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Салат с крабовыми палочками и кукурузой классический

На чтение: 9 минут
Салат с крабовыми палочками и кукурузой классический

Салат с крабовыми палочками и кукурузой – это очень вкусная, питательная и привлекательная закуска, которая подойдет для домашнего или праздничного стола. Такое угощение точно никого не оставит равнодушным. Для приготовления используйте нашу проверенную кулинарную подборку из десяти аппетитных и простых рецептов с пошаговыми фотографиями.

Классический салат с крабовыми палочками, кукурузой и яйцом

Классический салат с крабовыми палочками, кукурузой и яйцом – это аппетитная, вкусная и простая в исполнении закуска для вашего праздничного или домашнего стола. Такое угощение точно никого не оставит равнодушным. Обязательно попробуйте приготовить по нашему проверенному рецепту с фотографиями.

Салат с крабовыми палочками и кукурузой классический

Ингредиенты –+4 порц.

  • Крабовые палочки 200 гр.
  • Консервированная кукуруза 200 гр.
  • Яйцо куриное 2 шт.
  • Майонез 50 гр.
  • Укроп 10 гр.
  • Чеснок 2 зуб.

Шаги 30 мин.

  1. Салат с крабовыми палочками и кукурузой классический

    Салат с крабовыми палочками и кукурузой готовится быстро и просто. Подготовим необходимые продукты. Заранее отвариваем куриные яйца и размораживаем крабовые палочки.

  2. Салат с крабовыми палочками и кукурузой классический

    Из консервированной кукурузы сливаем жидкость. Продукт выкладываем в глубокий салатник.

  3. Салат с крабовыми палочками и кукурузой классический

    Мелким кубиком режем крабовые палочки и отправляем в салатник с консервированной кукурузой.

  4. Салат с крабовыми палочками и кукурузой классический

    Очищаем куриные яйца и измельчаем их. Отправляем к остальным продуктам.

  5. Салат с крабовыми палочками и кукурузой классический

    Сюда же кладем измельченный укроп, чеснок и майонез.

  6. Салат с крабовыми палочками и кукурузой классический

    Хорошенько перемешиваем угощение.

  7. Салат с крабовыми палочками и кукурузой классический

    Классический салат с крабовыми палочками, кукурузой и яйцом готов. Выкладывайте на тарелку и подавайте к столу!

Салат с крабовыми палочками, кукурузой и рисом

Салат с крабовыми палочками, кукурузой и рисом порадует вас интересным вкусом, питательностью и аппетитным внешним видом. Такое угощение подойдет как для домашнего, так и для праздничного стола. Для несложного приготовления берите на заметку наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Палочки крабовые – 150 гр.
  • Кукуруза консервированная – 150 гр.
  • Огурец – 200 гр.
  • Рис – 70 гр.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Майонез – 180 гр.
  • Соль – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отвариваем указанное количество риса, после промываем под холодной водой и даем полностью остыть.

Салат с крабовыми палочками и кукурузой классический

Шаг 2. Промытые огурцы режем небольшим кубиком.

Салат с крабовыми палочками и кукурузой классический

Шаг 3. Отварные куриные яйца очищаем и мелко нарезаем.

Салат с крабовыми палочками и кукурузой классический

Шаг 4. Начинаем выкладывать салат слоями. Первым слоем кладем рис, поливаем майонезом. После кладем огурцы и яйца. Овощной слой можно немного посолить. Снова обмазываем слои майонезом и выкладываем консервированную кукурузу.

Салат с крабовыми палочками и кукурузой классический

Шаг 5. Мелким кубиком режем крабовые палочки. Одну палочку можно оставить для украшения.

Салат с крабовыми палочками и кукурузой классический

Шаг 6. Выкладываем слой из крабовых палочек и обмазываем майонезом. Украшаем.

Салат с крабовыми палочками и кукурузой классический

Шаг 7. Салат с крабовыми палочками, кукурузой и рисом готов. Подавайте к столу.

Салат с крабовыми палочками и кукурузой классический

Салат с крабовыми палочками, кукурузой и пекинской капустой

Салат с крабовыми палочками, кукурузой и пекинской капустой – это невероятно нежное и приятное по вкусу угощение, которое несложно приготовить в домашних условиях. Для этого воспользуйтесь нашим проверенным рецептом с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Палочки крабовые – 100 гр.
  • Кукуруза консервированная – 5 ст.л.
  • Болгарский перец сладкий – 1 шт.
  • Капуста пекинская – 60 гр.
  • Лук красный – 1 шт.
  • Оливковое масло – 3 ст.л.
  • Чеснок – 1 зубчик.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Салат с крабовыми палочками и кукурузой классический

Шаг 2. Мелко шинкуем пекинскую капусту и выкладываем ее в салатник.

Салат с крабовыми палочками и кукурузой классический

Шаг 3. К капусте отправляем болгарский перец, который разделываем на небольшие брусочки.

Салат с крабовыми палочками и кукурузой классический

Шаг 4. Крабовые палочки также режем брусочками. Отправляем в салатник.

Салат с крабовыми палочками и кукурузой классический

Шаг 5. Сюда же отправляем тонкие полукольца красного лука.

Салат с крабовыми палочками и кукурузой классический

Шаг 6. Отправляем сюда консервированную кукурузу.

Салат с крабовыми палочками и кукурузой классический

Шаг 7. Продавливаем сюда зубчики чеснока и вливаем оливковое масло. Добавляем соль и черный молотый перец по вкусу. Перемешиваем.

Салат с крабовыми палочками и кукурузой классический

Шаг 8. Салат с крабовыми палочками, кукурузой и пекинской капустой готов. Можно украсить зеленью.

Салат с крабовыми палочками и кукурузой классический

Крабовый салат с консервированной кукурузой, яйцом и огурцом

Крабовый салат с консервированной кукурузой, яйцом и огурцом – это аппетитная, вкусная и сочная закуска для вашего стола. Такое угощение точно никого не оставит равнодушным. Также его несложно приготовить в домашних условиях. Для этого используйте наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Палочки крабовые – 200 гр.
  • Кукуруза консервированная – 200 гр.
  • Яйцо – 4 шт.
  • Майонез – 100 гр.
  • Огурец – 200 гр.
  • Сыр плавленый – 180 гр.
  • Чеснок – 2 зубчика.
  • Лук зеленый – 30 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты по списку.

Салат с крабовыми палочками и кукурузой классический

Шаг 2. Отвариваем куриные яйца до готовности, после заливаем их холодной водой и остужаем.

Салат с крабовыми палочками и кукурузой классический

Шаг 3. Очищаем крабовые палочки и режем их кубиком.

Салат с крабовыми палочками и кукурузой классический

Шаг 4. Выкладываем крабовые палочки в глубокий салатник.

Салат с крабовыми палочками и кукурузой классический

Шаг 5. Промываем и обсушиваем свежий огурец, мелко рубим его ножом.

Салат с крабовыми палочками и кукурузой классический

Шаг 6. Отправляем огурец к остальным продуктам.

Салат с крабовыми палочками и кукурузой классический

Шаг 7. Остывшие куриные яйца очищаем от скорлупы и режем небольшим кубиком.

Салат с крабовыми палочками и кукурузой классический

Шаг 8. Кладем яйца в салатник.

Салат с крабовыми палочками и кукурузой классический

Шаг 9. Выкладываем сюда консервированную кукурузу, из которой сливаем всю жидкость.

Салат с крабовыми палочками и кукурузой классический

Шаг 10. Майонез соединяем с измельченным чесноком и перемешиваем.

Салат с крабовыми палочками и кукурузой классический

Шаг 11. Дополняем продукты майонезом с чесноком.

Салат с крабовыми палочками и кукурузой классический

Шаг 12. Плавленый сыр натираем на крупной терке.

Салат с крабовыми палочками и кукурузой классический

Шаг 13. Добавляем тертый сыр в салат.

Салат с крабовыми палочками и кукурузой классический

Шаг 14. Хорошенько все перемешиваем.

Салат с крабовыми палочками и кукурузой классический

Шаг 15. Крабовый салат с консервированной кукурузой, яйцом и огурцом готов. Дополняем измельченным зеленым луком и подаем к столу!

Салат с крабовыми палочками и кукурузой классический

Крабовый салат с кукурузой и помидорами

Крабовый салат с кукурузой и помидорами выходит очень вкусным, сочным и привлекательным. Такая закуска разнообразит ваше меню и ярко дополнит стол. Приготовить салат несложно. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Палочки крабовые – 5 шт.
  • Кукуруза консервированная – 4 ст.л.
  • Огурец свежий – 1 шт.
  • Помидоры черри – 5 шт.
  • Сыр твердый – 50 гр.
  • Укроп – 3 ветки.
  • Майонез – 2 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем огурец, очищаем его от кожуры и режем на небольшие кусочки. Выкладываем в глубокий салатник.

Салат с крабовыми палочками и кукурузой классический

Шаг 2. Помидоры черри разделываем на четвертинки. Отправляем их в миску с огурцами.

Салат с крабовыми палочками и кукурузой классический

Шаг 3. Сюда же отправляем нарезанные кубиками крабовые палочки.

Салат с крабовыми палочками и кукурузой классический

Шаг 4. К продуктам натираем твердый сыр на терке со средними зубчиками.

Салат с крабовыми палочками и кукурузой классический

Шаг 5. Выкладываем в салатник консервированную кукурузу, с которой сливаем жидкость, и измельченный укроп.

Салат с крабовыми палочками и кукурузой классический

Шаг 6. Добавляем соль, черный молотый перец и вливаем майонез.

Салат с крабовыми палочками и кукурузой классический

Шаг 7. Хорошенько перемешиваем содержимое.

Салат с крабовыми палочками и кукурузой классический

Шаг 8. Крабовый салат с кукурузой и помидорами готов. Выкладывайте на тарелку и подавайте к столу!

Салат с крабовыми палочками и кукурузой классический

Салат с кукурузой и колбасой

Салат с кукурузой и колбасой – это вкусная, питательная и простая в исполнении закуска для вашего праздника или домашнего стола. Такое блюдо точно никого не оставит равнодушным. Обязательно попробуйте приготовить по нашему проверенному рецепту с фотографиями.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Палочки крабовые – 100 гр.
  • Кукуруза консервированная – 100 гр.
  • Колбаса полукопченая – 100 гр.
  • Огурец – 1 шт.
  • Лук зеленый – 4 ветки.
  • Майонез – 100 гр.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Соль – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем крабовые палочки и режем небольшим кубиком.

Салат с крабовыми палочками и кукурузой классический

Шаг 2. Промываем и обсушиваем огурец, также мелко рубим его ножом.

Салат с крабовыми палочками и кукурузой классический

Шаг 3. Выкладываем продукты в салатник. Сюда же отправляем консервированную кукурузу, из которой предварительно сливаем всю жидкость.

Салат с крабовыми палочками и кукурузой классический

Шаг 4. Небольшим кубиком режем колбасу и отправляем к остальным продуктам.

Салат с крабовыми палочками и кукурузой классический

Шаг 5. Дополняем салат измельченным отварным яйцом.

Салат с крабовыми палочками и кукурузой классический

Шаг 6. Солим угощение и поливаем майонезом, перемешиваем.

Салат с крабовыми палочками и кукурузой классический

Шаг 7. Салат с кукурузой и колбасой готов. Подавайте к столу, дополнив измельченным зеленым луком.

Салат с крабовыми палочками и кукурузой классический

Салат с крабовыми палочками, кукурузой и колбасой

Салат с крабовыми палочками, кукурузой и колбасой порадует питательностью и аппетитным внешним видом. Такое угощение подойдет как для домашнего, так и праздничного меню. Для приготовления вкусного салата берите на заметку наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Палочки крабовые – 100 гр.
  • Кукуруза консервированная – 100 гр.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Майонез – 50 гр.
  • Колбаса полукопченая – 100 гр.
  • Лук зеленый – 20 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты по списку. Яйцо заранее отвариваем до готовности.

Салат с крабовыми палочками и кукурузой классический

Шаг 2. Колбасу режем небольшим кубиком.

Салат с крабовыми палочками и кукурузой классический

Шаг 3. Очищаем крабовые палочки и также режем их кубиком.

Салат с крабовыми палочками и кукурузой классический

Шаг 4. Остужаем отварное яйцо, очищаем его и нарезаем некрупно.

Салат с крабовыми палочками и кукурузой классический

Шаг 5. Соединяем все продукты в салатнике. Сюда же выкладываем консервированную кукурузу.

Салат с крабовыми палочками и кукурузой классический

Шаг 6. Добавляем в общую миску измельченный зеленый лук.

Салат с крабовыми палочками и кукурузой классический

Шаг 7. Заправляем угощение майонезом.

Салат с крабовыми палочками и кукурузой классический

Шаг 8. Перемешиваем салат для равномерного распределения всех продуктов.

Салат с крабовыми палочками и кукурузой классический

Шаг 9. Салат с крабовыми палочками, кукурузой и колбасой готов. Подавайте к столу!

Салат с крабовыми палочками и кукурузой классический

Крабовый салат с кукурузой и корейской морковью

Крабовый салат с кукурузой и корейской морковью – это аппетитная, сочная и простая в исполнении закуска для вашего праздничного или домашнего стола. Такое вкусное угощение точно никого не оставит равнодушным. Для приготовления берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Палочки крабовые – 100 гр.
  • Кукуруза консервированная – 150 гр.
  • Морковь по-корейски – 150 гр.
  • Яйцо – 4 шт.
  • Зелень – по вкусу.
  • Майонез – 2 ст.л.
  • Чеснок – 1 зубчик.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Салат с крабовыми палочками и кукурузой классический

Шаг 2. Очищаем крабовые палочки и режем их кубиком. Выкладываем продукт в глубокий салатник.

Салат с крабовыми палочками и кукурузой классический

Шаг 3. Сюда же отправляем отварные измельченные яйца.

Салат с крабовыми палочками и кукурузой классический

Шаг 4. Дополняем продукты измельченной зеленью.

Салат с крабовыми палочками и кукурузой классический

Шаг 5. Выкладываем корейскую морковку. Если она слишком длинная, то можно разрезать на кусочки поменьше.

Салат с крабовыми палочками и кукурузой классический

Шаг 6. Дополняем массу консервированной кукурузой, из которой предварительно сливаем жидкость.

Салат с крабовыми палочками и кукурузой классический

Шаг 7. Добавляем соль, черный молотый перец и измельченный чеснок. Заправляем угощение майонезом и перемешиваем.

Салат с крабовыми палочками и кукурузой классический

Шаг 8. Крабовый салат с кукурузой и корейской морковью готов. Подавайте аппетитную закуску к столу!

Салат с крабовыми палочками и кукурузой классический

Салат с крабовыми палочками, кукурузой и морской капустой

Салат с крабовыми палочками, кукурузой и морской капустой – это насыщенное и яркое по вкусу блюдо, которое точно разнообразит и украсит ваш стол. Кроме того, такое угощение порадует несложным кулинарным процессом. Для этого берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Палочки крабовые – 6 шт.
  • Кукуруза консервированная – 4 ст.л.
  • Капуста морская – 250 гр.
  • Помидоры – 2 шт.
  • Майонез – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Салат с крабовыми палочками и кукурузой классический

Шаг 2. Промываем помидоры, затем разделываем их на небольшие кубики.

Салат с крабовыми палочками и кукурузой классический

Шаг 3. Очищаем крабовые палочки и также режем их кубиком.

Салат с крабовыми палочками и кукурузой классический

Шаг 4. Морскую капусту отбрасываем на дуршлаг, чтобы стекла лишняя влага. Если капуста слишком длинная, то разрезаем ее на части.

Салат с крабовыми палочками и кукурузой классический

Шаг 5. Все продукты складываем в глубокую миску. Сюда же отправляем консервированную кукурузу. Дополняем майонезом.

Салат с крабовыми палочками и кукурузой классический

Шаг 6. Перемешиваем салат для равномерного распределения всех продуктов.

Салат с крабовыми палочками и кукурузой классический

Шаг 7. Салат с крабовыми палочками, кукурузой и морской капустой готов. Подавайте угощение к столу!

Салат с крабовыми палочками и кукурузой классический

Крабовый салат с консервированной кукурузой, сыром и яйцом

Крабовый салат с консервированной кукурузой, сыром и яйцом отличается нежным вкусом, и аппетитным внешним видом. Такое угощение подойдет как для домашнего, так и праздничного стола. Для несложного приготовления берите на заметку наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Палочки крабовые – 400 гр.
  • Кукуруза консервированная – 200 гр.
  • Яйцо – 4 шт.
  • Сыр твердый – 150 гр.
  • Помидоры – 2 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Майонез – 3 ст.л.
  • Зелень – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку. Крабовые палочки заранее размораживаем, куриные яйца отвариваем до готовности.

Салат с крабовыми палочками и кукурузой классический

Шаг 2. Режем крабовые палочки кубиком и складываем в глубокую миску.

Салат с крабовыми палочками и кукурузой классический

Шаг 3. Отварные яйца остужаем, очищаем и так же нарезаем.

Салат с крабовыми палочками и кукурузой классический

Шаг 4. Твердый сыр разделываем на небольшие кубики.

Салат с крабовыми палочками и кукурузой классический

Шаг 5. Нарезаем предварительно промытые помидоры.

Салат с крабовыми палочками и кукурузой классический

Шаг 6. Мелко режем очищенный репчатый лук. Если переживаете, что лук будет горчить, залейте его на 15 минут водой с уксусом (1:1).

Салат с крабовыми палочками и кукурузой классический

Шаг 7. Все продукты соединяем в общем салатнике. Сюда же выкладываем консервированную кукурузу.

Салат с крабовыми палочками и кукурузой классический

Шаг 8. Добавляем измельченную зелень и майонез.

Салат с крабовыми палочками и кукурузой классический

Шаг 9. Перемешиваем содержимое миски.

Салат с крабовыми палочками и кукурузой классический

Шаг 10. Крабовый салат с консервированной кукурузой, сыром и яйцом готов. Подавайте к столу!

Салат с крабовыми палочками и кукурузой классический

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