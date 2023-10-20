Эти вкуснейшие лепешки — национальное блюдо молдавской и южно-украинской кухни. Название «плацинда» имеет латинско-греческие корни, что по сути означает «плоскость». Поэтому они приблизительно так и выглядят. Когда моя бабушка готовила плацинды, долго они на столе не задерживались — исчезали просто мгновенно.

Даже противники тыквы не могут сдержаться, чтобы не попробовать это аппетитное блюдо. С молоком, чаем, компотом — идеально! Надеюсь, они вам понравятся так же, как мне с детства и до сих пор. В списке моих любимых осенних вкусностей именно тыквенная плацинда занимает почетное первое место!

Тыквенная плацинда: почему стоит приготовить

Будьте уверены, плацинда по рецепту ниже получается очень вкусной и буквально тает во рту. Так вы сможете угодить даже самым требовательным гурманам. А еще ее с удовольствием едят малыши! Стоит ли говорить о пользе самой тыквы? Ведь она неоспорима. Сезонная тыква, пожалуй, самый ценный продукт для иммунитета, хорошего настроения и самочувствия!

Ингредиенты

Пшеничная мука700 г Молоко500 мл Кефир100 мл Сода1 ч. л. Яйцо2 шт. Подсолнечное масло2 ст. л. Сливочное масло1 ст. л. Сметана2 ст. л. Соль1 щеп. Сахар по вкусу

Приготовление

Начните с приготовления теста. Смешайте теплое молоко с кефиром комнатной температуры. Вбейте яйца, влейте сметану и растопленное сливочное масло. Затем просейте муку, добавьте соду и щепотку соли. Тщательно всё размешайте и замесите тесто. Количество муки определяйте так, чтобы получилось мягкое и пластичное тесто. Отставьте заготовку в сторону. Очистите тыкву от кожуры и семян, натрите на большой терке. Далее разделите тесто на небольшие колобки и раскатайте тонкие лепешки, похожие на налистники. Равномерно распределите тертую подготовленную тыкву по поверхности и посыпьте сахаром. По желанию можно добавить изюм, корицу или орехи. Сформируйте удобные для жарки конвертики. Готовьте блюдо на растительном масле в тщательно разогретой сковородке по 5 минут с каждой стороны. Как вариант, можете запечь плацинду в разогретой до 170 градусов духовке около 15–20 минут.

Готовые плацинды полейте небольшим количеством жидкого мёда. После этого сложите их друг на друга в глубокой миске. Для более насыщенного вкуса этот дегустационный шедевр должен постоять как минимум час. Ранее мы писали, как из доступных осенних овощей приготовить витаминную бомбу.