничной муки с какао-порошком. Вводим сухие ингредиенты в яичную смесь. Замешиваем однородное тесто.Берем прямоугольную форму размером 30 на 40 см. Выливаем в нее тесто. Ровняем его. Отправляем форму в разогретую до 180 градусов духовку на 20–25 минут. Делаем суфле. В сотейник с толстым дном вбиваем 2 яйца. Добавляем оставшуюся пшеничную муку. Перемешиваем всё.Вливаем в сотейник 500 мл молока. Отправляем смесь на огонь. Варим ее до загустения, активно помешивая. Перекладываем массу в миску. Накрываем ее пленкой в контакт и даем остыть.В отдельной емкости соединяем 220 г размягченного сливочного масла с сахарной пудрой и ванильным сахаром. Взбиваем всё до пышности.В полученную масляную смесь постепенно добавляем полностью остывшую молочную массу. Перемешиваем до однородной консистенции. Выкладываем на остывший бисквит готовый крем-суфле, стараясь распределить его максимально равномерно. Готовим глазурь. Растапливаем черный шоколад в микроволновой печи. Добавляем к нему 60 мл молока и 30 г масла комнатной температуры. Перемешиваем до однородности.Выливаем шоколадную глазурь на слой из суфле. Равномерно ее распределяем. Отправляем торт на 5–6 часов в холодильник.

Лучше всего разрезать готовый десерт при помощи острого ножа, смоченного в воде. Тогда к нему не будет прилипать суфле. В результате вам удастся получить очень красивые и аккуратные кусочки столь роскошного шоколадного торта. Приятного аппетита!