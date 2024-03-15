Пельменное тесто с яйцом классическое

Пельменное тесто с яйцом – это универсальный продукт, который всегда придет на помощь в любом доме. Из такого теста можно приготовить сытный и вкусный обед для всей семьи. Берите на заметку нашу кулинарную подборку из восьми рецептов приготовления теста с яйцом и растительным маслом в домашних условиях с пошаговыми фотографиями.

Классическое тесто для пельменей с яйцом и растительным маслом в домашних условиях

Классическое тесто для пельменей с яйцом и растительным маслом в домашних условиях – это простая в исполнении и универсальная кулинарная идея. Такое тесто очень быстро замесить из самых доступных продуктов. Работать с ним легко и оно подойдет для всех ваших любимых начинок.

Ингредиенты –+0.9 кг.

Мука 4 ст.

Яйцо куриное 1 шт.

Молоко коровье 1.5 ст.

Соль по вкусу

Масло растительное 25 мл.

Шаги 35 мин.

Как приготовить классическое тесто для пельменей с яйцом и растительным маслом в домашних условиях? Достаем все нужные продукты по списку. В глубокую миску просеиваем муку, отправляем к ней соль. Перемешиваем сухие продукты, делаем в них ямку и вливаем сюда молоко, разбиваем куриное яйцо. Вымешиваем все продукты до получения тугой массы, дальше активно вымешиваем руками около 12-15 минут. Выкладываем полученный ком на рабочую поверхность, прикрываем салфеткой и оставляем в покое на 10-15 минут. Делаем на шаре из теста углубление и вливаем в него подсолнечное масло – используем продукт без запаха. Хорошенько разминаем тесто с растительным маслом. Классическое тесто для пельменей с яйцом и растительным маслом в домашних условиях готово. Используйте в формировании домашних пельменей!

Тесто для пельменей в планетарном миксере

Тесто для пельменей в планетарном миксере выходит очень мягким, эластичным и послушным. Из такого универсального продукта вы легко налепите привлекательные и аппетитные домашние пельмени. Их можно сразу отварить и подавать к столу или же отправить в заморозку.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 1,1 кг.

Ингредиенты:

Мука – 5 ст.

Вода – 350 мл.

Яйцо – 1 шт.

Соль – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

В чашку планетарного миксера вливаем кипяченую теплую воду, но не крутой кипяток. Даем воде немного остыть, чтобы в ней не сварилось яйцо. Добавляем в воду соль и разбиваем яйцо. Сразу же сюда просеиваем пять граненых стакана муки. Сперва все самостоятельно перемешиваем, чтобы мука сильно не распылялась во время замеса миксером. Включаем первую скорость и даем хорошо перемешаться сухим продуктом с жидкими. Как только исчезнут следы муки, переходим на вторую скорость, затем на третью. Замешиваем около восьми минут, затем выключаем миксер и оставляем продукт в покое на 15 минут. По истечении указанного времени продолжим замешивать тесто еще пять минут. Достаем тесто из чаши и разминаем его руками, для придания формы шара. Тесто для пельменей в планетарном миксере готово. Используйте в дальнейших приготовлениях!

Заварное тесто для пельменей на кипятке с яйцом

Заварное тесто для пельменей на кипятке с яйцом – это универсальная заготовка, которую стоит взять на заметку каждой хозяйке. Такое тесто выходит очень мягким, нежным и эластичным. С ним легко работать и после термической обработки оно порадует особенно приятным вкусом и видом.

Время готовки – 35 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 1,1 кг.

Ингредиенты:

Мука – 3 ст.

Яйцо – 1 шт.

Масло растительное – 3 ст.л.

Соль – 0,5 ч.л.

Кипяток – 1 ст.

Процесс приготовления:

Достаем нужные продукты. Во вместительную миску просеиваем три граненых стакана муки и дополняем ее солью. Перемешиваем сухие компоненты венчиком. Так мы равномерно распределим соль и напитаем муку кислородом, разобьем комочки. Делаем ямку в сухой массе и вливаем сюда любое растительное масло (выбирайте без запаха). В отдельной миске взбалтываем венчиком куриное яйцо, чтобы соединить белок и желток. Этого достаточно, взбивать не нужно. Переливаем яйцо также в нашу ямку. Начинаем все активно перемешивать ручным венчиком. Тонкой струей вливаем кипяток – 1 граненый стакан. Сразу же активно все размешиваем, чтобы вода распределилась по муке. Замешиваем до образования плотного кома. Далее его кладем на рабочую поверхность и приступаем к ручному замесу. Прикрываем полученный ком салфеткой или полотенцем и оставляем на 10-15 минут в покое. Заварное тесто для пельменей на кипятке с яйцом готово. Приступайте к процессу лепки полуфабриката.

Тесто для пельменей на молоке с яйцом

Тесто для пельменей на молоке с яйцом отличается особенно нежным вкусом после термической обработки. На таком тесте ваши домашние пельмени выйдут невероятно вкусными, аппетитными и привлекательными. Кроме того, полуфабрикат можно заморозить на долгий срок.

Время готовки – 35 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 800 гр.

Ингредиенты:

Мука – 0,5 кг.

Молоко коровье – 130 мл.

Яйцо – 1 шт.

Вода – 130 мл.

Масло растительное – 3 ст.л.

Соль – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Достаем все необходимые продукты, указанные в списке для замешивания пельменного теста. Выбираем вместительную емкость для замеса. Вливаем сюда теплое молоко и теплую воду. Разбиваем в молочную смесь куриное яйцо и вливаем растительное масло без запаха. Начинаем все взбалтывать венчиком. Добавляем в заготовку чайную ложку соли и продолжаем все размешивать. Достаточно использовать ручной венчик. Постепенно просеиваем в жидкость муку, продолжая перемешивать массу. При увеличении количества муки, масса начнет густеть, значит можно приступать к ручному замесу. Вымешиваем на рабочей поверхности еще около 7-8 минут. Закрываем полученный ком из теста полотенцем и даем ему полежать 15 минут перед началом раскатки. Тесто для пельменей на молоке с яйцом готово!

Пельменное тесто с яйцом в хлебопечке

Пельменное тесто с яйцом в хлебопечке – это простой и быстрый кулинарный вариант замешивания универсального домашнего теста. Готовый продукт отличается мягкостью и эластичностью. Он не липнет рукам, поэтому его очень легко раскатывать и использовать для формирования пельменей.

Время готовки – 1 час 40 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 600 гр.

Ингредиенты:

Мука – 450 гр.

Яйцо – 1 шт.

Вода – 180 мл.

Соль – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Достаем основные продукты для замешивания пельменного теста. В ведро хлебопечки отправляем куриное яйцо, вливаем остывшую кипяченую воду. Дополняем жидкие продукты чайной ложкой соли. В это же ведро хлебопечки просеиваем муку в количестве 450 грамм. Включаем режим, подходящий для замеса теста, как правило, он длится полтора часа. После завершения программы вы получите готовый ком теста. Достаем его и выкладываем на поверхность, присыпанную мукой. Разминаем руками. Тесто получается максимально эластичным и однородным. Пельменное тесто с яйцом в хлебопечке готово. Приступайте к лепке пельменей!

Тесто для пельменей на минеральной воде с яйцом и маслом

Тесто для пельменей на минеральной воде с яйцом и маслом получается мягким, эластичным и очень послушным. Из такого универсального продукта вы легко налепите привлекательные и аппетитные домашние пельмени. Их можно сразу отварить, пожарить, приготовить на пару или заморозить.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 1,1 кг.

Ингредиенты:

Мука – 3,5 ст.

Вода минеральная – 1 ст.

Соль – 0,5 ч.л.

Масло растительное – 3 ст.л.

Яйцо – 1 шт.

Сахар-песок – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Достаем все продукты для замешивания теста. Во вместительную емкость разбиваем куриное яйцо, вливаем растительное масло и минеральную воду. Также добавляем соль и сахар. Взбалтываем продукты между собой. Просеиваем три с половиной стакана муки через сито. Высыпаем муку в жидкую смесь из минеральной воды и яйца. Начинаем перемешивать содержимое сперва лопаткой, после приступаем к активному ручному замесу. Формируем плотный шарик теста. Даем ему немного отдохнуть перед раскаткой. Тесто для пельменей на минеральной воде с яйцом и маслом готово!

Пельменное тесто с яйцом и рисовой мукой

Пельменное тесто с яйцом и рисовой мукой – это оригинальная кулинарная идея, которая отличается полезными свойствами, интересным вкусом и пониженной калорийностью. Работать с рисовой мукой не очень легко, но все хитрости процесса мы описали в пошаговом руководстве.

Время готовки – 45 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 800 гр.

Ингредиенты:

Мука рисовая – 0,5 кг.

Яйцо – 1 шт.

Вода – 250 мл.

Соль – 0,5 ч.л.

Сахар-песок – 1 ч.л.

Масло растительное – 0,5 ст.л.

Процесс приготовления:

Отмеряем рисовую муку, просеиваем ее через сито, чтобы напитать продукт кислородом и сделать его более рыхлым. Высыпаем подготовленный рисовый продукт во вместительную миску. Дополняем муку солью и сахаром. Перемешиваем сухие компоненты венчиком. В отдельной миске взбиваем обычную воду с куриным яйцом. В муке делаем ямку и вливаем в нее жидкость из яйца и воды. Перемешиваем содержимое и приступаем к активному замесу. Сделать это будет непросто, так как рисовая мука достаточно рассыпчатая. Рекомендуем смазать руки растительным маслом и старательно замешивать в течение 15 минут. Полученный ком заворачиваем в пленку и даем ему полежать 20 минут. Пельменное тесто с яйцом и рисовой мукой готово. Раскатывайте и приступайте к лепке теста!

Классическое пельменное тесто с яйцом на 1 кг теста

Классическое пельменное тесто с яйцом на 1 кг теста – это универсальная кулинарная идея, которую стоит взять на заметку каждой хозяйке. Такое тесто выходит очень мягким, нежным и эластичным. Оно отлично раскатывается и лепится. Наполняйте вашими любимыми мясными начинками.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 1 кг.

Ингредиенты:

Мука – 3 ст.

Молоко коровье – 0,5 ст.

Вода – 0,3 ст.

Масло растительное – 1 ч.л.

Яйцо – 1 шт.

Соль – 1 щепотка.

Процесс приготовления: