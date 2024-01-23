Описание приготовления:
Суп готовим на курином бульоне, можно взять любую часть птицы, которая есть у вас в холодильнике. Обязательно добавляем зажарку из моркови и лука, картофель. Еще одна основная часть супа — затируха из яиц и муки. Суп получается ароматным и сытным, наваристым и просто очень вкусным. Надеюсь вам понравится рецепт, и такой суп вы будете готовить не один раз!
Назначение: На обед Основной ингредиент: Птица / Курица Блюдо: Супы
Состав / Ингредиенты:
- Куриные голени 3 Штуки
- Вода 1,5 Литра
- Морковь 1 Штука
- Лук репчатый 1 Штука
- Мука пшеничная 150 Грамм
- Яйца куриные 1 Штука
- Картофель 3 Штуки
- Масло растительное 3 Ст. ложки
- Соль По вкусу
- Перец молотый По вкусу
- Лавровые листья 3 Штуки
- Укроп свежий 1 Пучок
Количество порций 4
Калорийность
166 ккал
Калорийность
3 г
Белки
7 г
Жиры
19 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Суп "Затируха" с курицей на яйцах»
Подготовьте все необходимые ингредиенты.
В кастрюлю влейте воду, выложите три куриные голени. Поставьте кастрюлю на огонь, доведите воду до кипения, снимите пенку и убавьте немного огонь. Варите бульон 40-50 минут.
Когда бульон будет готов, очистите картофель и вымойте, нарежьте небольшими кубиками. Переложите картофель в бульон и варите 15 минут. Также добавьте лавровый лист, соль и перец.
Параллельно очистите морковь и лук, овощи сполосните и просушите. Натрите морковь на мелкой терке, лук нарежьте небольшими кубиками. Сковороду разогрейте и влейте растительное масло, выложите овощи и жарьте 4 минуты, помешивая. Затем переложите овощи в кастрюлю с кипящим картофелем.
В глубокую миску всыпьте пшеничную муку, добавьте щепотку соли и вбейте куриное яйцо.
Перетрите муку и яйца чистыми руками.
Теперь переложите все в сито, и несколько раз стряхните, чтобы ушла лишняя мука.
Куриные голени достаньте из бульона, снимите мясо с кости и переложите снова в бульон.
Теперь постепенно добавляйте в суп приготовленную затируху из муки и яйца. Доведите суп до кипения и добавляйте затируху еще, контролируя густоту супа.
Сполосните свежий укроп и нарежьте мелко, добавьте в суп и доведите до кипения. Снимите пробу на соль.
Выключите огонь и дайте супу настояться 10 минут. После разливайте суп по тарелкам и подавайте к столу.
Приятного аппетита!