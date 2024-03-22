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Пышная шарлотка на кефире с яблоками в духовке

На чтение: 13 минут
Пышная шарлотка на кефире с яблоками в духовке

Пышная шарлотка на кефире с яблоками в духовке – это классика домашней выпечки. Готовый пирог получается ароматным и аппетитным. Его можно приготовить по-разному. Мы предлагает вам проверенную подборку из десяти простых и вкусных рецептов приготовления с пошаговыми фотографиями.

Простая пышная шарлотка на кефире с яблоками в духовке

Простая пышная шарлотка на кефире с яблоками в духовке порадует не только своим сочным фруктовым вкусом, но и красивым ресторанным внешним видом. Такой пирог можно хоть к чаю, хоть в праздники. Ваши близкие не смогут устоять перед аппетитной и ароматной выпечкой с яблочной начинкой.

Пышная шарлотка на кефире с яблоками в духовке

Ингредиенты –+6 порц.

  • Мука 300 гр.
  • Кефир 200 мл.
  • Яйцо куриное 3 шт.
  • Сахар-песок 180 гр.
  • Разрыхлитель 1 ч.л.
  • Яблоко 2 шт.
  • Масло растительное  для смазывания формы

Шаги 75 мин.

  1. Пышная шарлотка на кефире с яблоками в духовке

    Как приготовить пышную шарлотку на кефире с яблоками в духовке? Достаем все продукты, упомянутые в списке.

  2. Пышная шарлотка на кефире с яблоками в духовке

    В глубокую вместительную емкость отправляем три куриных яйца и присоединяем к ним сахарный песок.

  3. Пышная шарлотка на кефире с яблоками в духовке

    Взбиваем продукты с помощью миксера до полного соединения.

  4. Пышная шарлотка на кефире с яблоками в духовке

    В яичную массу вливаем кефир и снова все хорошенько перемешиваем. На этом этапе можно убрать миксер и использовать ручной венчик – на ваше усмотрение.

  5. Пышная шарлотка на кефире с яблоками в духовке

    Погружаем в заготовку муку вместе с разрыхлителем. Мучной продукт рекомендуется пропустить через мелкое сито. Так разобьются все комочки, которые не нужны в тесте.

  6. Пышная шарлотка на кефире с яблоками в духовке

    Снова все вымешиваем, чтобы не осталось комочков.

  7. Пышная шарлотка на кефире с яблоками в духовке

    Форму для выпекания немного обмазываем растительным маслом и выливаем сюда тесто.

  8. Пышная шарлотка на кефире с яблоками в духовке

    Хорошенько промываем яблоки и режем их на тонкие дольки. Все косточки и части сердцевины удаляем.

  9. Пышная шарлотка на кефире с яблоками в духовке

    В хаотичном порядке размещаем кусочки яблок по тесту.

  10. Пышная шарлотка на кефире с яблоками в духовке

    Подготовленный яблочный десерт ставим в прогретую до 180° духовку на 50 минут.

  11. Пышная шарлотка на кефире с яблоками в духовке

    Простая пышная шарлотка на кефире с яблоками в духовке готова. Оценивайте ароматное лакомство!

Пышная шарлотка на кефире с яблоками и разрыхлителем в духовке

Пышная шарлотка на кефире с яблоками и разрыхлителем в духовке выходит невероятно вкусной и привлекательной. Приятная яблочная кислинка придает выпечке оригинальную сочность. Именно благодаря этому простой пирог пользуется такой популярностью. Подавайте с чашкой горячего чая или другими напитками.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Мука – 250 гр.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Кефир – 1 ст.
  • Сахар-песок – 180 гр.
  • Сахар ванильный – 1 ч.л.
  • Масло сливочное – 70 гр.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Разрыхлитель теста – 1 ч.л.
  • Яблоко – 2 шт.
  • Корица молотая – 1 ч.л.
  • Пудра сахарная – для украшения.

Процесс приготовления:

  1. В глубокую вместительную миску отправляем яйца и сахарный песок.

    Пышная шарлотка на кефире с яблоками в духовке

  2. Также сюда отправляем соль и ванильный сахар. Хорошенько все взбиваем до однородности. Можно использовать обычный ручной венчик.

    Пышная шарлотка на кефире с яблоками в духовке

  3. Дополняем нашу массу 50 граммами размягченного сливочного масла. Снова все вымешиваем.

    Пышная шарлотка на кефире с яблоками в духовке

  4. Доливаем в заготовку стакан кефира объемом 250 миллилитров и еще раз размешиваем.

    Пышная шарлотка на кефире с яблоками в духовке

  5. Всыпаем в полученную смесь разрыхлитель теста. Он сделает выпечку пышной и аппетитной.

    Пышная шарлотка на кефире с яблоками в духовке

  6. Сразу же просеиваем сюда муку. Если ваша мука хорошего качества и не имеет видимых комочков, процедуру просеивания можно пропустить.

    Пышная шарлотка на кефире с яблоками в духовке

  7. Интенсивно вымешиваем всю заготовку, чтобы получить максимально нежное и однородное тесто.

    Пышная шарлотка на кефире с яблоками в духовке

  8. Форму для выпекания для надежности можно застелить пергаментом и промазать сливочным маслом.

    Пышная шарлотка на кефире с яблоками в духовке

  9. Для начинки хорошо промываем яблоки, обсушиваем их и режем на тонкие дольки. Все косточки удаляем.

    Пышная шарлотка на кефире с яблоками в духовке

  10. В подготовленную форму выливаем наше нежное тесто.

    Пышная шарлотка на кефире с яблоками в духовке

  11. Разравниваем тесто по поверхности с помощью обычной ложки.

    Пышная шарлотка на кефире с яблоками в духовке

  12. На тесто выкладываем дольки яблок так, как вам больше нравится.

    Пышная шарлотка на кефире с яблоками в духовке

  13. Покрываем десерт молотой ароматной корицей и отправляем в разогретую до 180° духовку на 30 минут.

    Пышная шарлотка на кефире с яблоками в духовке

  14. Пышная шарлотка на кефире с яблоками и разрыхлителем в духовке готова. Украшайте сахарной пудрой!

    Пышная шарлотка на кефире с яблоками в духовке

Простая шарлотка на кефире с яблоками без яиц

Простая шарлотка на кефире с яблоками без яиц – это несложная в исполнении кулинарная идея, благодаря которой вы порадуете себя и близких аппетитным десертом. Такая выпечка выйдет не только очень вкусной, но и привлекательной. Отличное решение для ваших чаепитий и праздников.

Время готовки – 1 час 15 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Мука – 400 гр.
  • Кефир – 450 мл.
  • Яблоко – 450 гр.
  • Сахар-песок – 180 гр. + 2 ст.л.
  • Сода – 1 ч.л.
  • Масло растительное – 80 мл. + для смазывания
  • Масло сливочное – 60 гр.
  • Ванилин – 1 гр.
  • Корица – 0,5 ч.л.
  • Кардамон – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

  1. Для начинки промываем и очищаем яблоки. Удаляем как кожуру, так и семена. Подготовленные плоды нарезаем небольшими кусочками.

    Пышная шарлотка на кефире с яблоками в духовке

  2. В удобную вместительную емкость отправляем растопленное сливочное масло и вливаем кефир комнатной температуры. Сюда же отправляем соду, активно все вымешиваем для того, чтобы сода дала реакцию с кисломолочным продуктом.

    Пышная шарлотка на кефире с яблоками в духовке

  3. Дополняем смесь растительным маслом и сахаром. Хорошо все вымешиваем до растворения сухого компонента.

    Пышная шарлотка на кефире с яблоками в духовке

  4. Просеиваем в заготовку муку и добавляем ароматный ванилин.

    Пышная шарлотка на кефире с яблоками в духовке

  5. Снова все интенсивно размешиваем до полной однородности.

    Пышная шарлотка на кефире с яблоками в духовке

  6. Выкладываем в тесто яблочные кусочки и аккуратно перемешиваем все лопаткой для равномерного распределения.

    Пышная шарлотка на кефире с яблоками в духовке

  7. Для надежности форму можно застелить пергаментом и промазать растительным маслом. Так точно не пригорит.

    Пышная шарлотка на кефире с яблоками в духовке

  8. Переливаем в подготовленную форму тесто и сверху посыпаем смесью корицы, кардамона и двух столовых ложек сахара.

    Пышная шарлотка на кефире с яблоками в духовке

  9. Подготовленный пирог отправляем в разогретый до 180° духовой шкаф.

    Пышная шарлотка на кефире с яблоками в духовке

  10. Выпекаем угощение 45 минут и при необходимости проверяем готовность внутри с помощью зубочистки или деревянной палочки.

    Пышная шарлотка на кефире с яблоками в духовке

  11. Достаем наш пирог из формы и даем ему остыть. Так он лучше пропитается всеми ароматами.

    Пышная шарлотка на кефире с яблоками в духовке

  12. Простая шарлотка на кефире с яблоками без яиц готова. Делите на порции и угощайтесь!

    Пышная шарлотка на кефире с яблоками в духовке

Классическая шарлотка на кефире с яблоками и яйцами в духовке

Классическая шарлотка на кефире с яблоками и яйцами в духовке – это идеальное решение для ваших встреч с родными и друзьями. Кусочек аппетитного пирога отлично сочетается с чашечкой чая, кофе и другими вашими любимыми напитками. Порадуйте себя сочетанием пышного теста и приятной яблочной кислинки.

Время готовки – 1 час 15 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Мука – 160 гр.
  • Кефир – 250 мл.
  • Яйцо – 3 шт.
  • Масло растительное – 100 мл. + для смазывания формы
  • Сахар-песок – 180 гр.
  • Разрыхлитель теста – 10 гр.
  • Яблоко – 650 гр.
  • Сахар ванильный – 1 ч.л.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Корица молотая – 2 гр.
  • Пудра сахарная – для украшения.

Процесс приготовления:

  1. Подготовим все продукты, который упомянуты в нашем списке.

    Пышная шарлотка на кефире с яблоками в духовке

  2. В глубокой миске соединяем яйца и кефир. Взбиваем венчиком до однородности.

    Пышная шарлотка на кефире с яблоками в духовке

  3. Вливаем растительное масло, только выбирайте его без запаха. Размешиваем.

    Пышная шарлотка на кефире с яблоками в духовке

  4. Всыпаем сахар, соль, ванильный сахар и ароматную молотую корицу. Перемешиваем.

    Пышная шарлотка на кефире с яблоками в духовке

  5. Небольшими порциями всыпаем просеянную муку, смешанную с разрыхлителем. После каждого добавления муки активно размешиваем тесто. Нужно получить жидковатую массу, напоминающую сметану.

    Пышная шарлотка на кефире с яблоками в духовке

  6. Яблоки вымываем, очищаем от сердцевины, семян и по желанию от кожицы.Нарезаем плоды тонкими дольками и погружаем в тесто.

    Пышная шарлотка на кефире с яблоками в духовке

  7. Хорошо размешиваем, это можно выполнить руками.

    Пышная шарлотка на кефире с яблоками в духовке

  8. Форму для выпекания обмазываем растительным маслом и выкладываем туда тесто с яблоками. Отправляем заготовку в разогретую до 180 градусов духовку и выпекаем яблочный пирог 40-50 минут.

    Пышная шарлотка на кефире с яблоками в духовке

  9. Классическая шарлотка на кефире с яблоками и яйцами в духовке готова. Украшайте сахарной пудрой!

    Пышная шарлотка на кефире с яблоками в духовке

Шарлотка на кефире с манкой и яблоками

Шарлотка на кефире с манкой и яблоками получается невероятно привлекательной, нежной и тающей во рту. Приготовить аппетитный пирог совсем не сложно, а вот его приятный вкус еще надолго останется в памяти ваших близких или гостей. Приступайте к увлекательному кулинарному процессу.

Время готовки – 1 час 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Мука – 1 ст.
  • Кефир – 1 ст.
  • Сахар-песок – 1 ст.
  • Крупа манная – 1 ст.
  • Яблоко – 2 шт.
  • Яйцо – 1-2 шт.
  • Разрыхлитель теста – 0,5 ч.л.
  • Ванилин – 1,5 гр.
  • Корица молотая – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

  1. Возьмем нужные продукты по нашему списку. Яблоки промываем под водой.

    Пышная шарлотка на кефире с яблоками в духовке

  2. В рабочую вместительную емкость всыпаем сахарный песок. Добавляем манную крупу, размешивая ее с сахаром. Заливаем массу кефиром.

    Пышная шарлотка на кефире с яблоками в духовке

  3. Чтобы манка разбухла, хорошо размешиваем содержимое миски. Даем заготовке постоять в сторонке в течение 30 минут. Этого времени хватит для разбухания манной крупы.

    Пышная шарлотка на кефире с яблоками в духовке

  4. Куриное яйцо вбиваем в небольшую емкость, взбиваем. Яичную смесь выливаем в набухшую манную основу.

    Пышная шарлотка на кефире с яблоками в духовке

  5. Дополняем заготовку молотой корицей, для аромата добавляем ванилин, а также разрыхлитель.

    Пышная шарлотка на кефире с яблоками в духовке

  6. Следующим этапом всыпаем муку. Перед добавлением продукт просеиваем. Муку вводим небольшими порциями, активно работая венчиком.

    Пышная шарлотка на кефире с яблоками в духовке

  7. Очищаем от кожицы и семян яблочные плоды. Измельчаем их небольшими кусочками. Выкладываем в тесто и размешиваем.

    Пышная шарлотка на кефире с яблоками в духовке

  8. Густое тесто с яблоками переливаем в подходящую форму. Можно использовать силиконовую.

    Пышная шарлотка на кефире с яблоками в духовке

  9. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 50 минут.

    Пышная шарлотка на кефире с яблоками в духовке

  10. Шарлотка на кефире с манкой и яблоками готова. Угощайтесь!

    Пышная шарлотка на кефире с яблоками в духовке

Вкусная шарлотка на кефире с яблоками и творогом

Вкусная шарлотка на кефире с яблоками и творогом – это интересная вариация знаменитого и любимого многими пирога. Добавление творога сделает выпечку еще более аппетитной, нежной и воздушной. Готовый десерт подойдет не только к чаепитию, но и к семейному завтраку.

Время готовки – 55 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Мука – 180 гр.
  • Творог – 350 гр.
  • Кефир – 200 мл.
  • Масло сливочное – 40 гр.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Сахар-песок – 55 гр.
  • Разрыхлитель теста – 8 гр.
  • Яблоко – 2 шт.
  • Ванилин – 1 гр.
  • Соль – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

  1. Выбираем продукты, указанные в нашем списке.

    Пышная шарлотка на кефире с яблоками в духовке

  2. Для вымешивания подготовим удобную вместительную емкость: контейнер или глубокую миску. Сюда отправляем творог, кефир, растопленное сливочное масло, куриные яйца, сахар и ароматный ванилин. Активно все размешиваем до полной однородности.

    Пышная шарлотка на кефире с яблоками в духовке

  3. Просеиваем в нашу заготовку муку с разрыхлителем. Снова все активно размешиваем.

    Пышная шарлотка на кефире с яблоками в духовке

  4. Чтобы уберечь угощение от пригорания, застилаем форму для выпечки пергаментом. Выливаем сюда тесто и равномерно распределяем его.

    Пышная шарлотка на кефире с яблоками в духовке

  5. Яблоки хорошо промываем, очищаем и разделываем на небольшие кусочки.

    Пышная шарлотка на кефире с яблоками в духовке

  6. Яблочные дольки вставляем в наше тесто так, как вам больше всего нравится.

    Пышная шарлотка на кефире с яблоками в духовке

  7. Отправляем угощение в разогретую до 180° духовку на 35 минут.

    Пышная шарлотка на кефире с яблоками в духовке

  8. Вкусная шарлотка на кефире с яблоками и творогом готова. Угощайтесь!

    Пышная шарлотка на кефире с яблоками в духовке

ПП шарлотка на кефире с яблоками

ПП шарлотка на кефире с яблоками – это настоящая кулинарная находка для худеющих и всех, кто следит за своим здоровьем. Попробуйте приготовить знаменитый яблочный пирог своими руками по особому низкокалорийному рецепту. Выйдет невероятно вкусно, ароматно и аппетитно!

Время готовки – 1 час 15 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Мука овсяная – 50 гр.
  • Мука рисовая – 70 гр.
  • Кефир – 100 мл.
  • Яйцо – 3 шт.
  • Ванилин – 1,5 гр.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Разрыхлитель теста – 1 ч.л.
  • Заменитель сахара – 6 гр.
  • Яблоко – 2 шт.
  • Корица – по желанию.
  • Сок лимонный – по желанию.

Процесс приготовления:

  1. Для начинки промываем и очищаем от кожуры яблоки. Нарезаем их аккуратными кубиками. По своему усмотрению можно посыпать корицей или полить лимонным соком. Например, лимонный сок даст приятную кислинку, аромат и сохранит аппетитный вид яблочных кусочков.

    Пышная шарлотка на кефире с яблоками в духовке

  2. В глубокую вместительную миску отправляем яичные желтки и теплый кефир. Дополняем это все сахарозаменителем и ароматный ванилином.

    Пышная шарлотка на кефире с яблоками в духовке

  3. Высыпаем сюда просеянную муку с разрыхлителем теста. Размешиваем до полной однородности.

    Пышная шарлотка на кефире с яблоками в духовке

  4. Яичные белки взбиваем с солью до получения мягких воздушных пиков. Выкладываем их в тесто и аккуратно вмешиваем лопаткой снизу вверх. Интенсивно размешивать не нужно, иначе белки осядут.

    Пышная шарлотка на кефире с яблоками в духовке

  5. Переливаем нашу массу в форму для выпекания.

    Пышная шарлотка на кефире с яблоками в духовке

  6. Ставим диетический яблочный пирог в разогретую до 180° духовку на 25 минут. Далее духовой шкаф выключаем и приоткрываем дверцу. Оставляем десерт внутри еще на 20 минут.

    Пышная шарлотка на кефире с яблоками в духовке

  7. ПП шарлотка на кефире с яблоками готова. Можно дополнить сахарной пудрой!

    Пышная шарлотка на кефире с яблоками в духовке

Пышная шарлотка на кефире и сметане с яблоками

Пышная шарлотка на кефире и сметане с яблоками получается невероятно вкусной, аппетитной и привлекательной. Приятная яблочная кислинка придает выпечке оригинальную сочность, а добавление сметаны делает тесто более нежным, мягким и приятным.

Время готовки – 1 час 15 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Мука – 380 гр.
  • Кефир – 200 мл.
  • Сметана – 100 гр.
  • Яйцо – 3 шт.
  • Сахар-песок – 180 гр. + 2 ст.л.
  • Яблоко – 6 шт.
  • Разрыхлитель теста – 2 ч.л.
  • Корица молотая – 1 ч.л.
  • Масло сливочное – 10 гр.
  • Масло растительное – 0,5 ст.

Процесс приготовления:

  1. Первым шагом подготовим наш основной ингредиент – яблоки. Их хорошо промываем, обсушиваем и делим на две части. Одну часть яблок режем тонкими дольками, вторую кубиками.

    Пышная шарлотка на кефире с яблоками в духовке

  2. Любым способом, который вам больше нравится, отделяем белки от желтков. Белки взбиваем до пышной воздушной массы.

    Пышная шарлотка на кефире с яблоками в духовке

  3. Желтки соединяем с сахаром, кефиром, сметаной и разрыхлителем. Взбиваем до полной однородности.

    Пышная шарлотка на кефире с яблоками в духовке

  4. В эту заготовку просеиваем муку и продолжаем взбивать до однородности.

    Пышная шарлотка на кефире с яблоками в духовке

  5. Вливаем в тесто растительное масло и добавляем ароматную корицу. Продолжаем взбивать, чтобы не осталось комочков.

    Пышная шарлотка на кефире с яблоками в духовке

  6. Сюда же выкладываем белковую массу и аккуратно вмешиваем лопаткой. Миксер не используем, иначе белковая пена осядет.

    Пышная шарлотка на кефире с яблоками в духовке

  7. Погружаем в тесто яблочные кубики. Аккуратно все размешиваем. Переливаем массу с яблоками в форму для выпекания, смазанную сливочным маслом.

    Пышная шарлотка на кефире с яблоками в духовке

  8. На поверхность заготовки выкладываем яблочные дольки и хорошо посыпаем все двумя столовыми ложками сахара. Отправляем в разогретую до 180° духовку на 45 минут.

    Пышная шарлотка на кефире с яблоками в духовке

  9. Пышная шарлотка на кефире и сметане с яблоками готова. Угощайтесь!

    Пышная шарлотка на кефире с яблоками в духовке

Шарлотка на кефире с яблоками и изюмом в духовке

Шарлотка на кефире с яблоками и изюмом в духовке – это яркая и аппетитная выпечка, которую можно готовить в праздники или просто так на радость близким. Готовый яблочный пирог с добавлением изюма буквально тает во рту. Идеальное решение для горячих напитков или компотов.

Время готовки – 1 час 15 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Мука овсяная – 50 гр.
  • Мука кукурузная – 150 гр.
  • Сахар-песок – 150 гр.
  • Кефир – 200 мл.
  • Соль – 0,25 ч.л.
  • Сода – 0,5 ч.л.
  • Яблоко – 200 гр.
  • Изюм – 100 гр.
  • Корица – по вкусу.

Процесс приготовления:

  1. Промываем яблоко для начинки и даем ему обсохнуть. Также необходимо промыть изюм. Лучше всего его обдать кипятком, поддержать в нем несколько минут и отжать от лишней влаги.

    Пышная шарлотка на кефире с яблоками в духовке

  2. Также подготовим форму, в которой будем выпекать пирог. Лучше всего ее застелить пергаментом и обмазать маслом. Так десерт точно не прилипнет.

    Пышная шарлотка на кефире с яблоками в духовке

  3. Подготовленные яблоки режем на тонкие произвольные кусочки. Например, можно разделать соломкой.

    Пышная шарлотка на кефире с яблоками в духовке

  4. Куриные яйца взбиваем с сахаром и солью до получения пышной пены. Далее яичную заготовку соединяем с кефиром и продолжаем взбивать.

    Пышная шарлотка на кефире с яблоками в духовке

  5. Постепенно сюда всыпаем два вида просеянной муки, соду и корицу, и все это время взбиваем миксером. Нужно получить нежную массу без единого комочка.

    Пышная шарлотка на кефире с яблоками в духовке

  6. Погружаем в заготовку яблочные кусочки и изюм, размешиваем все и переливаем в форму для выпечки. Отправляем в разогретую до 180° духовку на 45 минут.

    Пышная шарлотка на кефире с яблоками в духовке

  7. Шарлотка на кефире с яблоками и изюмом в духовке готова. Подавайте аппетитное лакомство к столу!

    Пышная шарлотка на кефире с яблоками в духовке

Пышная яблочная шарлотка на кефире с содой

Пышная яблочная шарлотка на кефире с содой – это проверенная кулинарная идея для вашего праздника или уютных посиделок с родными. Ваши близкие или гости по достоинству оценят аппетитную и привлекательную выпечку. Готовый пирог выйдет в меру сладким и порадует интересной яблочной кислинкой.

Время готовки – 1 час 15 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Мука – 200 гр.
  • Яблоко – 3 шт.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Кефир – 200 мл.
  • Масло сливочное – 100 гр.
  • Сода – 0,5 ч.л.
  • Сахар-песок – 200 гр.

Процесс приготовления:

  1. Отмерим все нужные нам продукты.
  2. В глубокую вместительную емкость отправляем сахар и размягченный кусок сливочного масла.

    Пышная шарлотка на кефире с яблоками в духовке

  3. Активно размешиваем продукты около пяти минут до получения однородной маслянистой массы.

    Пышная шарлотка на кефире с яблоками в духовке

  4. Сюда же разбиваем куриное яйцо и хорошенько его вмешиваем.

    Пышная шарлотка на кефире с яблоками в духовке

  5. Заливаем все это кефиром и сразу добавляем соду. Размешиваем и ждем, когда сода даст реакцию с кисломолочным продуктом. Это произойдет очень быстро.

    Пышная шарлотка на кефире с яблоками в духовке

  6. Просеиваем в основу муку и продолжаем все вымешивать.

    Пышная шарлотка на кефире с яблоками в духовке

  7. Рекомендуем использовать для вымешивания погружной блендер. Так мы точно избавимся от всех комочков и получим идеальное нежное тесто.

    Пышная шарлотка на кефире с яблоками в духовке

  8. Визуально тесто делим на две равные части. Одну сразу выливаем в форму для выпекания. Выбирайте вместительную форму, лучше всего силиконовую.

    Пышная шарлотка на кефире с яблоками в духовке

  9. Очищаем от кожуры яблоки и нарезаем их порционными тонкими ломтиками. Эти ломтики выкладываем по всей поверхности теста.

    Пышная шарлотка на кефире с яблоками в духовке

  10. Заливаем яблочный слой оставшимся тестом.

    Пышная шарлотка на кефире с яблоками в духовке

  11. Отправляем угощение в разогретую до 180° духовку на 45 минут. В процессе выпекания духовой шкаф открывать не рекомендуется.

    Пышная шарлотка на кефире с яблоками в духовке

  12. Пышная яблочная шарлотка на кефире с содой готова. Угощайтесь!

    Пышная шарлотка на кефире с яблоками в духовке

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