Нежное тесто и сочная сладенькая начинка — комбинация, творящая что-то невообразимое с фанатами десертов. А как раз таким сочетанием и славится рассыпчатое творожное печенье с ягодами.

Важно! Перед тем как разрезать рулеты из творожного теста, рекомендуем отправить их в морозильную камеру. Разделять подмороженное тесто на порционные кусочки очень легко. К тому же так печенье лучше сохранит свою форму в процессе выпекания.

Как приготовить симпатичное творожное печенье с ягодами

Если у вас получилась начинка с легкой кислинкой, считайте, что вам повезло. В этом случае вы можете посыпать ягодный слой, выложенный на пласт из теста, кокосовой стружкой. Этот дополнительный ингредиент придаст блюду и сладость, и еле уловимый экзотический аромат.

Ингредиенты

Пшеничная мука200 г Творог180 г Яйцо1 шт. Сахар100 г Разрыхлитель1 ч. л. Соль1 щеп. Ванилин1 щеп. Сливочное масло90 г Ягоды130 г Крахмал1 ч. л.

Приготовление

Готовим тесто. В глубокую миску всыпаем просеянную пшеничную муку. Добавляем разрыхлитель для теста, соль и ванилин. Тщательно перемешиваем все ингредиенты с помощью ручного венчика.Нарезаем холодное сливочное масло на кубики. Добавляем его к сухим ингредиентам. Перетираем всё руками до состояния однородной мелкой крошки.В отдельную миску выкладываем творог. Вбиваем яйцо. Всыпаем 30 г сахара. Хорошенько растираем всё вилкой до получения однородной консистенции. Добавляем творожную смесь к песочной крошке. Замешиваем однородное тесто. Собираем его в ком. Накрываем тесто пищевой пленкой и убираем в холодильник на 20–30 минут.Делаем начинку. Помещаем в сотейник замороженные ягоды. Всыпаем 70 г сахара. Отправляем сотейник на небольшой огонь. Доводим смесь до кипения, постоянно ее помешивая.После закипания провариваем смесь в течение 5 минут. Затем добавляем к ягодам крахмал. Хорошенько перемешиваем и провариваем всё еще 2–3 минуты. Убираем сотейник с плиты.Слегка пробиваем ягодную массу с помощью погружного блендера до получения более однородной консистенции. Затем даем начинке полностью остыть при комнатной температуре. Охлажденное тесто разделяем на 2 равные части. Каждый кусочек раскатываем в прямоугольный пласт толщиной 3–4 мм. Выкладываем на одну заготовку половину от общего количества ягодной начинки. Равномерно ее распределяем, не доходя до краев. Сворачиваем всё в плотный рулет. Проделываем то же с оставшимися ингредиентами.Помещаем полученные рулеты на разделочную доску. Отправляем их в морозильную камеру на 20 минут. Разрезаем заготовки на порционные кусочки, протирая каждый раз нож. Застилаем противень пергаментом. Выкладываем на него заготовки с начинкой, соблюдая расстояние между ними. Отправляем противень в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут.

Для выпекания такого творожного печенья вы можете использовать абсолютно любые ягоды. Подойдет клубника, малина, ежевика, голубика и другие. Однако фаворит нашей редакции — начинка из смородины, обладающая необходимой сладостью и приятной кислинкой.