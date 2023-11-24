На приготовление домашнего хлеба решаются только очень уверенные в своих способностях хозяйки. С другой стороны, чтобы стать опытной, нужно предварительно набить не одну шишку. Но, научившись работать с дрожжами, вы уже не сможете остановиться. Хлеб из холодильника будет «кочевать» прямо на стол буквально через день.

Хлеб по классическому рецепту запросто может не подняться, что очень расстраивает молодых хозяек. Такого никогда не случится с хлебом холодной ферментации, который также называют «хлебом из холодильника». Оставьте тесто на ночь в прохладе, а утром запеките его. Увидите, что получится!

Как приготовить хлеб из холодильника

В тесто для хлеба, чтобы выпечка получилась более вкусной и здоровой, я предпочитаю добавлять различные пряности и семена. Например, сушеные томаты или ароматную зелень, семена льна, мак или кунжут. Даже щепотка паприки придаст вашему хлебу более оригинальный вкус!

Ингредиенты

Пшеничная мука300 г Мука грубого помола150 г Мука с отрубями50 г Дрожжи8 г Сахар10 г Соль10 г Оливковое масло20 мл Вода300 мл

Приготовление

Чтобы без затруднений замесить тесто, советую воспользоваться миксером. В чашу миксера вылейте воду, добавьте свежие дрожжи, сахар и соль, оба вида муки и отруби. Замесите тесто на самой низкой мощности прибора. Далее внесите добавки, которые вам нравятся, а также оливковое масло. Включите среднюю мощность миксера и вымешивайте тесто около 8 минут. Теперь достаньте его и разомните на рабочей поверхности, смазанной маслом. На 1,5 часа оставьте тесто в теплом месте, чтобы активировались дрожжи. Переместите тесто в форму для расстойки. У меня это пластиковая прямоугольная емкость, но вы можете использовать обычную миску. Присыпьте тесто мукой и накройте его в форме пакетом. Оставьте заготовку в холодильнике минимум до утра. Если вы не планируете печь хлеб завтра, ничего страшного. Тесто может «ожидать» вас в холодильнике даже несколько дней. За полчаса до выпечки разогрейте духовку до 250 °C. Первые 10 минут выпекаем тесто с паром. Далее температуру понизьте до 220 °C и запекайте еще 30 минут без пара до образования румяной корочки.

Хлеб из холодильника готов. Дайте ему немного остыть в духовке, а затем ставьте на стол. Выпечка по данному рецепту получается пышной и мягкой внутри, с аппетитной хрустящей горочкой. Намажьте ломтики хлеба маслом и подавайте к чаю. Вкуснее перекуса не придумаешь!