Добавьте это к муке – и получатся идеальные блины: совет повара

Занимаясь приготовлением блинов, большинство людей используют только стандартные рецепты и привычные методы приготовления.

А почему бы немного не поэкспериментировать?

Поэтому стоит разобрать несколько ингредиентов, которые можно добавить в муку во время приготовления блинов, чтобы получить отличный аромат и вкус.

Картофельное пюре

Вместо обычной муки можно добавить немного картофельного пюре. Оно не только придает блинам более нежную текстуру, но и делает их более насыщенными по вкусу.

Достаточно добавить небольшое количество картофельного пюре к тесту и наслаждайтесь результатом.

Кефир

Также можно заменить часть жидкости в рецепте на кефир. Кисломолочный вкус кефира придаст блинам неповторимый аромат и нежность.

Кроме того, кефир поможет сделать блины более пышными и мягкими.

Сода

Добавление соды в тесто поможет достичь более пышных и воздушных блинов. Необходимо растворить небольшое количество соды в теплой воде и добавить в тесто.

Данный способ приготовления на данный момент считается одним из самых популярных.

Клубничное пюре

Хочется придать блинам неповторимый фруктовый вкус? Можно добавить немного клубничного пюре в тесто.

Это не только придаст блинам аромат клубники, но и сделает их нежнее и сочнее. Конечно, здесь еще важно правильно рассчитать пропорции, так как все испортить достаточно просто.

Рисовая мука

Для тех, кто предпочитает безглютеновую диету или просто хочет добавить разнообразия в рецепт, рисовая мука отлично подойдет. Она придаст блинам неповторимую текстуру и легкость.

Ранее мы рассказывали, как приготовить пышные оладьи на кефире.

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