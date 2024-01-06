Рецепт: Салат из вареной свеклы «Вкусный» — Яркий , вкусный и очень полезный.

Ингредиенты:

вареная свекла — 3 шт;

яблоко кисло-сладкое — 1 шт;

чеснок — 2 зубка;

зелень свежая — 3 шт;

майонез — 2 ст.л

Способ приготовления: Добрый день, уважаемые мои читатели!

Приготавливая праздничные блюда, у меня осталась одна варёная свекла. Я придумала салат, что бы свекла не пропадала, и этот салат съели весь и всем он понравился.

Готовится очень просто, а вкус свежий, сочный и, главное сейчас это необходимо организму… много витаминов))

После праздника приготовила себе этот салат. Свеклу сварила до готовности, выбирала сладкую. Яблоко очистила, нужно взять для этого салата кисло сладкое сочное яблоко.

Потёрла на крупной тёрке яблоко и свеклу.

Пара зубочков чеснока я пропустила через чеснокодавку, чеснок должен быть мелко рубленным.

Несколько веточек зелени помыла и просушила.

Отделила нежную зелень и мелко порезала.

Мелко режу зелень и всё складываю в салатницу.

Добавила майонез, это на любителя . Тем, кто не ест майонез можно использовать сметану или йогурт.

Всё хорошо вымешала, я не добавляю соль, мне майонеза достаточно.

Салат можно красиво выложить, украсить ягодами, зеленью.

Даже на праздничном столе этот салат не будет обойдён вниманием.

Готовить очень быстро, а вкус свежий и оригинальный .

Ингредиенты не дорогие и всегда есть в продаже .

Время приготовления: 20 мин. Примерная стоимость порции: 35 руб.