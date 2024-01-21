Хрустящая нежность в каждом кусочке: секрет роскошной печеной рыбы от Джейми Оливера

Белая рыба – источник пользы и нежного вкуса. Приготовьте ее в духовке с аппетитной хрустящей корочкой по рецепту Джейми Оливера.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Рыба получится не пересушенной, нежной и сочной. Секрет известного британского повара заключается в соусе на основе вяленых томатов и подсолнечного масла из этих же томатов.

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Рыба по рецепту Джейми Оливера

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 2 филе белой рыбы;

– 2 столовые ложки масла;

– половина чайной ложки фенхеля;

– 10 вяленых томатов;

– 3 зубчика чеснока;

– половина лимона;

– 1 столовая ложка бальзамического уксуса;

– 3 столовые ложки пармезана;

– половина красного перца чили;

– 1 пучок зеленого базилика;

– 1,5 стакана панировочных сухарей;

– 2 консервированных анчоуса;

– 2 веточки розмарина;

– соль, черный молотый перец по вкусу.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 180 градусов. Филе промойте и обсушите бумажным полотенцем. В форму для запекания налейте растительное масло, добавьте соль, перец и семена фенхеля. Выложите филе и хорошо обваляйте его в масле со специями со всех сторон. Поставьте в нагретую духовку на 5 минут. В блендер или комбайн отправьте сок и лимонную цедру. Добавьте вяленые томаты, немного масла из помидоров, 2 зубчика чеснока, бальзамический уксус, листики базилика и пармезан. Взбейте все до образования крема. Достаньте рыбу из духовки и смажьте соусом. В том же кухонном комбайне взбейте панировочные сухари с анчоусами, пропущенными через пресс чесноком и щепоткой черного молотого перца. Смесь равномерно распределите по рыбе. Выложите на каждое филе по веточке розмарина и сбрызните немного растительным маслом. Поставьте в духовку и выпекайте 10 – 15 минут до хрустящей золотистой корочки.

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