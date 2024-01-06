ГлавнаяРецептыОдин ингредиент изменит все: рецепт роскошного салата с курицей и грибами Один ингредиент изменит все: рецепт роскошного салата с курицей и грибами На чтение: 1 минута Чтобы вкусно угостить гостей, не нужно проводить невероятно много времени у плиты. В частности, вы можете воспользоваться рецептом этого простого и вкусного салата. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Особый вкус придаст соленый арахис. Также можно использовать сухарики. Будет вкусно Праздничный и яркий «Шанхай»: готовим простой салат с исключительным вкусом Рецепт салата с курицей и арахисом Время: 20 минут Порций: 6 Ингредиенты: – 1 копченое куриное бедро; – 300 граммов шампиньонов; – 1 луковица; – 1 болгарский перец; – соленые орешки; – майонез, специи по вкусу. Приготовление: Грибы обжарьте с луком и дайте остыть. Тем временем нарежьте бедро и перец произвольными кусками и положите в салатник. Добавьте грибы и заправьте майонезом. Добавьте специи по вкусу и хорошо перемешайте. Перед подачей посыпьте орешками или сухариками. Ищете рецепт вкусного салата? Попробуйте приготовить Оливье без колбасы – получится даже лучше. Поделитесь с друзьями