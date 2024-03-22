Пышная шарлотка на кефире с яблоками в духовке – это классика домашней выпечки. Готовый пирог получается ароматным и аппетитным. Его можно приготовить по-разному. Мы предлагает вам проверенную подборку из десяти простых и вкусных рецептов приготовления с пошаговыми фотографиями.

Простая пышная шарлотка на кефире с яблоками в духовке

Простая пышная шарлотка на кефире с яблоками в духовке порадует не только своим сочным фруктовым вкусом, но и красивым ресторанным внешним видом. Такой пирог можно хоть к чаю, хоть в праздники. Ваши близкие не смогут устоять перед аппетитной и ароматной выпечкой с яблочной начинкой.

Ингредиенты –+6 порц.

Мука 300 гр.

Кефир 200 мл.

Яйцо куриное 3 шт.

Сахар-песок 180 гр.

Разрыхлитель 1 ч.л.

Яблоко 2 шт.

Масло растительное для смазывания формы

Шаги 75 мин.

Как приготовить пышную шарлотку на кефире с яблоками в духовке? Достаем все продукты, упомянутые в списке. В глубокую вместительную емкость отправляем три куриных яйца и присоединяем к ним сахарный песок. Взбиваем продукты с помощью миксера до полного соединения. В яичную массу вливаем кефир и снова все хорошенько перемешиваем. На этом этапе можно убрать миксер и использовать ручной венчик – на ваше усмотрение. Погружаем в заготовку муку вместе с разрыхлителем. Мучной продукт рекомендуется пропустить через мелкое сито. Так разобьются все комочки, которые не нужны в тесте. Снова все вымешиваем, чтобы не осталось комочков. Форму для выпекания немного обмазываем растительным маслом и выливаем сюда тесто. Хорошенько промываем яблоки и режем их на тонкие дольки. Все косточки и части сердцевины удаляем. В хаотичном порядке размещаем кусочки яблок по тесту. Подготовленный яблочный десерт ставим в прогретую до 180° духовку на 50 минут. Простая пышная шарлотка на кефире с яблоками в духовке готова. Оценивайте ароматное лакомство!

Пышная шарлотка на кефире с яблоками и разрыхлителем в духовке

Пышная шарлотка на кефире с яблоками и разрыхлителем в духовке выходит невероятно вкусной и привлекательной. Приятная яблочная кислинка придает выпечке оригинальную сочность. Именно благодаря этому простой пирог пользуется такой популярностью. Подавайте с чашкой горячего чая или другими напитками.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Мука – 250 гр.

Яйцо – 2 шт.

Кефир – 1 ст.

Сахар-песок – 180 гр.

Сахар ванильный – 1 ч.л.

Масло сливочное – 70 гр.

Соль – 1 щепотка.

Разрыхлитель теста – 1 ч.л.

Яблоко – 2 шт.

Корица молотая – 1 ч.л.

Пудра сахарная – для украшения.

Процесс приготовления:

В глубокую вместительную миску отправляем яйца и сахарный песок. Также сюда отправляем соль и ванильный сахар. Хорошенько все взбиваем до однородности. Можно использовать обычный ручной венчик. Дополняем нашу массу 50 граммами размягченного сливочного масла. Снова все вымешиваем. Доливаем в заготовку стакан кефира объемом 250 миллилитров и еще раз размешиваем. Всыпаем в полученную смесь разрыхлитель теста. Он сделает выпечку пышной и аппетитной. Сразу же просеиваем сюда муку. Если ваша мука хорошего качества и не имеет видимых комочков, процедуру просеивания можно пропустить. Интенсивно вымешиваем всю заготовку, чтобы получить максимально нежное и однородное тесто. Форму для выпекания для надежности можно застелить пергаментом и промазать сливочным маслом. Для начинки хорошо промываем яблоки, обсушиваем их и режем на тонкие дольки. Все косточки удаляем. В подготовленную форму выливаем наше нежное тесто. Разравниваем тесто по поверхности с помощью обычной ложки. На тесто выкладываем дольки яблок так, как вам больше нравится. Покрываем десерт молотой ароматной корицей и отправляем в разогретую до 180° духовку на 30 минут. Пышная шарлотка на кефире с яблоками и разрыхлителем в духовке готова. Украшайте сахарной пудрой!

Простая шарлотка на кефире с яблоками без яиц

Простая шарлотка на кефире с яблоками без яиц – это несложная в исполнении кулинарная идея, благодаря которой вы порадуете себя и близких аппетитным десертом. Такая выпечка выйдет не только очень вкусной, но и привлекательной. Отличное решение для ваших чаепитий и праздников.

Время готовки – 1 час 15 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Мука – 400 гр.

Кефир – 450 мл.

Яблоко – 450 гр.

Сахар-песок – 180 гр. + 2 ст.л.

Сода – 1 ч.л.

Масло растительное – 80 мл. + для смазывания

Масло сливочное – 60 гр.

Ванилин – 1 гр.

Корица – 0,5 ч.л.

Кардамон – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Для начинки промываем и очищаем яблоки. Удаляем как кожуру, так и семена. Подготовленные плоды нарезаем небольшими кусочками. В удобную вместительную емкость отправляем растопленное сливочное масло и вливаем кефир комнатной температуры. Сюда же отправляем соду, активно все вымешиваем для того, чтобы сода дала реакцию с кисломолочным продуктом. Дополняем смесь растительным маслом и сахаром. Хорошо все вымешиваем до растворения сухого компонента. Просеиваем в заготовку муку и добавляем ароматный ванилин. Снова все интенсивно размешиваем до полной однородности. Выкладываем в тесто яблочные кусочки и аккуратно перемешиваем все лопаткой для равномерного распределения. Для надежности форму можно застелить пергаментом и промазать растительным маслом. Так точно не пригорит. Переливаем в подготовленную форму тесто и сверху посыпаем смесью корицы, кардамона и двух столовых ложек сахара. Подготовленный пирог отправляем в разогретый до 180° духовой шкаф. Выпекаем угощение 45 минут и при необходимости проверяем готовность внутри с помощью зубочистки или деревянной палочки. Достаем наш пирог из формы и даем ему остыть. Так он лучше пропитается всеми ароматами. Простая шарлотка на кефире с яблоками без яиц готова. Делите на порции и угощайтесь!

Классическая шарлотка на кефире с яблоками и яйцами в духовке

Классическая шарлотка на кефире с яблоками и яйцами в духовке – это идеальное решение для ваших встреч с родными и друзьями. Кусочек аппетитного пирога отлично сочетается с чашечкой чая, кофе и другими вашими любимыми напитками. Порадуйте себя сочетанием пышного теста и приятной яблочной кислинки.

Время готовки – 1 час 15 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Мука – 160 гр.

Кефир – 250 мл.

Яйцо – 3 шт.

Масло растительное – 100 мл. + для смазывания формы

Сахар-песок – 180 гр.

Разрыхлитель теста – 10 гр.

Яблоко – 650 гр.

Сахар ванильный – 1 ч.л.

Соль – 1 щепотка.

Корица молотая – 2 гр.

Пудра сахарная – для украшения.

Процесс приготовления:

Подготовим все продукты, который упомянуты в нашем списке. В глубокой миске соединяем яйца и кефир. Взбиваем венчиком до однородности. Вливаем растительное масло, только выбирайте его без запаха. Размешиваем. Всыпаем сахар, соль, ванильный сахар и ароматную молотую корицу. Перемешиваем. Небольшими порциями всыпаем просеянную муку, смешанную с разрыхлителем. После каждого добавления муки активно размешиваем тесто. Нужно получить жидковатую массу, напоминающую сметану. Яблоки вымываем, очищаем от сердцевины, семян и по желанию от кожицы.Нарезаем плоды тонкими дольками и погружаем в тесто. Хорошо размешиваем, это можно выполнить руками. Форму для выпекания обмазываем растительным маслом и выкладываем туда тесто с яблоками. Отправляем заготовку в разогретую до 180 градусов духовку и выпекаем яблочный пирог 40-50 минут. Классическая шарлотка на кефире с яблоками и яйцами в духовке готова. Украшайте сахарной пудрой!

Шарлотка на кефире с манкой и яблоками

Шарлотка на кефире с манкой и яблоками получается невероятно привлекательной, нежной и тающей во рту. Приготовить аппетитный пирог совсем не сложно, а вот его приятный вкус еще надолго останется в памяти ваших близких или гостей. Приступайте к увлекательному кулинарному процессу.

Время готовки – 1 час 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Мука – 1 ст.

Кефир – 1 ст.

Сахар-песок – 1 ст.

Крупа манная – 1 ст.

Яблоко – 2 шт.

Яйцо – 1-2 шт.

Разрыхлитель теста – 0,5 ч.л.

Ванилин – 1,5 гр.

Корица молотая – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Возьмем нужные продукты по нашему списку. Яблоки промываем под водой. В рабочую вместительную емкость всыпаем сахарный песок. Добавляем манную крупу, размешивая ее с сахаром. Заливаем массу кефиром. Чтобы манка разбухла, хорошо размешиваем содержимое миски. Даем заготовке постоять в сторонке в течение 30 минут. Этого времени хватит для разбухания манной крупы. Куриное яйцо вбиваем в небольшую емкость, взбиваем. Яичную смесь выливаем в набухшую манную основу. Дополняем заготовку молотой корицей, для аромата добавляем ванилин, а также разрыхлитель. Следующим этапом всыпаем муку. Перед добавлением продукт просеиваем. Муку вводим небольшими порциями, активно работая венчиком. Очищаем от кожицы и семян яблочные плоды. Измельчаем их небольшими кусочками. Выкладываем в тесто и размешиваем. Густое тесто с яблоками переливаем в подходящую форму. Можно использовать силиконовую. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 50 минут. Шарлотка на кефире с манкой и яблоками готова. Угощайтесь!

Вкусная шарлотка на кефире с яблоками и творогом

Вкусная шарлотка на кефире с яблоками и творогом – это интересная вариация знаменитого и любимого многими пирога. Добавление творога сделает выпечку еще более аппетитной, нежной и воздушной. Готовый десерт подойдет не только к чаепитию, но и к семейному завтраку.

Время готовки – 55 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Мука – 180 гр.

Творог – 350 гр.

Кефир – 200 мл.

Масло сливочное – 40 гр.

Яйцо – 2 шт.

Сахар-песок – 55 гр.

Разрыхлитель теста – 8 гр.

Яблоко – 2 шт.

Ванилин – 1 гр.

Соль – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Выбираем продукты, указанные в нашем списке. Для вымешивания подготовим удобную вместительную емкость: контейнер или глубокую миску. Сюда отправляем творог, кефир, растопленное сливочное масло, куриные яйца, сахар и ароматный ванилин. Активно все размешиваем до полной однородности. Просеиваем в нашу заготовку муку с разрыхлителем. Снова все активно размешиваем. Чтобы уберечь угощение от пригорания, застилаем форму для выпечки пергаментом. Выливаем сюда тесто и равномерно распределяем его. Яблоки хорошо промываем, очищаем и разделываем на небольшие кусочки. Яблочные дольки вставляем в наше тесто так, как вам больше всего нравится. Отправляем угощение в разогретую до 180° духовку на 35 минут. Вкусная шарлотка на кефире с яблоками и творогом готова. Угощайтесь!

ПП шарлотка на кефире с яблоками

ПП шарлотка на кефире с яблоками – это настоящая кулинарная находка для худеющих и всех, кто следит за своим здоровьем. Попробуйте приготовить знаменитый яблочный пирог своими руками по особому низкокалорийному рецепту. Выйдет невероятно вкусно, ароматно и аппетитно!

Время готовки – 1 час 15 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Мука овсяная – 50 гр.

Мука рисовая – 70 гр.

Кефир – 100 мл.

Яйцо – 3 шт.

Ванилин – 1,5 гр.

Соль – 1 щепотка.

Разрыхлитель теста – 1 ч.л.

Заменитель сахара – 6 гр.

Яблоко – 2 шт.

Корица – по желанию.

Сок лимонный – по желанию.

Процесс приготовления:

Для начинки промываем и очищаем от кожуры яблоки. Нарезаем их аккуратными кубиками. По своему усмотрению можно посыпать корицей или полить лимонным соком. Например, лимонный сок даст приятную кислинку, аромат и сохранит аппетитный вид яблочных кусочков. В глубокую вместительную миску отправляем яичные желтки и теплый кефир. Дополняем это все сахарозаменителем и ароматный ванилином. Высыпаем сюда просеянную муку с разрыхлителем теста. Размешиваем до полной однородности. Яичные белки взбиваем с солью до получения мягких воздушных пиков. Выкладываем их в тесто и аккуратно вмешиваем лопаткой снизу вверх. Интенсивно размешивать не нужно, иначе белки осядут. Переливаем нашу массу в форму для выпекания. Ставим диетический яблочный пирог в разогретую до 180° духовку на 25 минут. Далее духовой шкаф выключаем и приоткрываем дверцу. Оставляем десерт внутри еще на 20 минут. ПП шарлотка на кефире с яблоками готова. Можно дополнить сахарной пудрой!

Пышная шарлотка на кефире и сметане с яблоками

Пышная шарлотка на кефире и сметане с яблоками получается невероятно вкусной, аппетитной и привлекательной. Приятная яблочная кислинка придает выпечке оригинальную сочность, а добавление сметаны делает тесто более нежным, мягким и приятным.

Время готовки – 1 час 15 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Мука – 380 гр.

Кефир – 200 мл.

Сметана – 100 гр.

Яйцо – 3 шт.

Сахар-песок – 180 гр. + 2 ст.л.

Яблоко – 6 шт.

Разрыхлитель теста – 2 ч.л.

Корица молотая – 1 ч.л.

Масло сливочное – 10 гр.

Масло растительное – 0,5 ст.

Процесс приготовления:

Первым шагом подготовим наш основной ингредиент – яблоки. Их хорошо промываем, обсушиваем и делим на две части. Одну часть яблок режем тонкими дольками, вторую кубиками. Любым способом, который вам больше нравится, отделяем белки от желтков. Белки взбиваем до пышной воздушной массы. Желтки соединяем с сахаром, кефиром, сметаной и разрыхлителем. Взбиваем до полной однородности. В эту заготовку просеиваем муку и продолжаем взбивать до однородности. Вливаем в тесто растительное масло и добавляем ароматную корицу. Продолжаем взбивать, чтобы не осталось комочков. Сюда же выкладываем белковую массу и аккуратно вмешиваем лопаткой. Миксер не используем, иначе белковая пена осядет. Погружаем в тесто яблочные кубики. Аккуратно все размешиваем. Переливаем массу с яблоками в форму для выпекания, смазанную сливочным маслом. На поверхность заготовки выкладываем яблочные дольки и хорошо посыпаем все двумя столовыми ложками сахара. Отправляем в разогретую до 180° духовку на 45 минут. Пышная шарлотка на кефире и сметане с яблоками готова. Угощайтесь!

Шарлотка на кефире с яблоками и изюмом в духовке

Шарлотка на кефире с яблоками и изюмом в духовке – это яркая и аппетитная выпечка, которую можно готовить в праздники или просто так на радость близким. Готовый яблочный пирог с добавлением изюма буквально тает во рту. Идеальное решение для горячих напитков или компотов.

Время готовки – 1 час 15 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Мука овсяная – 50 гр.

Мука кукурузная – 150 гр.

Сахар-песок – 150 гр.

Кефир – 200 мл.

Соль – 0,25 ч.л.

Сода – 0,5 ч.л.

Яблоко – 200 гр.

Изюм – 100 гр.

Корица – по вкусу.

Процесс приготовления:

Промываем яблоко для начинки и даем ему обсохнуть. Также необходимо промыть изюм. Лучше всего его обдать кипятком, поддержать в нем несколько минут и отжать от лишней влаги. Также подготовим форму, в которой будем выпекать пирог. Лучше всего ее застелить пергаментом и обмазать маслом. Так десерт точно не прилипнет. Подготовленные яблоки режем на тонкие произвольные кусочки. Например, можно разделать соломкой. Куриные яйца взбиваем с сахаром и солью до получения пышной пены. Далее яичную заготовку соединяем с кефиром и продолжаем взбивать. Постепенно сюда всыпаем два вида просеянной муки, соду и корицу, и все это время взбиваем миксером. Нужно получить нежную массу без единого комочка. Погружаем в заготовку яблочные кусочки и изюм, размешиваем все и переливаем в форму для выпечки. Отправляем в разогретую до 180° духовку на 45 минут. Шарлотка на кефире с яблоками и изюмом в духовке готова. Подавайте аппетитное лакомство к столу!

Пышная яблочная шарлотка на кефире с содой

Пышная яблочная шарлотка на кефире с содой – это проверенная кулинарная идея для вашего праздника или уютных посиделок с родными. Ваши близкие или гости по достоинству оценят аппетитную и привлекательную выпечку. Готовый пирог выйдет в меру сладким и порадует интересной яблочной кислинкой.

Время готовки – 1 час 15 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Мука – 200 гр.

Яблоко – 3 шт.

Яйцо – 1 шт.

Кефир – 200 мл.

Масло сливочное – 100 гр.

Сода – 0,5 ч.л.

Сахар-песок – 200 гр.

Процесс приготовления: