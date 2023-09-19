Грузинская аджика без варки и уксуса

Хотите сделать блюда из мяса максимально пряными и вкусными, значит, в вашем арсенале должна появиться настоящая грузинская аджика. Лучше всего приготовить ее в домашних условиях, ведь в наших магазинах такую найти просто невозможно.

Чтобы сделать неострую аджику по тбилисскому рецепту, уксус использовать не придется. Также вам не нужно будет ничего варить. Просто соедините все необходимые специи. Добавьте к ним чеснок и масло, а уже через несколько часов насладитесь результатом.

Как готовится настоящая грузинская аджика без варки

Обязательный шаг. После того как вы смешаете пряности, залейте их кипящей водой. Это нужно сделать на начальном этапе. Ведь сухие специи впитывают в себя очень много влаги. Если пропустить шаг с добавлением кипятка, аджика со временем превратится в каменную массу. Так как пряности вберут в себя всю влагу.

Ингредиенты

Сладкий молотый перец80 г Красный перец молотый20 г Тимьян10 г Кориандр50 г Хмели-сунели100 г Семена укропа10 г Соль100 г Чеснок100 г Оливковое масло50 мл

Приготовление

В глубокую емкость всыпаем красный молотый перец (острый), хмели-сунели и молотый кориандр. Добавляем сладкий молотый перец, молотый тимьян и измельченные семена укропа. Заливаем соединенные специи кипящей водой. Хорошенько всё перемешиваем до однородной массы, по консистенции напоминающей густую сметану.Очищаем чеснок. Пропускаем его через мясорубку или перемалываем в ступке. Добавляем измельченный чеснок к специям. Всыпаем соль. Вливаем оливковое масло. Тщательно перемешиваем все ингредиенты до полного растворения соли. Накрываем аджику крышкой. Оставляем ее при комнатной температуре на 8–10 часов.

Затем вам останется лишь разложить готовую аджику по стеклянным баночкам и плотно их закрыть. При желании сделать блюда из рыбы или птицы более интересными добавьте к ним эту пряную вкуснотищу. Аджика сделает мясо просто волшебным. Также вы можете ее использовать, готовя маринад для шашлыка. Для этого очистите репчатый лук. Нарежьте его колечками. Добавьте к нарезанному мясу аджику, соевый соус и лук. Более идеального маринада для шашлыка не существует!