Пельменное тесто с яйцом классическое

Пельменное тесто с яйцом – это универсальный продукт, который всегда придет на помощь в любом доме. Из такого теста можно приготовить сытный и вкусный обед для всей семьи. Берите на заметку нашу кулинарную подборку из восьми рецептов приготовления теста с яйцом и растительным маслом в домашних условиях с пошаговыми фотографиями.
Классическое тесто для пельменей с яйцом и растительным маслом в домашних условиях
Классическое тесто для пельменей с яйцом и растительным маслом в домашних условиях – это простая в исполнении и универсальная кулинарная идея. Такое тесто очень быстро замесить из самых доступных продуктов. Работать с ним легко и оно подойдет для всех ваших любимых начинок.
Ингредиенты –+0.9 кг.
- Мука 4 ст.
- Яйцо куриное 1 шт.
- Молоко коровье 1.5 ст.
- Соль по вкусу
- Масло растительное 25 мл.
Шаги 35 мин.
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Как приготовить классическое тесто для пельменей с яйцом и растительным маслом в домашних условиях? Достаем все нужные продукты по списку.
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В глубокую миску просеиваем муку, отправляем к ней соль. Перемешиваем сухие продукты, делаем в них ямку и вливаем сюда молоко, разбиваем куриное яйцо.
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Вымешиваем все продукты до получения тугой массы, дальше активно вымешиваем руками около 12-15 минут.
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Выкладываем полученный ком на рабочую поверхность, прикрываем салфеткой и оставляем в покое на 10-15 минут.
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Делаем на шаре из теста углубление и вливаем в него подсолнечное масло – используем продукт без запаха.
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Хорошенько разминаем тесто с растительным маслом.
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Классическое тесто для пельменей с яйцом и растительным маслом в домашних условиях готово. Используйте в формировании домашних пельменей!
Тесто для пельменей в планетарном миксере
Тесто для пельменей в планетарном миксере выходит очень мягким, эластичным и послушным. Из такого универсального продукта вы легко налепите привлекательные и аппетитные домашние пельмени. Их можно сразу отварить и подавать к столу или же отправить в заморозку.
Время готовки – 40 минут
Время приготовления – 15 минут
Порции – 1,1 кг.
Ингредиенты:
- Мука – 5 ст.
- Вода – 350 мл.
- Яйцо – 1 шт.
- Соль – 1 ст.л.
Процесс приготовления:
- В чашку планетарного миксера вливаем кипяченую теплую воду, но не крутой кипяток. Даем воде немного остыть, чтобы в ней не сварилось яйцо.
- Добавляем в воду соль и разбиваем яйцо.
- Сразу же сюда просеиваем пять граненых стакана муки.
- Сперва все самостоятельно перемешиваем, чтобы мука сильно не распылялась во время замеса миксером.
- Включаем первую скорость и даем хорошо перемешаться сухим продуктом с жидкими.
- Как только исчезнут следы муки, переходим на вторую скорость, затем на третью.
- Замешиваем около восьми минут, затем выключаем миксер и оставляем продукт в покое на 15 минут.
- По истечении указанного времени продолжим замешивать тесто еще пять минут.
- Достаем тесто из чаши и разминаем его руками, для придания формы шара.
- Тесто для пельменей в планетарном миксере готово. Используйте в дальнейших приготовлениях!
Заварное тесто для пельменей на кипятке с яйцом
Заварное тесто для пельменей на кипятке с яйцом – это универсальная заготовка, которую стоит взять на заметку каждой хозяйке. Такое тесто выходит очень мягким, нежным и эластичным. С ним легко работать и после термической обработки оно порадует особенно приятным вкусом и видом.
Время готовки – 35 минут
Время приготовления – 15 минут
Порции – 1,1 кг.
Ингредиенты:
- Мука – 3 ст.
- Яйцо – 1 шт.
- Масло растительное – 3 ст.л.
- Соль – 0,5 ч.л.
- Кипяток – 1 ст.
Процесс приготовления:
- Достаем нужные продукты.
- Во вместительную миску просеиваем три граненых стакана муки и дополняем ее солью.
- Перемешиваем сухие компоненты венчиком. Так мы равномерно распределим соль и напитаем муку кислородом, разобьем комочки.
- Делаем ямку в сухой массе и вливаем сюда любое растительное масло (выбирайте без запаха).
- В отдельной миске взбалтываем венчиком куриное яйцо, чтобы соединить белок и желток. Этого достаточно, взбивать не нужно.
- Переливаем яйцо также в нашу ямку.
- Начинаем все активно перемешивать ручным венчиком.
- Тонкой струей вливаем кипяток – 1 граненый стакан.
- Сразу же активно все размешиваем, чтобы вода распределилась по муке.
- Замешиваем до образования плотного кома.
- Далее его кладем на рабочую поверхность и приступаем к ручному замесу.
- Прикрываем полученный ком салфеткой или полотенцем и оставляем на 10-15 минут в покое.
- Заварное тесто для пельменей на кипятке с яйцом готово. Приступайте к процессу лепки полуфабриката.
Тесто для пельменей на молоке с яйцом
Тесто для пельменей на молоке с яйцом отличается особенно нежным вкусом после термической обработки. На таком тесте ваши домашние пельмени выйдут невероятно вкусными, аппетитными и привлекательными. Кроме того, полуфабрикат можно заморозить на долгий срок.
Время готовки – 35 минут
Время приготовления – 15 минут
Порции – 800 гр.
Ингредиенты:
- Мука – 0,5 кг.
- Молоко коровье – 130 мл.
- Яйцо – 1 шт.
- Вода – 130 мл.
- Масло растительное – 3 ст.л.
- Соль – 1 ч.л.
Процесс приготовления:
- Достаем все необходимые продукты, указанные в списке для замешивания пельменного теста.
- Выбираем вместительную емкость для замеса. Вливаем сюда теплое молоко и теплую воду.
- Разбиваем в молочную смесь куриное яйцо и вливаем растительное масло без запаха. Начинаем все взбалтывать венчиком.
- Добавляем в заготовку чайную ложку соли и продолжаем все размешивать. Достаточно использовать ручной венчик.
- Постепенно просеиваем в жидкость муку, продолжая перемешивать массу.
- При увеличении количества муки, масса начнет густеть, значит можно приступать к ручному замесу. Вымешиваем на рабочей поверхности еще около 7-8 минут.
- Закрываем полученный ком из теста полотенцем и даем ему полежать 15 минут перед началом раскатки.
- Тесто для пельменей на молоке с яйцом готово!
Пельменное тесто с яйцом в хлебопечке
Пельменное тесто с яйцом в хлебопечке – это простой и быстрый кулинарный вариант замешивания универсального домашнего теста. Готовый продукт отличается мягкостью и эластичностью. Он не липнет рукам, поэтому его очень легко раскатывать и использовать для формирования пельменей.
Время готовки – 1 час 40 минут
Время приготовления – 10 минут
Порции – 600 гр.
Ингредиенты:
- Мука – 450 гр.
- Яйцо – 1 шт.
- Вода – 180 мл.
- Соль – 1 ч.л.
Процесс приготовления:
- Достаем основные продукты для замешивания пельменного теста.
- В ведро хлебопечки отправляем куриное яйцо, вливаем остывшую кипяченую воду.
- Дополняем жидкие продукты чайной ложкой соли.
- В это же ведро хлебопечки просеиваем муку в количестве 450 грамм. Включаем режим, подходящий для замеса теста, как правило, он длится полтора часа.
- После завершения программы вы получите готовый ком теста. Достаем его и выкладываем на поверхность, присыпанную мукой. Разминаем руками.
- Тесто получается максимально эластичным и однородным.
- Пельменное тесто с яйцом в хлебопечке готово. Приступайте к лепке пельменей!
Тесто для пельменей на минеральной воде с яйцом и маслом
Тесто для пельменей на минеральной воде с яйцом и маслом получается мягким, эластичным и очень послушным. Из такого универсального продукта вы легко налепите привлекательные и аппетитные домашние пельмени. Их можно сразу отварить, пожарить, приготовить на пару или заморозить.
Время готовки – 20 минут
Время приготовления – 10 минут
Порции – 1,1 кг.
Ингредиенты:
- Мука – 3,5 ст.
- Вода минеральная – 1 ст.
- Соль – 0,5 ч.л.
- Масло растительное – 3 ст.л.
- Яйцо – 1 шт.
- Сахар-песок – 0,5 ч.л.
Процесс приготовления:
- Достаем все продукты для замешивания теста.
- Во вместительную емкость разбиваем куриное яйцо, вливаем растительное масло и минеральную воду. Также добавляем соль и сахар. Взбалтываем продукты между собой.
- Просеиваем три с половиной стакана муки через сито.
- Высыпаем муку в жидкую смесь из минеральной воды и яйца.
- Начинаем перемешивать содержимое сперва лопаткой, после приступаем к активному ручному замесу.
- Формируем плотный шарик теста. Даем ему немного отдохнуть перед раскаткой.
- Тесто для пельменей на минеральной воде с яйцом и маслом готово!
Пельменное тесто с яйцом и рисовой мукой
Пельменное тесто с яйцом и рисовой мукой – это оригинальная кулинарная идея, которая отличается полезными свойствами, интересным вкусом и пониженной калорийностью. Работать с рисовой мукой не очень легко, но все хитрости процесса мы описали в пошаговом руководстве.
Время готовки – 45 минут
Время приготовления – 15 минут
Порции – 800 гр.
Ингредиенты:
- Мука рисовая – 0,5 кг.
- Яйцо – 1 шт.
- Вода – 250 мл.
- Соль – 0,5 ч.л.
- Сахар-песок – 1 ч.л.
- Масло растительное – 0,5 ст.л.
Процесс приготовления:
- Отмеряем рисовую муку, просеиваем ее через сито, чтобы напитать продукт кислородом и сделать его более рыхлым.
- Высыпаем подготовленный рисовый продукт во вместительную миску. Дополняем муку солью и сахаром. Перемешиваем сухие компоненты венчиком.
- В отдельной миске взбиваем обычную воду с куриным яйцом.
- В муке делаем ямку и вливаем в нее жидкость из яйца и воды.
- Перемешиваем содержимое и приступаем к активному замесу. Сделать это будет непросто, так как рисовая мука достаточно рассыпчатая. Рекомендуем смазать руки растительным маслом и старательно замешивать в течение 15 минут.
- Полученный ком заворачиваем в пленку и даем ему полежать 20 минут.
- Пельменное тесто с яйцом и рисовой мукой готово. Раскатывайте и приступайте к лепке теста!
Классическое пельменное тесто с яйцом на 1 кг теста
Классическое пельменное тесто с яйцом на 1 кг теста – это универсальная кулинарная идея, которую стоит взять на заметку каждой хозяйке. Такое тесто выходит очень мягким, нежным и эластичным. Оно отлично раскатывается и лепится. Наполняйте вашими любимыми мясными начинками.
Время готовки – 30 минут
Время приготовления – 15 минут
Порции – 1 кг.
Ингредиенты:
- Мука – 3 ст.
- Молоко коровье – 0,5 ст.
- Вода – 0,3 ст.
- Масло растительное – 1 ч.л.
- Яйцо – 1 шт.
- Соль – 1 щепотка.
Процесс приготовления:
- Достаем все нужные продукты для замешивания пельменного теста.
- На рабочую поверхность просеиваем муку и добавляем к ней соль.
- В сухой мучной горке посередине делаем углубление. Вливаем сюда молоко, воду и разбиваем куриное яйцо.
- Начинаем перемешивать продукты между собой и вливаем сюда чайную ложку растительного масла.
- Активно замешиваем тесто руками, формируя плотный ком. Прикрываем его пленкой или полотенцем, оставляем в покое на 15 минут.
- После «отдыха» тесто тонко раскатываем и вырезаем из него аккуратные кружки.
- Классическое пельменное тесто с яйцом на 1 кг теста готово!