Беру творог и кефир. Мягкие пирожки с творогом: муж их просто обожает

Простые и доступные рецепты всегда будут в народе популярнее каких либо других. Дело в том, что такие рецепты люди готовят постоянно. Чем легче блюдо и меньше набор ингредиентов — тем лучше.
Данной логикой пользовались даже в древности. Если углубится в быт и кухню крестьян, то мы не увидим каких-то роскошных блюд. Все яства скромные, но сытные. Это не значит, что надо придерживаться аскетизма крестьян всегда и во всем. Данное замечание говорит о том, что простота равна счастью.
Блины, оладьи, пироги и щи не требовали каких-либо дорогих продуктов. Поэтому, если вы хотите порадовать себя чем-то недорогим и вкусным, то стоит присмотреться к рецепту творожных пирожков.
Ингредиенты для творожных пирожков:
- кефир — 100 мл;
- творог — 100 г;
- яйцо — шт.;
- сахар — 2 ст.л.;
- соль — ½ ч.л.;
- мука — 500 г;
- разрыхлитель — 10 г.
Приготовление творожных пирожков:
В тару с кефиром выкладываем творог, разбиваем яйцо, высыпаем соль и сахар, тщательно перемешиваем. Высыпаем в два захода муку, добавляем разрыхлитель и замешиваем руками эластичное и слегка липкое тесто.
Оставляем тесто на 20 минут под целлофаном и полотенцем. Затем смачиваем растительным маслом и разминаем в толстую лепешку пальцами.
Растягиваем лепешку в прямоугольник, делим его на 8 равных прямоугольников.
В сковороде разогреваем растительное масло, выкладываем на поверхность пласты теста.
Обжариваем тесто с обеих сторон до золотистой корочки.
Получаются мягкие пирожки с творогом внутри теста.
Для сладости пироги можно посыпать сахарной пудрой.