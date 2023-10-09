Найдено самое «вредное» время для перекусов

Ученый и доцент Королевского колледжа Лондона Сара Берри заявила в интервью MailOnline, что прием пищи незадолго до отхода ко сну приводит к неконтролируемому набору веса и обострению чувства голода на следующий день.

По словам доктора Берри, важен не столько состав перекуса, сколько его время. Если человек привык перекусывать поздно вечером, то это грозит ему повышением уровня голода после пробуждения на следующий день.

Также американские коллеги специалиста установили, что перекусы прямо перед сном сбивают циркадные ритмы, замедляют сжигание калорий, а значит, провоцируют набор веса.

Перекусывать желательно овощами, фруктами или орехами. Если в рационе появляется слишком много снеков и сладостей, то эксперт рекомендует сделать ужин более сытным — это поможет избавиться от голода до самого утра. Для этого в рационе должно быть достаточно овощей, полезных жиров и специй.

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