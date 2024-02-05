Улитки из лаваша со шпинатом и сыром. Пошаговый рецепт вкусного блюда

Это блюдо очень легко приготовить. И оно подойдет к завтраку.

Из лаваша можно приготовить много вкусных блюд. Но лучшим выбором будет его использовать для рулетиков и улиток с разнообразной начинкой Рецептом этого блюда поделилась украинский кулинарный блогер Светлана Левицкая, которая пишет под ником lanas_diet.

Улитки из лаваша

Ингредиенты:

лаваш — два больших листа;

плавленый сыр по типу моцареллы — 100 г;

шпинат — пачка (или пучок свежего);

пару зубчиков чеснока;

яйцо;

молоко — 200 мл;

растопленное масло — 25 г.

Шпинат припускаем на сковороде, добавляем чеснок, солим, перчим. Яйцо взбиваем с молоком и растопленным сливочным маслом. Все ингредиенты должны быть нехолодными. Поэтому заранее достаньте их из холодильника.

Натираем сыр на крупной терке.

Расстилаем лаваш, смазываем половину яичной смесью, выкладываем на ту половину шпинат, притрушиваем половиной порции сыра. Накрываем второй половиной лаваша, снова смачиваем яичной смесью и заворачиваем в трубочку.

Расстилаем второй лаваш. Смазываем весь яичной смесью, посыпаем оставшимся сыром, кладем сверху ролл со шпинатом и заворачиваем.

Нарезаем кусочками. Кусочки выкладываем в просторную миску, поливаем остатками яичной сумниши, оставляем на несколько минут, чтобы вся жидкость впиталась.

Обжариваем с двух сторон на умеренном огне, при обжаривании слегка прижимаем.

Подаем горячими. В качестве соуса можно подать несладкий йогурт с зеленью и чесноком, или любой соус по своему вкусу.

А если у вас нет лаваша, то вы можете приготовить его самостоятельно всего из трех ингредиентов .