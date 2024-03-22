Пышная шарлотка на кефире с яблоками в духовке – это классика домашней выпечки. Готовый пирог получается ароматным и аппетитным. Его можно приготовить по-разному. Мы предлагает вам проверенную подборку из десяти простых и вкусных рецептов приготовления с пошаговыми фотографиями.
Простая пышная шарлотка на кефире с яблоками в духовке
Простая пышная шарлотка на кефире с яблоками в духовке порадует не только своим сочным фруктовым вкусом, но и красивым ресторанным внешним видом. Такой пирог можно хоть к чаю, хоть в праздники. Ваши близкие не смогут устоять перед аппетитной и ароматной выпечкой с яблочной начинкой.
Ингредиенты –+6 порц.
- Мука 300 гр.
- Кефир 200 мл.
- Яйцо куриное 3 шт.
- Сахар-песок 180 гр.
- Разрыхлитель 1 ч.л.
- Яблоко 2 шт.
- Масло растительное для смазывания формы
Шаги 75 мин.
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Как приготовить пышную шарлотку на кефире с яблоками в духовке? Достаем все продукты, упомянутые в списке.
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В глубокую вместительную емкость отправляем три куриных яйца и присоединяем к ним сахарный песок.
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Взбиваем продукты с помощью миксера до полного соединения.
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В яичную массу вливаем кефир и снова все хорошенько перемешиваем. На этом этапе можно убрать миксер и использовать ручной венчик – на ваше усмотрение.
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Погружаем в заготовку муку вместе с разрыхлителем. Мучной продукт рекомендуется пропустить через мелкое сито. Так разобьются все комочки, которые не нужны в тесте.
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Снова все вымешиваем, чтобы не осталось комочков.
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Форму для выпекания немного обмазываем растительным маслом и выливаем сюда тесто.
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Хорошенько промываем яблоки и режем их на тонкие дольки. Все косточки и части сердцевины удаляем.
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В хаотичном порядке размещаем кусочки яблок по тесту.
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Подготовленный яблочный десерт ставим в прогретую до 180° духовку на 50 минут.
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Простая пышная шарлотка на кефире с яблоками в духовке готова. Оценивайте ароматное лакомство!
Пышная шарлотка на кефире с яблоками и разрыхлителем в духовке
Пышная шарлотка на кефире с яблоками и разрыхлителем в духовке выходит невероятно вкусной и привлекательной. Приятная яблочная кислинка придает выпечке оригинальную сочность. Именно благодаря этому простой пирог пользуется такой популярностью. Подавайте с чашкой горячего чая или другими напитками.
Время готовки – 50 минут
Время приготовления – 20 минут
Порции – 6
Ингредиенты:
- Мука – 250 гр.
- Яйцо – 2 шт.
- Кефир – 1 ст.
- Сахар-песок – 180 гр.
- Сахар ванильный – 1 ч.л.
- Масло сливочное – 70 гр.
- Соль – 1 щепотка.
- Разрыхлитель теста – 1 ч.л.
- Яблоко – 2 шт.
- Корица молотая – 1 ч.л.
- Пудра сахарная – для украшения.
Процесс приготовления:
- В глубокую вместительную миску отправляем яйца и сахарный песок.
- Также сюда отправляем соль и ванильный сахар. Хорошенько все взбиваем до однородности. Можно использовать обычный ручной венчик.
- Дополняем нашу массу 50 граммами размягченного сливочного масла. Снова все вымешиваем.
- Доливаем в заготовку стакан кефира объемом 250 миллилитров и еще раз размешиваем.
- Всыпаем в полученную смесь разрыхлитель теста. Он сделает выпечку пышной и аппетитной.
- Сразу же просеиваем сюда муку. Если ваша мука хорошего качества и не имеет видимых комочков, процедуру просеивания можно пропустить.
- Интенсивно вымешиваем всю заготовку, чтобы получить максимально нежное и однородное тесто.
- Форму для выпекания для надежности можно застелить пергаментом и промазать сливочным маслом.
- Для начинки хорошо промываем яблоки, обсушиваем их и режем на тонкие дольки. Все косточки удаляем.
- В подготовленную форму выливаем наше нежное тесто.
- Разравниваем тесто по поверхности с помощью обычной ложки.
- На тесто выкладываем дольки яблок так, как вам больше нравится.
- Покрываем десерт молотой ароматной корицей и отправляем в разогретую до 180° духовку на 30 минут.
- Пышная шарлотка на кефире с яблоками и разрыхлителем в духовке готова. Украшайте сахарной пудрой!
Простая шарлотка на кефире с яблоками без яиц
Простая шарлотка на кефире с яблоками без яиц – это несложная в исполнении кулинарная идея, благодаря которой вы порадуете себя и близких аппетитным десертом. Такая выпечка выйдет не только очень вкусной, но и привлекательной. Отличное решение для ваших чаепитий и праздников.
Время готовки – 1 час 15 минут
Время приготовления – 20 минут
Порции – 8
Ингредиенты:
- Мука – 400 гр.
- Кефир – 450 мл.
- Яблоко – 450 гр.
- Сахар-песок – 180 гр. + 2 ст.л.
- Сода – 1 ч.л.
- Масло растительное – 80 мл. + для смазывания
- Масло сливочное – 60 гр.
- Ванилин – 1 гр.
- Корица – 0,5 ч.л.
- Кардамон – 0,5 ч.л.
Процесс приготовления:
- Для начинки промываем и очищаем яблоки. Удаляем как кожуру, так и семена. Подготовленные плоды нарезаем небольшими кусочками.
- В удобную вместительную емкость отправляем растопленное сливочное масло и вливаем кефир комнатной температуры. Сюда же отправляем соду, активно все вымешиваем для того, чтобы сода дала реакцию с кисломолочным продуктом.
- Дополняем смесь растительным маслом и сахаром. Хорошо все вымешиваем до растворения сухого компонента.
- Просеиваем в заготовку муку и добавляем ароматный ванилин.
- Снова все интенсивно размешиваем до полной однородности.
- Выкладываем в тесто яблочные кусочки и аккуратно перемешиваем все лопаткой для равномерного распределения.
- Для надежности форму можно застелить пергаментом и промазать растительным маслом. Так точно не пригорит.
- Переливаем в подготовленную форму тесто и сверху посыпаем смесью корицы, кардамона и двух столовых ложек сахара.
- Подготовленный пирог отправляем в разогретый до 180° духовой шкаф.
- Выпекаем угощение 45 минут и при необходимости проверяем готовность внутри с помощью зубочистки или деревянной палочки.
- Достаем наш пирог из формы и даем ему остыть. Так он лучше пропитается всеми ароматами.
- Простая шарлотка на кефире с яблоками без яиц готова. Делите на порции и угощайтесь!
Классическая шарлотка на кефире с яблоками и яйцами в духовке
Классическая шарлотка на кефире с яблоками и яйцами в духовке – это идеальное решение для ваших встреч с родными и друзьями. Кусочек аппетитного пирога отлично сочетается с чашечкой чая, кофе и другими вашими любимыми напитками. Порадуйте себя сочетанием пышного теста и приятной яблочной кислинки.
Время готовки – 1 час 15 минут
Время приготовления – 20 минут
Порции – 8
Ингредиенты:
- Мука – 160 гр.
- Кефир – 250 мл.
- Яйцо – 3 шт.
- Масло растительное – 100 мл. + для смазывания формы
- Сахар-песок – 180 гр.
- Разрыхлитель теста – 10 гр.
- Яблоко – 650 гр.
- Сахар ванильный – 1 ч.л.
- Соль – 1 щепотка.
- Корица молотая – 2 гр.
- Пудра сахарная – для украшения.
Процесс приготовления:
- Подготовим все продукты, который упомянуты в нашем списке.
- В глубокой миске соединяем яйца и кефир. Взбиваем венчиком до однородности.
- Вливаем растительное масло, только выбирайте его без запаха. Размешиваем.
- Всыпаем сахар, соль, ванильный сахар и ароматную молотую корицу. Перемешиваем.
- Небольшими порциями всыпаем просеянную муку, смешанную с разрыхлителем. После каждого добавления муки активно размешиваем тесто. Нужно получить жидковатую массу, напоминающую сметану.
- Яблоки вымываем, очищаем от сердцевины, семян и по желанию от кожицы.Нарезаем плоды тонкими дольками и погружаем в тесто.
- Хорошо размешиваем, это можно выполнить руками.
- Форму для выпекания обмазываем растительным маслом и выкладываем туда тесто с яблоками. Отправляем заготовку в разогретую до 180 градусов духовку и выпекаем яблочный пирог 40-50 минут.
- Классическая шарлотка на кефире с яблоками и яйцами в духовке готова. Украшайте сахарной пудрой!
Шарлотка на кефире с манкой и яблоками
Шарлотка на кефире с манкой и яблоками получается невероятно привлекательной, нежной и тающей во рту. Приготовить аппетитный пирог совсем не сложно, а вот его приятный вкус еще надолго останется в памяти ваших близких или гостей. Приступайте к увлекательному кулинарному процессу.
Время готовки – 1 час 40 минут
Время приготовления – 20 минут
Порции – 8
Ингредиенты:
- Мука – 1 ст.
- Кефир – 1 ст.
- Сахар-песок – 1 ст.
- Крупа манная – 1 ст.
- Яблоко – 2 шт.
- Яйцо – 1-2 шт.
- Разрыхлитель теста – 0,5 ч.л.
- Ванилин – 1,5 гр.
- Корица молотая – 1 ч.л.
Процесс приготовления:
- Возьмем нужные продукты по нашему списку. Яблоки промываем под водой.
- В рабочую вместительную емкость всыпаем сахарный песок. Добавляем манную крупу, размешивая ее с сахаром. Заливаем массу кефиром.
- Чтобы манка разбухла, хорошо размешиваем содержимое миски. Даем заготовке постоять в сторонке в течение 30 минут. Этого времени хватит для разбухания манной крупы.
- Куриное яйцо вбиваем в небольшую емкость, взбиваем. Яичную смесь выливаем в набухшую манную основу.
- Дополняем заготовку молотой корицей, для аромата добавляем ванилин, а также разрыхлитель.
- Следующим этапом всыпаем муку. Перед добавлением продукт просеиваем. Муку вводим небольшими порциями, активно работая венчиком.
- Очищаем от кожицы и семян яблочные плоды. Измельчаем их небольшими кусочками. Выкладываем в тесто и размешиваем.
- Густое тесто с яблоками переливаем в подходящую форму. Можно использовать силиконовую.
- Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 50 минут.
- Шарлотка на кефире с манкой и яблоками готова. Угощайтесь!
Вкусная шарлотка на кефире с яблоками и творогом
Вкусная шарлотка на кефире с яблоками и творогом – это интересная вариация знаменитого и любимого многими пирога. Добавление творога сделает выпечку еще более аппетитной, нежной и воздушной. Готовый десерт подойдет не только к чаепитию, но и к семейному завтраку.
Время готовки – 55 минут
Время приготовления – 20 минут
Порции – 8
Ингредиенты:
- Мука – 180 гр.
- Творог – 350 гр.
- Кефир – 200 мл.
- Масло сливочное – 40 гр.
- Яйцо – 2 шт.
- Сахар-песок – 55 гр.
- Разрыхлитель теста – 8 гр.
- Яблоко – 2 шт.
- Ванилин – 1 гр.
- Соль – 1 щепотка.
Процесс приготовления:
- Выбираем продукты, указанные в нашем списке.
- Для вымешивания подготовим удобную вместительную емкость: контейнер или глубокую миску. Сюда отправляем творог, кефир, растопленное сливочное масло, куриные яйца, сахар и ароматный ванилин. Активно все размешиваем до полной однородности.
- Просеиваем в нашу заготовку муку с разрыхлителем. Снова все активно размешиваем.
- Чтобы уберечь угощение от пригорания, застилаем форму для выпечки пергаментом. Выливаем сюда тесто и равномерно распределяем его.
- Яблоки хорошо промываем, очищаем и разделываем на небольшие кусочки.
- Яблочные дольки вставляем в наше тесто так, как вам больше всего нравится.
- Отправляем угощение в разогретую до 180° духовку на 35 минут.
- Вкусная шарлотка на кефире с яблоками и творогом готова. Угощайтесь!
ПП шарлотка на кефире с яблоками
ПП шарлотка на кефире с яблоками – это настоящая кулинарная находка для худеющих и всех, кто следит за своим здоровьем. Попробуйте приготовить знаменитый яблочный пирог своими руками по особому низкокалорийному рецепту. Выйдет невероятно вкусно, ароматно и аппетитно!
Время готовки – 1 час 15 минут
Время приготовления – 20 минут
Порции – 6
Ингредиенты:
- Мука овсяная – 50 гр.
- Мука рисовая – 70 гр.
- Кефир – 100 мл.
- Яйцо – 3 шт.
- Ванилин – 1,5 гр.
- Соль – 1 щепотка.
- Разрыхлитель теста – 1 ч.л.
- Заменитель сахара – 6 гр.
- Яблоко – 2 шт.
- Корица – по желанию.
- Сок лимонный – по желанию.
Процесс приготовления:
- Для начинки промываем и очищаем от кожуры яблоки. Нарезаем их аккуратными кубиками. По своему усмотрению можно посыпать корицей или полить лимонным соком. Например, лимонный сок даст приятную кислинку, аромат и сохранит аппетитный вид яблочных кусочков.
- В глубокую вместительную миску отправляем яичные желтки и теплый кефир. Дополняем это все сахарозаменителем и ароматный ванилином.
- Высыпаем сюда просеянную муку с разрыхлителем теста. Размешиваем до полной однородности.
- Яичные белки взбиваем с солью до получения мягких воздушных пиков. Выкладываем их в тесто и аккуратно вмешиваем лопаткой снизу вверх. Интенсивно размешивать не нужно, иначе белки осядут.
- Переливаем нашу массу в форму для выпекания.
- Ставим диетический яблочный пирог в разогретую до 180° духовку на 25 минут. Далее духовой шкаф выключаем и приоткрываем дверцу. Оставляем десерт внутри еще на 20 минут.
- ПП шарлотка на кефире с яблоками готова. Можно дополнить сахарной пудрой!
Пышная шарлотка на кефире и сметане с яблоками
Пышная шарлотка на кефире и сметане с яблоками получается невероятно вкусной, аппетитной и привлекательной. Приятная яблочная кислинка придает выпечке оригинальную сочность, а добавление сметаны делает тесто более нежным, мягким и приятным.
Время готовки – 1 час 15 минут
Время приготовления – 20 минут
Порции – 8
Ингредиенты:
- Мука – 380 гр.
- Кефир – 200 мл.
- Сметана – 100 гр.
- Яйцо – 3 шт.
- Сахар-песок – 180 гр. + 2 ст.л.
- Яблоко – 6 шт.
- Разрыхлитель теста – 2 ч.л.
- Корица молотая – 1 ч.л.
- Масло сливочное – 10 гр.
- Масло растительное – 0,5 ст.
Процесс приготовления:
- Первым шагом подготовим наш основной ингредиент – яблоки. Их хорошо промываем, обсушиваем и делим на две части. Одну часть яблок режем тонкими дольками, вторую кубиками.
- Любым способом, который вам больше нравится, отделяем белки от желтков. Белки взбиваем до пышной воздушной массы.
- Желтки соединяем с сахаром, кефиром, сметаной и разрыхлителем. Взбиваем до полной однородности.
- В эту заготовку просеиваем муку и продолжаем взбивать до однородности.
- Вливаем в тесто растительное масло и добавляем ароматную корицу. Продолжаем взбивать, чтобы не осталось комочков.
- Сюда же выкладываем белковую массу и аккуратно вмешиваем лопаткой. Миксер не используем, иначе белковая пена осядет.
- Погружаем в тесто яблочные кубики. Аккуратно все размешиваем. Переливаем массу с яблоками в форму для выпекания, смазанную сливочным маслом.
- На поверхность заготовки выкладываем яблочные дольки и хорошо посыпаем все двумя столовыми ложками сахара. Отправляем в разогретую до 180° духовку на 45 минут.
- Пышная шарлотка на кефире и сметане с яблоками готова. Угощайтесь!
Шарлотка на кефире с яблоками и изюмом в духовке
Шарлотка на кефире с яблоками и изюмом в духовке – это яркая и аппетитная выпечка, которую можно готовить в праздники или просто так на радость близким. Готовый яблочный пирог с добавлением изюма буквально тает во рту. Идеальное решение для горячих напитков или компотов.
Время готовки – 1 час 15 минут
Время приготовления – 20 минут
Порции – 8
Ингредиенты:
- Мука овсяная – 50 гр.
- Мука кукурузная – 150 гр.
- Сахар-песок – 150 гр.
- Кефир – 200 мл.
- Соль – 0,25 ч.л.
- Сода – 0,5 ч.л.
- Яблоко – 200 гр.
- Изюм – 100 гр.
- Корица – по вкусу.
Процесс приготовления:
- Промываем яблоко для начинки и даем ему обсохнуть. Также необходимо промыть изюм. Лучше всего его обдать кипятком, поддержать в нем несколько минут и отжать от лишней влаги.
- Также подготовим форму, в которой будем выпекать пирог. Лучше всего ее застелить пергаментом и обмазать маслом. Так десерт точно не прилипнет.
- Подготовленные яблоки режем на тонкие произвольные кусочки. Например, можно разделать соломкой.
- Куриные яйца взбиваем с сахаром и солью до получения пышной пены. Далее яичную заготовку соединяем с кефиром и продолжаем взбивать.
- Постепенно сюда всыпаем два вида просеянной муки, соду и корицу, и все это время взбиваем миксером. Нужно получить нежную массу без единого комочка.
- Погружаем в заготовку яблочные кусочки и изюм, размешиваем все и переливаем в форму для выпечки. Отправляем в разогретую до 180° духовку на 45 минут.
- Шарлотка на кефире с яблоками и изюмом в духовке готова. Подавайте аппетитное лакомство к столу!
Пышная яблочная шарлотка на кефире с содой
Пышная яблочная шарлотка на кефире с содой – это проверенная кулинарная идея для вашего праздника или уютных посиделок с родными. Ваши близкие или гости по достоинству оценят аппетитную и привлекательную выпечку. Готовый пирог выйдет в меру сладким и порадует интересной яблочной кислинкой.
Время готовки – 1 час 15 минут
Время приготовления – 20 минут
Порции – 8
Ингредиенты:
- Мука – 200 гр.
- Яблоко – 3 шт.
- Яйцо – 1 шт.
- Кефир – 200 мл.
- Масло сливочное – 100 гр.
- Сода – 0,5 ч.л.
- Сахар-песок – 200 гр.
Процесс приготовления:
- Отмерим все нужные нам продукты.
- В глубокую вместительную емкость отправляем сахар и размягченный кусок сливочного масла.
- Активно размешиваем продукты около пяти минут до получения однородной маслянистой массы.
- Сюда же разбиваем куриное яйцо и хорошенько его вмешиваем.
- Заливаем все это кефиром и сразу добавляем соду. Размешиваем и ждем, когда сода даст реакцию с кисломолочным продуктом. Это произойдет очень быстро.
- Просеиваем в основу муку и продолжаем все вымешивать.
- Рекомендуем использовать для вымешивания погружной блендер. Так мы точно избавимся от всех комочков и получим идеальное нежное тесто.
- Визуально тесто делим на две равные части. Одну сразу выливаем в форму для выпекания. Выбирайте вместительную форму, лучше всего силиконовую.
- Очищаем от кожуры яблоки и нарезаем их порционными тонкими ломтиками. Эти ломтики выкладываем по всей поверхности теста.
- Заливаем яблочный слой оставшимся тестом.
- Отправляем угощение в разогретую до 180° духовку на 45 минут. В процессе выпекания духовой шкаф открывать не рекомендуется.
- Пышная яблочная шарлотка на кефире с содой готова. Угощайтесь!