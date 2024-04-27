Беру творог и фарш. Сытные и ароматные мясные рулетики: почему я не знала этого метода раньше

Выпечка в виде рулетиков появилась в результате кулинарных экспериментов. Вероятно, первые рулетики представляли собой тесто, завернутое вокруг начинки.

В разных культурах мира есть свои традиционные рулетики. Например, в русской кухне это всем известные ватрушки, в греческой — спанакопита, а в армянской — бурма.

Рулетики могут быть сладкими и несладкими, с самыми разнообразными начинками. Они популярны во всём мире благодаря своему вкусу и удобству. Можно приготовить сдобные рулетики даже с фаршем. Расскажем, как сделать рулетики с мясом дома.

Ингредиенты:

Творог — 250 г;

Яйцо — 2 шт.;

Соль — 1,5 ч.л.;

Растительное масло — 80 г;

Мука — 400 г;

Разрыхлитель — 1.5 ч.л.;

Говяжий фарш — 200 г;

Зеленый лук — пучок;

Кориандр — щепотка.

Приготовление мясных рулетиков:

В творог разбиваем яйца, высыпаем чайную ложку соль, вливаем растительное масло и тщательно взбиваем до однородной массы погружным блендером. Смешиваем муку с разрыхлителем и высыпаем в творожную массу, замешиваем тесто.

Сформированный коробок оставляем на 30-40 минут под целлофаном. В это время шинкуем мелко зеленый лук.

Раскатываем колобок в большой прямоугольный пласт при помощи скалки. Смазываем пласт сливочным маслом, на поверхность выкладываем фарш, распределяем по всему периметру теста.

Высыпаем на пласт также зеленый лук, солим и посыпаем всю начинку кориандром. Заворачиваем пласт в рулет начинкой внутри.

Делим рулет на маленькие порции, кладем на противень, застеленный пергаментом. Смазываем верхушки всех рулетиков яичным желтком.

Выпекаем рулетики при 190 градусах 30-35 минут.

Можно посыпать рулетики кунжутом перед выпеканием. В любом случае получаются сытные и ароматные мясные рулетики.