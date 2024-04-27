Рецепт: Яблоки запеченные — В духовке.

Ингредиенты:

яблоки свежие — сколько угодно;

сахарный песок — по вкусу;

ванилин — по вкусу

Способ приготовления: Вначале приготовим яблоки. Я подобрала кисло-сладкие.

Тщательно их вымыла. Вырезала сердцевину.

Потом в середину каждого яблока добавила корицу.

Корицу можно и не добавлять. Ориентируйтесь на ваш вкус. Сахарный песок добавить нужно.

Мне нравится сочетание сахара с корицей. Затем противень с яблоками поместила в духовку. Предварительно на противень вылила стакан воды. Через полчаса, когда яблоки немного подрумянились, вновь их посыпала сахарным песком. Затем снова поместила их в духовку. У меня яблоки крупные, поэтому в общей сложности они у меня находились в духовке час при температуре 200 градусов. Более мелкие яблоки запекутся быстрее. Вот так они выглядели, когда я вынула их из духовки.

Вот так этот десерт выглядел вблизи.

Время приготовления: 1 ч. 40 мин.