Беру творог и кефир. Мягкие пирожки с творогом: муж их просто обожает

Простые и доступные рецепты всегда будут в народе популярнее каких либо других. Дело в том, что такие рецепты люди готовят постоянно. Чем легче блюдо и меньше набор ингредиентов — тем лучше.

Данной логикой пользовались даже в древности. Если углубится в быт и кухню крестьян, то мы не увидим каких-то роскошных блюд. Все яства скромные, но сытные. Это не значит, что надо придерживаться аскетизма крестьян всегда и во всем. Данное замечание говорит о том, что простота равна счастью.

Блины, оладьи, пироги и щи не требовали каких-либо дорогих продуктов. Поэтому, если вы хотите порадовать себя чем-то недорогим и вкусным, то стоит присмотреться к рецепту творожных пирожков.

Ингредиенты для творожных пирожков:

кефир — 100 мл;

творог — 100 г;

яйцо — шт.;

сахар — 2 ст.л.;

соль — ½ ч.л.;

мука — 500 г;

разрыхлитель — 10 г.

Приготовление творожных пирожков:

В тару с кефиром выкладываем творог, разбиваем яйцо, высыпаем соль и сахар, тщательно перемешиваем. Высыпаем в два захода муку, добавляем разрыхлитель и замешиваем руками эластичное и слегка липкое тесто.

Оставляем тесто на 20 минут под целлофаном и полотенцем. Затем смачиваем растительным маслом и разминаем в толстую лепешку пальцами.

Растягиваем лепешку в прямоугольник, делим его на 8 равных прямоугольников.

В сковороде разогреваем растительное масло, выкладываем на поверхность пласты теста.

Обжариваем тесто с обеих сторон до золотистой корочки.

Получаются мягкие пирожки с творогом внутри теста.

Для сладости пироги можно посыпать сахарной пудрой.