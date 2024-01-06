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Один ингредиент изменит все: рецепт роскошного салата с курицей и грибами

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Один ингредиент изменит все: рецепт роскошного салата с курицей и грибами

Чтобы вкусно угостить гостей, не нужно проводить невероятно много времени у плиты. В частности, вы можете воспользоваться рецептом этого простого и вкусного салата.

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Особый вкус придаст соленый арахис. Также можно использовать сухарики.

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Рецепт салата с курицей и арахисом

  • Время: 20 минут
  • Порций: 6

Ингредиенты:
– 1 копченое куриное бедро;
– 300 граммов шампиньонов;
– 1 луковица;
– 1 болгарский перец;
– соленые орешки;
– майонез, специи по вкусу.

Приготовление:

  1. Грибы обжарьте с луком и дайте остыть.
  2. Тем временем нарежьте бедро и перец произвольными кусками и положите в салатник.
  3. Добавьте грибы и заправьте майонезом.
  4. Добавьте специи по вкусу и хорошо перемешайте.
  5. Перед подачей посыпьте орешками или сухариками.

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