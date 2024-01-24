Салат с крабовыми палочками и кукурузой классический

Салат с крабовыми палочками и кукурузой – это очень вкусная, питательная и привлекательная закуска, которая подойдет для домашнего или праздничного стола. Такое угощение точно никого не оставит равнодушным. Для приготовления используйте нашу проверенную кулинарную подборку из десяти аппетитных и простых рецептов с пошаговыми фотографиями.

Классический салат с крабовыми палочками, кукурузой и яйцом

Классический салат с крабовыми палочками, кукурузой и яйцом – это аппетитная, вкусная и простая в исполнении закуска для вашего праздничного или домашнего стола. Такое угощение точно никого не оставит равнодушным. Обязательно попробуйте приготовить по нашему проверенному рецепту с фотографиями.

Ингредиенты –+4 порц.

Крабовые палочки 200 гр.

Консервированная кукуруза 200 гр.

Яйцо куриное 2 шт.

Майонез 50 гр.

Укроп 10 гр.

Чеснок 2 зуб.

Шаги 30 мин.

Салат с крабовыми палочками и кукурузой готовится быстро и просто. Подготовим необходимые продукты. Заранее отвариваем куриные яйца и размораживаем крабовые палочки. Из консервированной кукурузы сливаем жидкость. Продукт выкладываем в глубокий салатник. Мелким кубиком режем крабовые палочки и отправляем в салатник с консервированной кукурузой. Очищаем куриные яйца и измельчаем их. Отправляем к остальным продуктам. Сюда же кладем измельченный укроп, чеснок и майонез. Хорошенько перемешиваем угощение. Классический салат с крабовыми палочками, кукурузой и яйцом готов. Выкладывайте на тарелку и подавайте к столу!

Салат с крабовыми палочками, кукурузой и рисом

Салат с крабовыми палочками, кукурузой и рисом порадует вас интересным вкусом, питательностью и аппетитным внешним видом. Такое угощение подойдет как для домашнего, так и для праздничного стола. Для несложного приготовления берите на заметку наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Палочки крабовые – 150 гр.

Кукуруза консервированная – 150 гр.

Огурец – 200 гр.

Рис – 70 гр.

Яйцо – 2 шт.

Майонез – 180 гр.

Соль – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отвариваем указанное количество риса, после промываем под холодной водой и даем полностью остыть.

Шаг 2. Промытые огурцы режем небольшим кубиком.

Шаг 3. Отварные куриные яйца очищаем и мелко нарезаем.

Шаг 4. Начинаем выкладывать салат слоями. Первым слоем кладем рис, поливаем майонезом. После кладем огурцы и яйца. Овощной слой можно немного посолить. Снова обмазываем слои майонезом и выкладываем консервированную кукурузу.

Шаг 5. Мелким кубиком режем крабовые палочки. Одну палочку можно оставить для украшения.

Шаг 6. Выкладываем слой из крабовых палочек и обмазываем майонезом. Украшаем.

Шаг 7. Салат с крабовыми палочками, кукурузой и рисом готов. Подавайте к столу.

Салат с крабовыми палочками, кукурузой и пекинской капустой

Салат с крабовыми палочками, кукурузой и пекинской капустой – это невероятно нежное и приятное по вкусу угощение, которое несложно приготовить в домашних условиях. Для этого воспользуйтесь нашим проверенным рецептом с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Палочки крабовые – 100 гр.

Кукуруза консервированная – 5 ст.л.

Болгарский перец сладкий – 1 шт.

Капуста пекинская – 60 гр.

Лук красный – 1 шт.

Оливковое масло – 3 ст.л.

Чеснок – 1 зубчик.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Мелко шинкуем пекинскую капусту и выкладываем ее в салатник.

Шаг 3. К капусте отправляем болгарский перец, который разделываем на небольшие брусочки.

Шаг 4. Крабовые палочки также режем брусочками. Отправляем в салатник.

Шаг 5. Сюда же отправляем тонкие полукольца красного лука.

Шаг 6. Отправляем сюда консервированную кукурузу.

Шаг 7. Продавливаем сюда зубчики чеснока и вливаем оливковое масло. Добавляем соль и черный молотый перец по вкусу. Перемешиваем.

Шаг 8. Салат с крабовыми палочками, кукурузой и пекинской капустой готов. Можно украсить зеленью.

Крабовый салат с консервированной кукурузой, яйцом и огурцом

Крабовый салат с консервированной кукурузой, яйцом и огурцом – это аппетитная, вкусная и сочная закуска для вашего стола. Такое угощение точно никого не оставит равнодушным. Также его несложно приготовить в домашних условиях. Для этого используйте наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Палочки крабовые – 200 гр.

Кукуруза консервированная – 200 гр.

Яйцо – 4 шт.

Майонез – 100 гр.

Огурец – 200 гр.

Сыр плавленый – 180 гр.

Чеснок – 2 зубчика.

Лук зеленый – 30 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты по списку.

Шаг 2. Отвариваем куриные яйца до готовности, после заливаем их холодной водой и остужаем.

Шаг 3. Очищаем крабовые палочки и режем их кубиком.

Шаг 4. Выкладываем крабовые палочки в глубокий салатник.

Шаг 5. Промываем и обсушиваем свежий огурец, мелко рубим его ножом.

Шаг 6. Отправляем огурец к остальным продуктам.

Шаг 7. Остывшие куриные яйца очищаем от скорлупы и режем небольшим кубиком.

Шаг 8. Кладем яйца в салатник.

Шаг 9. Выкладываем сюда консервированную кукурузу, из которой сливаем всю жидкость.

Шаг 10. Майонез соединяем с измельченным чесноком и перемешиваем.

Шаг 11. Дополняем продукты майонезом с чесноком.

Шаг 12. Плавленый сыр натираем на крупной терке.

Шаг 13. Добавляем тертый сыр в салат.

Шаг 14. Хорошенько все перемешиваем.

Шаг 15. Крабовый салат с консервированной кукурузой, яйцом и огурцом готов. Дополняем измельченным зеленым луком и подаем к столу!

Крабовый салат с кукурузой и помидорами

Крабовый салат с кукурузой и помидорами выходит очень вкусным, сочным и привлекательным. Такая закуска разнообразит ваше меню и ярко дополнит стол. Приготовить салат несложно. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Палочки крабовые – 5 шт.

Кукуруза консервированная – 4 ст.л.

Огурец свежий – 1 шт.

Помидоры черри – 5 шт.

Сыр твердый – 50 гр.

Укроп – 3 ветки.

Майонез – 2 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем огурец, очищаем его от кожуры и режем на небольшие кусочки. Выкладываем в глубокий салатник.

Шаг 2. Помидоры черри разделываем на четвертинки. Отправляем их в миску с огурцами.

Шаг 3. Сюда же отправляем нарезанные кубиками крабовые палочки.

Шаг 4. К продуктам натираем твердый сыр на терке со средними зубчиками.

Шаг 5. Выкладываем в салатник консервированную кукурузу, с которой сливаем жидкость, и измельченный укроп.

Шаг 6. Добавляем соль, черный молотый перец и вливаем майонез.

Шаг 7. Хорошенько перемешиваем содержимое.

Шаг 8. Крабовый салат с кукурузой и помидорами готов. Выкладывайте на тарелку и подавайте к столу!

Салат с кукурузой и колбасой

Салат с кукурузой и колбасой – это вкусная, питательная и простая в исполнении закуска для вашего праздника или домашнего стола. Такое блюдо точно никого не оставит равнодушным. Обязательно попробуйте приготовить по нашему проверенному рецепту с фотографиями.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Палочки крабовые – 100 гр.

Кукуруза консервированная – 100 гр.

Колбаса полукопченая – 100 гр.

Огурец – 1 шт.

Лук зеленый – 4 ветки.

Майонез – 100 гр.

Яйцо – 1 шт.

Соль – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем крабовые палочки и режем небольшим кубиком.

Шаг 2. Промываем и обсушиваем огурец, также мелко рубим его ножом.

Шаг 3. Выкладываем продукты в салатник. Сюда же отправляем консервированную кукурузу, из которой предварительно сливаем всю жидкость.

Шаг 4. Небольшим кубиком режем колбасу и отправляем к остальным продуктам.

Шаг 5. Дополняем салат измельченным отварным яйцом.

Шаг 6. Солим угощение и поливаем майонезом, перемешиваем.

Шаг 7. Салат с кукурузой и колбасой готов. Подавайте к столу, дополнив измельченным зеленым луком.

Салат с крабовыми палочками, кукурузой и колбасой

Салат с крабовыми палочками, кукурузой и колбасой порадует питательностью и аппетитным внешним видом. Такое угощение подойдет как для домашнего, так и праздничного меню. Для приготовления вкусного салата берите на заметку наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Палочки крабовые – 100 гр.

Кукуруза консервированная – 100 гр.

Яйцо – 1 шт.

Майонез – 50 гр.

Колбаса полукопченая – 100 гр.

Лук зеленый – 20 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты по списку. Яйцо заранее отвариваем до готовности.

Шаг 2. Колбасу режем небольшим кубиком.

Шаг 3. Очищаем крабовые палочки и также режем их кубиком.

Шаг 4. Остужаем отварное яйцо, очищаем его и нарезаем некрупно.

Шаг 5. Соединяем все продукты в салатнике. Сюда же выкладываем консервированную кукурузу.

Шаг 6. Добавляем в общую миску измельченный зеленый лук.

Шаг 7. Заправляем угощение майонезом.

Шаг 8. Перемешиваем салат для равномерного распределения всех продуктов.

Шаг 9. Салат с крабовыми палочками, кукурузой и колбасой готов. Подавайте к столу!

Крабовый салат с кукурузой и корейской морковью

Крабовый салат с кукурузой и корейской морковью – это аппетитная, сочная и простая в исполнении закуска для вашего праздничного или домашнего стола. Такое вкусное угощение точно никого не оставит равнодушным. Для приготовления берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Палочки крабовые – 100 гр.

Кукуруза консервированная – 150 гр.

Морковь по-корейски – 150 гр.

Яйцо – 4 шт.

Зелень – по вкусу.

Майонез – 2 ст.л.

Чеснок – 1 зубчик.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Очищаем крабовые палочки и режем их кубиком. Выкладываем продукт в глубокий салатник.

Шаг 3. Сюда же отправляем отварные измельченные яйца.

Шаг 4. Дополняем продукты измельченной зеленью.

Шаг 5. Выкладываем корейскую морковку. Если она слишком длинная, то можно разрезать на кусочки поменьше.

Шаг 6. Дополняем массу консервированной кукурузой, из которой предварительно сливаем жидкость.

Шаг 7. Добавляем соль, черный молотый перец и измельченный чеснок. Заправляем угощение майонезом и перемешиваем.

Шаг 8. Крабовый салат с кукурузой и корейской морковью готов. Подавайте аппетитную закуску к столу!

Салат с крабовыми палочками, кукурузой и морской капустой

Салат с крабовыми палочками, кукурузой и морской капустой – это насыщенное и яркое по вкусу блюдо, которое точно разнообразит и украсит ваш стол. Кроме того, такое угощение порадует несложным кулинарным процессом. Для этого берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Палочки крабовые – 6 шт.

Кукуруза консервированная – 4 ст.л.

Капуста морская – 250 гр.

Помидоры – 2 шт.

Майонез – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Промываем помидоры, затем разделываем их на небольшие кубики.

Шаг 3. Очищаем крабовые палочки и также режем их кубиком.

Шаг 4. Морскую капусту отбрасываем на дуршлаг, чтобы стекла лишняя влага. Если капуста слишком длинная, то разрезаем ее на части.

Шаг 5. Все продукты складываем в глубокую миску. Сюда же отправляем консервированную кукурузу. Дополняем майонезом.

Шаг 6. Перемешиваем салат для равномерного распределения всех продуктов.

Шаг 7. Салат с крабовыми палочками, кукурузой и морской капустой готов. Подавайте угощение к столу!

Крабовый салат с консервированной кукурузой, сыром и яйцом

Крабовый салат с консервированной кукурузой, сыром и яйцом отличается нежным вкусом, и аппетитным внешним видом. Такое угощение подойдет как для домашнего, так и праздничного стола. Для несложного приготовления берите на заметку наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Палочки крабовые – 400 гр.

Кукуруза консервированная – 200 гр.

Яйцо – 4 шт.

Сыр твердый – 150 гр.

Помидоры – 2 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Майонез – 3 ст.л.

Зелень – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку. Крабовые палочки заранее размораживаем, куриные яйца отвариваем до готовности.

Шаг 2. Режем крабовые палочки кубиком и складываем в глубокую миску.

Шаг 3. Отварные яйца остужаем, очищаем и так же нарезаем.

Шаг 4. Твердый сыр разделываем на небольшие кубики.

Шаг 5. Нарезаем предварительно промытые помидоры.

Шаг 6. Мелко режем очищенный репчатый лук. Если переживаете, что лук будет горчить, залейте его на 15 минут водой с уксусом (1:1).

Шаг 7. Все продукты соединяем в общем салатнике. Сюда же выкладываем консервированную кукурузу.

Шаг 8. Добавляем измельченную зелень и майонез.

Шаг 9. Перемешиваем содержимое миски.

Шаг 10. Крабовый салат с консервированной кукурузой, сыром и яйцом готов. Подавайте к столу!