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Пельменное тесто с яйцом классическое

На чтение: 8 минут
Пельменное тесто с яйцом классическое

Пельменное тесто с яйцом – это универсальный продукт, который всегда придет на помощь в любом доме. Из такого теста можно приготовить сытный и вкусный обед для всей семьи. Берите на заметку нашу кулинарную подборку из восьми рецептов приготовления теста с яйцом и растительным маслом в домашних условиях с пошаговыми фотографиями.

Классическое тесто для пельменей с яйцом и растительным маслом в домашних условиях

Классическое тесто для пельменей с яйцом и растительным маслом в домашних условиях – это простая в исполнении и универсальная кулинарная идея. Такое тесто очень быстро замесить из самых доступных продуктов. Работать с ним легко и оно подойдет для всех ваших любимых начинок.

Пельменное тесто с яйцом классическое

Ингредиенты –+0.9 кг.

  • Мука 4 ст.
  • Яйцо куриное 1 шт.
  • Молоко коровье 1.5 ст.
  • Соль  по вкусу
  • Масло растительное 25 мл.

Шаги 35 мин.

  1. Пельменное тесто с яйцом классическое

    Как приготовить классическое тесто для пельменей с яйцом и растительным маслом в домашних условиях? Достаем все нужные продукты по списку.

  2. Пельменное тесто с яйцом классическое

    В глубокую миску просеиваем муку, отправляем к ней соль. Перемешиваем сухие продукты, делаем в них ямку и вливаем сюда молоко, разбиваем куриное яйцо.

  3. Пельменное тесто с яйцом классическое

    Вымешиваем все продукты до получения тугой массы, дальше активно вымешиваем руками около 12-15 минут.

  4. Пельменное тесто с яйцом классическое

    Выкладываем полученный ком на рабочую поверхность, прикрываем салфеткой и оставляем в покое на 10-15 минут.

  5. Пельменное тесто с яйцом классическое

    Делаем на шаре из теста углубление и вливаем в него подсолнечное масло – используем продукт без запаха.

  6. Пельменное тесто с яйцом классическое

    Хорошенько разминаем тесто с растительным маслом.

  7. Пельменное тесто с яйцом классическое

    Классическое тесто для пельменей с яйцом и растительным маслом в домашних условиях готово. Используйте в формировании домашних пельменей!

Тесто для пельменей в планетарном миксере

Тесто для пельменей в планетарном миксере выходит очень мягким, эластичным и послушным. Из такого универсального продукта вы легко налепите привлекательные и аппетитные домашние пельмени. Их можно сразу отварить и подавать к столу или же отправить в заморозку.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 1,1 кг.

Ингредиенты:

  • Мука – 5 ст.
  • Вода – 350 мл.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Соль – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

  1. В чашку планетарного миксера вливаем кипяченую теплую воду, но не крутой кипяток. Даем воде немного остыть, чтобы в ней не сварилось яйцо.

    Пельменное тесто с яйцом классическое

  2. Добавляем в воду соль и разбиваем яйцо.

    Пельменное тесто с яйцом классическое

  3. Сразу же сюда просеиваем пять граненых стакана муки.

    Пельменное тесто с яйцом классическое

  4. Сперва все самостоятельно перемешиваем, чтобы мука сильно не распылялась во время замеса миксером.

    Пельменное тесто с яйцом классическое

  5. Включаем первую скорость и даем хорошо перемешаться сухим продуктом с жидкими.

    Пельменное тесто с яйцом классическое

  6. Как только исчезнут следы муки, переходим на вторую скорость, затем на третью.

    Пельменное тесто с яйцом классическое

  7. Замешиваем около восьми минут, затем выключаем миксер и оставляем продукт в покое на 15 минут.

    Пельменное тесто с яйцом классическое

  8. По истечении указанного времени продолжим замешивать тесто еще пять минут.

    Пельменное тесто с яйцом классическое

  9. Достаем тесто из чаши и разминаем его руками, для придания формы шара.

    Пельменное тесто с яйцом классическое

  10. Тесто для пельменей в планетарном миксере готово. Используйте в дальнейших приготовлениях!

    Пельменное тесто с яйцом классическое

Заварное тесто для пельменей на кипятке с яйцом

Заварное тесто для пельменей на кипятке с яйцом – это универсальная заготовка, которую стоит взять на заметку каждой хозяйке. Такое тесто выходит очень мягким, нежным и эластичным. С ним легко работать и после термической обработки оно порадует особенно приятным вкусом и видом.

Время готовки – 35 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 1,1 кг.

Ингредиенты:

  • Мука – 3 ст.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Масло растительное – 3 ст.л.
  • Соль – 0,5 ч.л.
  • Кипяток – 1 ст.

Процесс приготовления:

  1. Достаем нужные продукты.

    Пельменное тесто с яйцом классическое

  2. Во вместительную миску просеиваем три граненых стакана муки и дополняем ее солью.

    Пельменное тесто с яйцом классическое

  3. Перемешиваем сухие компоненты венчиком. Так мы равномерно распределим соль и напитаем муку кислородом, разобьем комочки.

    Пельменное тесто с яйцом классическое

  4. Делаем ямку в сухой массе и вливаем сюда любое растительное масло (выбирайте без запаха).

    Пельменное тесто с яйцом классическое

  5. В отдельной миске взбалтываем венчиком куриное яйцо, чтобы соединить белок и желток. Этого достаточно, взбивать не нужно.

    Пельменное тесто с яйцом классическое

  6. Переливаем яйцо также в нашу ямку.

    Пельменное тесто с яйцом классическое

  7. Начинаем все активно перемешивать ручным венчиком.

    Пельменное тесто с яйцом классическое

  8. Тонкой струей вливаем кипяток – 1 граненый стакан.

    Пельменное тесто с яйцом классическое

  9. Сразу же активно все размешиваем, чтобы вода распределилась по муке.

    Пельменное тесто с яйцом классическое

  10. Замешиваем до образования плотного кома.

    Пельменное тесто с яйцом классическое

  11. Далее его кладем на рабочую поверхность и приступаем к ручному замесу.

    Пельменное тесто с яйцом классическое

  12. Прикрываем полученный ком салфеткой или полотенцем и оставляем на 10-15 минут в покое.

    Пельменное тесто с яйцом классическое

  13. Заварное тесто для пельменей на кипятке с яйцом готово. Приступайте к процессу лепки полуфабриката.

    Пельменное тесто с яйцом классическое

Тесто для пельменей на молоке с яйцом

Тесто для пельменей на молоке с яйцом отличается особенно нежным вкусом после термической обработки. На таком тесте ваши домашние пельмени выйдут невероятно вкусными, аппетитными и привлекательными. Кроме того, полуфабрикат можно заморозить на долгий срок.

Время готовки – 35 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 800 гр.

Ингредиенты:

  • Мука – 0,5 кг.
  • Молоко коровье – 130 мл.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Вода – 130 мл.
  • Масло растительное – 3 ст.л.
  • Соль – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

  1. Достаем все необходимые продукты, указанные в списке для замешивания пельменного теста.

    Пельменное тесто с яйцом классическое

  2. Выбираем вместительную емкость для замеса. Вливаем сюда теплое молоко и теплую воду.

    Пельменное тесто с яйцом классическое

  3. Разбиваем в молочную смесь куриное яйцо и вливаем растительное масло без запаха. Начинаем все взбалтывать венчиком.

    Пельменное тесто с яйцом классическое

  4. Добавляем в заготовку чайную ложку соли и продолжаем все размешивать. Достаточно использовать ручной венчик.

    Пельменное тесто с яйцом классическое

  5. Постепенно просеиваем в жидкость муку, продолжая перемешивать массу.

    Пельменное тесто с яйцом классическое

  6. При увеличении количества муки, масса начнет густеть, значит можно приступать к ручному замесу. Вымешиваем на рабочей поверхности еще около 7-8 минут.

    Пельменное тесто с яйцом классическое

  7. Закрываем полученный ком из теста полотенцем и даем ему полежать 15 минут перед началом раскатки.

    Пельменное тесто с яйцом классическое

  8. Тесто для пельменей на молоке с яйцом готово!

    Пельменное тесто с яйцом классическое

Пельменное тесто с яйцом в хлебопечке

Пельменное тесто с яйцом в хлебопечке – это простой и быстрый кулинарный вариант замешивания универсального домашнего теста. Готовый продукт отличается мягкостью и эластичностью. Он не липнет рукам, поэтому его очень легко раскатывать и использовать для формирования пельменей.

Время готовки – 1 час 40 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 600 гр.

Ингредиенты:

  • Мука – 450 гр.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Вода – 180 мл.
  • Соль – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

  1. Достаем основные продукты для замешивания пельменного теста.

    Пельменное тесто с яйцом классическое

  2. В ведро хлебопечки отправляем куриное яйцо, вливаем остывшую кипяченую воду.

    Пельменное тесто с яйцом классическое

  3. Дополняем жидкие продукты чайной ложкой соли.

    Пельменное тесто с яйцом классическое

  4. В это же ведро хлебопечки просеиваем муку в количестве 450 грамм. Включаем режим, подходящий для замеса теста, как правило, он длится полтора часа.

    Пельменное тесто с яйцом классическое

  5. После завершения программы вы получите готовый ком теста. Достаем его и выкладываем на поверхность, присыпанную мукой. Разминаем руками.

    Пельменное тесто с яйцом классическое

  6. Тесто получается максимально эластичным и однородным.

    Пельменное тесто с яйцом классическое

  7. Пельменное тесто с яйцом в хлебопечке готово. Приступайте к лепке пельменей!

    Пельменное тесто с яйцом классическое

Тесто для пельменей на минеральной воде с яйцом и маслом

Тесто для пельменей на минеральной воде с яйцом и маслом получается мягким, эластичным и очень послушным. Из такого универсального продукта вы легко налепите привлекательные и аппетитные домашние пельмени. Их можно сразу отварить, пожарить, приготовить на пару или заморозить.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 1,1 кг.

Ингредиенты:

  • Мука – 3,5 ст.
  • Вода минеральная – 1 ст.
  • Соль – 0,5 ч.л.
  • Масло растительное – 3 ст.л.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Сахар-песок – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

  1. Достаем все продукты для замешивания теста.

    Пельменное тесто с яйцом классическое

  2. Во вместительную емкость разбиваем куриное яйцо, вливаем растительное масло и минеральную воду. Также добавляем соль и сахар. Взбалтываем продукты между собой.

    Пельменное тесто с яйцом классическое

  3. Просеиваем три с половиной стакана муки через сито.

    Пельменное тесто с яйцом классическое

  4. Высыпаем муку в жидкую смесь из минеральной воды и яйца.

    Пельменное тесто с яйцом классическое

  5. Начинаем перемешивать содержимое сперва лопаткой, после приступаем к активному ручному замесу.

    Пельменное тесто с яйцом классическое

  6. Формируем плотный шарик теста. Даем ему немного отдохнуть перед раскаткой.

    Пельменное тесто с яйцом классическое

  7. Тесто для пельменей на минеральной воде с яйцом и маслом готово!

    Пельменное тесто с яйцом классическое

Пельменное тесто с яйцом и рисовой мукой

Пельменное тесто с яйцом и рисовой мукой – это оригинальная кулинарная идея, которая отличается полезными свойствами, интересным вкусом и пониженной калорийностью. Работать с рисовой мукой не очень легко, но все хитрости процесса мы описали в пошаговом руководстве.

Время готовки – 45 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 800 гр.

Ингредиенты:

  • Мука рисовая – 0,5 кг.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Вода – 250 мл.
  • Соль – 0,5 ч.л.
  • Сахар-песок – 1 ч.л.
  • Масло растительное – 0,5 ст.л.

Процесс приготовления:

  1. Отмеряем рисовую муку, просеиваем ее через сито, чтобы напитать продукт кислородом и сделать его более рыхлым.

    Пельменное тесто с яйцом классическое

  2. Высыпаем подготовленный рисовый продукт во вместительную миску. Дополняем муку солью и сахаром. Перемешиваем сухие компоненты венчиком.

    Пельменное тесто с яйцом классическое

  3. В отдельной миске взбиваем обычную воду с куриным яйцом.

    Пельменное тесто с яйцом классическое

  4. В муке делаем ямку и вливаем в нее жидкость из яйца и воды.

    Пельменное тесто с яйцом классическое

  5. Перемешиваем содержимое и приступаем к активному замесу. Сделать это будет непросто, так как рисовая мука достаточно рассыпчатая. Рекомендуем смазать руки растительным маслом и старательно замешивать в течение 15 минут.

    Пельменное тесто с яйцом классическое

  6. Полученный ком заворачиваем в пленку и даем ему полежать 20 минут.

    Пельменное тесто с яйцом классическое

  7. Пельменное тесто с яйцом и рисовой мукой готово. Раскатывайте и приступайте к лепке теста!

    Пельменное тесто с яйцом классическое

Классическое пельменное тесто с яйцом на 1 кг теста

Классическое пельменное тесто с яйцом на 1 кг теста – это универсальная кулинарная идея, которую стоит взять на заметку каждой хозяйке. Такое тесто выходит очень мягким, нежным и эластичным. Оно отлично раскатывается и лепится. Наполняйте вашими любимыми мясными начинками.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 1 кг.

Ингредиенты:

  • Мука – 3 ст.
  • Молоко коровье – 0,5 ст.
  • Вода – 0,3 ст.
  • Масло растительное – 1 ч.л.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Соль – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

  1. Достаем все нужные продукты для замешивания пельменного теста.

    Пельменное тесто с яйцом классическое

  2. На рабочую поверхность просеиваем муку и добавляем к ней соль.

    Пельменное тесто с яйцом классическое

  3. В сухой мучной горке посередине делаем углубление. Вливаем сюда молоко, воду и разбиваем куриное яйцо.

    Пельменное тесто с яйцом классическое

  4. Начинаем перемешивать продукты между собой и вливаем сюда чайную ложку растительного масла.

    Пельменное тесто с яйцом классическое

  5. Активно замешиваем тесто руками, формируя плотный ком. Прикрываем его пленкой или полотенцем, оставляем в покое на 15 минут.

    Пельменное тесто с яйцом классическое

  6. После «отдыха» тесто тонко раскатываем и вырезаем из него аккуратные кружки.

    Пельменное тесто с яйцом классическое

  7. Классическое пельменное тесто с яйцом на 1 кг теста готово!

    Пельменное тесто с яйцом классическое

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