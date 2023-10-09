Маринованная капуста: как приготовить вкуснейшее витаминное блюдо

Такая капуста очень быстро съедается, поэтому лучше готовить ее небольшими порциями, чтобы потом сделать новый запас.

Капуста в этом году на огородах и дачах дала неплохой урожай, поэтому, если вы не знаете, куда деть пару-тройку кочанов капусты, рекомендуем ее замариновать. Это очень вкусное блюдо, которое является настоящим кладезем витаминов, а также обладает очень ярким вкусом. Как приготовить это блюдо, рассказали в блоге «Домашняя консервация». Рецепт очень простой и получится даже у новичков кулинарного дела.

Маринованная капуста

Ингредиенты:

капуста – 2 кг;

морковь крупная – 2-3 шт;

свекла – 1 шт;

чеснок – 1 головка.

Рассол на 1 литр воды:

растительное масло – 1 стакан;

уксус 9% – 2/3 стакана;

сахар – 2/3 стакана;

соль – 2 ст. л.

Способ приготовления:

Капусту порезать соломкой, немного перемять ее руками, чтобы она стала мягче и пустила сок. Морковь и свеклу натереть на крупной терке, а чеснок пропустить через пресс.

Для рассола вскипятить воду с растительным маслом, уксусом, сахаром и солью.

Капусту в глубокой посуде смешать с морковью, свеклой, чесноком, залить кипящим рассолом. Оставить на ночь под пресс, после чего разложить по банкам, закрыть капроновыми крышками. Хранить такую капусту можно как в холодильнике, так и в погребе. Большими порциями делать ее необязательно, поскольку даже зимой можно приготовить более свежую.

Ранее Фокус писал, как закрыть на зиму листья капусты для голубцов.