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Рецепт: Салат из вареной свеклы «Вкусный» — Яркий , вкусный и очень полезный.

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Рецепт: Салат из вареной свеклы «Вкусный» — Яркий , вкусный и очень полезный.

Ингредиенты:
вареная свекла — 3 шт;
яблоко кисло-сладкое — 1 шт;
чеснок — 2 зубка;
зелень свежая — 3 шт;
майонез — 2 ст.л
Способ приготовления: Добрый день, уважаемые мои читатели!
Приготавливая праздничные блюда, у меня осталась одна варёная свекла. Я придумала салат, что бы свекла не пропадала, и этот салат съели весь и всем он понравился.
Готовится очень просто, а вкус свежий, сочный и, главное сейчас это необходимо организму… много витаминов))

После праздника приготовила себе этот салат. Свеклу сварила до готовности, выбирала сладкую. Яблоко очистила, нужно взять для этого салата кисло сладкое сочное яблоко.

Рецепт: Салат из вареной свеклы "Вкусный" - Яркий , вкусный и очень полезный.

Потёрла на крупной тёрке яблоко и свеклу.

Рецепт: Салат из вареной свеклы "Вкусный" - Яркий , вкусный и очень полезный.

Пара зубочков чеснока я пропустила через чеснокодавку, чеснок должен быть мелко рубленным.

Рецепт: Салат из вареной свеклы "Вкусный" - Яркий , вкусный и очень полезный.

Рецепт: Салат из вареной свеклы "Вкусный" - Яркий , вкусный и очень полезный.

Несколько веточек зелени помыла и просушила.

Рецепт: Салат из вареной свеклы "Вкусный" - Яркий , вкусный и очень полезный.

Отделила нежную зелень и мелко порезала.

Рецепт: Салат из вареной свеклы "Вкусный" - Яркий , вкусный и очень полезный.

Мелко режу зелень и всё складываю в салатницу.

Рецепт: Салат из вареной свеклы "Вкусный" - Яркий , вкусный и очень полезный.

Добавила майонез, это на любителя . Тем, кто не ест майонез можно использовать сметану или йогурт.

Рецепт: Салат из вареной свеклы "Вкусный" - Яркий , вкусный и очень полезный.

Всё хорошо вымешала, я не добавляю соль, мне майонеза достаточно.

Рецепт: Салат из вареной свеклы "Вкусный" - Яркий , вкусный и очень полезный.

Салат можно красиво выложить, украсить ягодами, зеленью.
Даже на праздничном столе этот салат не будет обойдён вниманием.

Рецепт: Салат из вареной свеклы "Вкусный" - Яркий , вкусный и очень полезный.

Готовить очень быстро, а вкус свежий и оригинальный .
Ингредиенты не дорогие и всегда есть в продаже .

Время приготовления: 20 мин. Примерная стоимость порции: 35 руб.

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