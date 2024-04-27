Беру творог и фарш. Сытные и ароматные мясные рулетики: почему я не знала этого метода раньше

Выпечка в виде рулетиков появилась в результате кулинарных экспериментов. Вероятно, первые рулетики представляли собой тесто, завернутое вокруг начинки.
В разных культурах мира есть свои традиционные рулетики. Например, в русской кухне это всем известные ватрушки, в греческой — спанакопита, а в армянской — бурма.
Рулетики могут быть сладкими и несладкими, с самыми разнообразными начинками. Они популярны во всём мире благодаря своему вкусу и удобству. Можно приготовить сдобные рулетики даже с фаршем. Расскажем, как сделать рулетики с мясом дома.
Ингредиенты:
- Творог — 250 г;
- Яйцо — 2 шт.;
- Соль — 1,5 ч.л.;
- Растительное масло — 80 г;
- Мука — 400 г;
- Разрыхлитель — 1.5 ч.л.;
- Говяжий фарш — 200 г;
- Зеленый лук — пучок;
- Кориандр — щепотка.
Приготовление мясных рулетиков:
В творог разбиваем яйца, высыпаем чайную ложку соль, вливаем растительное масло и тщательно взбиваем до однородной массы погружным блендером. Смешиваем муку с разрыхлителем и высыпаем в творожную массу, замешиваем тесто.
Сформированный коробок оставляем на 30-40 минут под целлофаном. В это время шинкуем мелко зеленый лук.
Раскатываем колобок в большой прямоугольный пласт при помощи скалки. Смазываем пласт сливочным маслом, на поверхность выкладываем фарш, распределяем по всему периметру теста.
Высыпаем на пласт также зеленый лук, солим и посыпаем всю начинку кориандром. Заворачиваем пласт в рулет начинкой внутри.
Делим рулет на маленькие порции, кладем на противень, застеленный пергаментом. Смазываем верхушки всех рулетиков яичным желтком.
Выпекаем рулетики при 190 градусах 30-35 минут.
Можно посыпать рулетики кунжутом перед выпеканием. В любом случае получаются сытные и ароматные мясные рулетики.