ГлавнаяРецептыХрустящая нежность в каждом кусочке: секрет роскошной печеной рыбы от Джейми Оливера Хрустящая нежность в каждом кусочке: секрет роскошной печеной рыбы от Джейми Оливера На чтение: 2 минуты Белая рыба – источник пользы и нежного вкуса. Приготовьте ее в духовке с аппетитной хрустящей корочкой по рецепту Джейми Оливера. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Рыба получится не пересушенной, нежной и сочной. Секрет известного британского повара заключается в соусе на основе вяленых томатов и подсолнечного масла из этих же томатов. Стоит попробовать Проще не бывает: гениальная идея быстрого завтрака от суперфиналистки «МастерШеф» Рыба по рецепту Джейми Оливера Время: 45 минут Порций: 2 Ингредиенты: – 2 филе белой рыбы; – 2 столовые ложки масла; – половина чайной ложки фенхеля; – 10 вяленых томатов; – 3 зубчика чеснока; – половина лимона; – 1 столовая ложка бальзамического уксуса; – 3 столовые ложки пармезана; – половина красного перца чили; – 1 пучок зеленого базилика; – 1,5 стакана панировочных сухарей; – 2 консервированных анчоуса; – 2 веточки розмарина; – соль, черный молотый перец по вкусу. Приготовление: Разогрейте духовку до 180 градусов. Филе промойте и обсушите бумажным полотенцем. В форму для запекания налейте растительное масло, добавьте соль, перец и семена фенхеля. Выложите филе и хорошо обваляйте его в масле со специями со всех сторон. Поставьте в нагретую духовку на 5 минут. В блендер или комбайн отправьте сок и лимонную цедру. Добавьте вяленые томаты, немного масла из помидоров, 2 зубчика чеснока, бальзамический уксус, листики базилика и пармезан. Взбейте все до образования крема. Достаньте рыбу из духовки и смажьте соусом. В том же кухонном комбайне взбейте панировочные сухари с анчоусами, пропущенными через пресс чесноком и щепоткой черного молотого перца. Смесь равномерно распределите по рыбе. Выложите на каждое филе по веточке розмарина и сбрызните немного растительным маслом. Поставьте в духовку и выпекайте 10 – 15 минут до хрустящей золотистой корочки. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить вкусный печеный картофель от Джейми Оливера. Поделитесь с друзьями