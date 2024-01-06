Один ингредиент изменит все: рецепт роскошного салата с курицей и грибами

Чтобы вкусно угостить гостей, не нужно проводить невероятно много времени у плиты. В частности, вы можете воспользоваться рецептом этого простого и вкусного салата.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Особый вкус придаст соленый арахис. Также можно использовать сухарики.

Будет вкусно Праздничный и яркий «Шанхай»: готовим простой салат с исключительным вкусом

Рецепт салата с курицей и арахисом

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 1 копченое куриное бедро;

– 300 граммов шампиньонов;

– 1 луковица;

– 1 болгарский перец;

– соленые орешки;

– майонез, специи по вкусу.

Приготовление:

Грибы обжарьте с луком и дайте остыть. Тем временем нарежьте бедро и перец произвольными кусками и положите в салатник. Добавьте грибы и заправьте майонезом. Добавьте специи по вкусу и хорошо перемешайте. Перед подачей посыпьте орешками или сухариками.

Ищете рецепт вкусного салата? Попробуйте приготовить Оливье без колбасы – получится даже лучше.