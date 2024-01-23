Описание приготовления:

Суп готовим на курином бульоне, можно взять любую часть птицы, которая есть у вас в холодильнике. Обязательно добавляем зажарку из моркови и лука, картофель. Еще одна основная часть супа — затируха из яиц и муки. Суп получается ароматным и сытным, наваристым и просто очень вкусным. Надеюсь вам понравится рецепт, и такой суп вы будете готовить не один раз!

Назначение: На обед Основной ингредиент: Птица / Курица Блюдо: Супы

Состав / Ингредиенты:

Куриные голени 3 Штуки

Вода 1,5 Литра

Морковь 1 Штука

Лук репчатый 1 Штука

Мука пшеничная 150 Грамм

Яйца куриные 1 Штука

Картофель 3 Штуки

Масло растительное 3 Ст. ложки

Соль По вкусу

Перец молотый По вкусу

Лавровые листья 3 Штуки

Укроп свежий 1 Пучок

Количество порций 4

Калорийность

166 ккал

Калорийность

3 г

Белки

7 г

Жиры

19 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Суп "Затируха" с курицей на яйцах»

Подготовьте все необходимые ингредиенты.

В кастрюлю влейте воду, выложите три куриные голени. Поставьте кастрюлю на огонь, доведите воду до кипения, снимите пенку и убавьте немного огонь. Варите бульон 40-50 минут.

Когда бульон будет готов, очистите картофель и вымойте, нарежьте небольшими кубиками. Переложите картофель в бульон и варите 15 минут. Также добавьте лавровый лист, соль и перец.

Параллельно очистите морковь и лук, овощи сполосните и просушите. Натрите морковь на мелкой терке, лук нарежьте небольшими кубиками. Сковороду разогрейте и влейте растительное масло, выложите овощи и жарьте 4 минуты, помешивая. Затем переложите овощи в кастрюлю с кипящим картофелем.

В глубокую миску всыпьте пшеничную муку, добавьте щепотку соли и вбейте куриное яйцо.

Перетрите муку и яйца чистыми руками.

Теперь переложите все в сито, и несколько раз стряхните, чтобы ушла лишняя мука.

Куриные голени достаньте из бульона, снимите мясо с кости и переложите снова в бульон.

Теперь постепенно добавляйте в суп приготовленную затируху из муки и яйца. Доведите суп до кипения и добавляйте затируху еще, контролируя густоту супа.

Сполосните свежий укроп и нарежьте мелко, добавьте в суп и доведите до кипения. Снимите пробу на соль.

Выключите огонь и дайте супу настояться 10 минут. После разливайте суп по тарелкам и подавайте к столу.

Приятного аппетита!