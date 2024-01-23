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Суп «Затируха» с курицей на яйцах

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Суп «Затируха» с курицей на яйцах

Описание приготовления:

Суп готовим на курином бульоне, можно взять любую часть птицы, которая есть у вас в холодильнике. Обязательно добавляем зажарку из моркови и лука, картофель. Еще одна основная часть супа — затируха из яиц и муки. Суп получается ароматным и сытным, наваристым и просто очень вкусным. Надеюсь вам понравится рецепт, и такой суп вы будете готовить не один раз!
Назначение: На обед Основной ингредиент: Птица / Курица Блюдо: Супы

Состав / Ингредиенты:

  • Куриные голени 3 Штуки
  • Вода 1,5 Литра
  • Морковь 1 Штука
  • Лук репчатый 1 Штука
  • Мука пшеничная 150 Грамм
  • Яйца куриные 1 Штука
  • Картофель 3 Штуки
  • Масло растительное 3 Ст. ложки
  • Соль По вкусу
  • Перец молотый По вкусу
  • Лавровые листья 3 Штуки
  • Укроп свежий 1 Пучок

Количество порций 4

Калорийность

166 ккал

Калорийность

3 г

Белки

7 г

Жиры

19 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Суп "Затируха" с курицей на яйцах»

Суп "Затируха" с курицей на яйцах

Подготовьте все необходимые ингредиенты.

Суп "Затируха" с курицей на яйцах

В кастрюлю влейте воду, выложите три куриные голени. Поставьте кастрюлю на огонь, доведите воду до кипения, снимите пенку и убавьте немного огонь. Варите бульон 40-50 минут.

Суп "Затируха" с курицей на яйцах

Когда бульон будет готов, очистите картофель и вымойте, нарежьте небольшими кубиками. Переложите картофель в бульон и варите 15 минут. Также добавьте лавровый лист, соль и перец.

Суп "Затируха" с курицей на яйцах

Параллельно очистите морковь и лук, овощи сполосните и просушите. Натрите морковь на мелкой терке, лук нарежьте небольшими кубиками. Сковороду разогрейте и влейте растительное масло, выложите овощи и жарьте 4 минуты, помешивая. Затем переложите овощи в кастрюлю с кипящим картофелем.

Суп "Затируха" с курицей на яйцах

В глубокую миску всыпьте пшеничную муку, добавьте щепотку соли и вбейте куриное яйцо.

Суп "Затируха" с курицей на яйцах

Перетрите муку и яйца чистыми руками.

Суп "Затируха" с курицей на яйцах

Теперь переложите все в сито, и несколько раз стряхните, чтобы ушла лишняя мука.

Суп "Затируха" с курицей на яйцах

Куриные голени достаньте из бульона, снимите мясо с кости и переложите снова в бульон.

Суп "Затируха" с курицей на яйцах

Теперь постепенно добавляйте в суп приготовленную затируху из муки и яйца. Доведите суп до кипения и добавляйте затируху еще, контролируя густоту супа.

Суп "Затируха" с курицей на яйцах

Сполосните свежий укроп и нарежьте мелко, добавьте в суп и доведите до кипения. Снимите пробу на соль.

Суп "Затируха" с курицей на яйцах

Выключите огонь и дайте супу настояться 10 минут. После разливайте суп по тарелкам и подавайте к столу.

Суп "Затируха" с курицей на яйцах

Приятного аппетита!

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