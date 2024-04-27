Добавьте это к муке – и получатся идеальные блины: совет повара

Занимаясь приготовлением блинов, большинство людей используют только стандартные рецепты и привычные методы приготовления.
А почему бы немного не поэкспериментировать?
Поэтому стоит разобрать несколько ингредиентов, которые можно добавить в муку во время приготовления блинов, чтобы получить отличный аромат и вкус.
Картофельное пюре
Вместо обычной муки можно добавить немного картофельного пюре. Оно не только придает блинам более нежную текстуру, но и делает их более насыщенными по вкусу.
Достаточно добавить небольшое количество картофельного пюре к тесту и наслаждайтесь результатом.
Кефир
Также можно заменить часть жидкости в рецепте на кефир. Кисломолочный вкус кефира придаст блинам неповторимый аромат и нежность.
Кроме того, кефир поможет сделать блины более пышными и мягкими.
Сода
Добавление соды в тесто поможет достичь более пышных и воздушных блинов. Необходимо растворить небольшое количество соды в теплой воде и добавить в тесто.
Данный способ приготовления на данный момент считается одним из самых популярных.
Клубничное пюре
Хочется придать блинам неповторимый фруктовый вкус? Можно добавить немного клубничного пюре в тесто.
Это не только придаст блинам аромат клубники, но и сделает их нежнее и сочнее. Конечно, здесь еще важно правильно рассчитать пропорции, так как все испортить достаточно просто.
Рисовая мука
Для тех, кто предпочитает безглютеновую диету или просто хочет добавить разнообразия в рецепт, рисовая мука отлично подойдет. Она придаст блинам неповторимую текстуру и легкость.
Ранее мы рассказывали, как приготовить пышные оладьи на кефире.
Проверено редакцией