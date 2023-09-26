Без лишних затрат и мороки: как приготовить суши Калифорния дома

Обожаете суши, но не умеете готовить их дома? Мы приготовили рецепт роллов Калифорния, которые вы с легкостью приготовите дома.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Сладко-соленая икра, свежий хрустящий огурец, нежный лосось и маслянистое авокадо создают непревзойденный вкус роллов Калифорния. Такие суши вы с легкостью приготовите дома в считанные минуты, а с рецептом мы вам поможем.

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Рецепт ролла Калифорния с лососем в икре массаго подойдет как к посиделкам с родными или друзьями, так и к праздничному столу. Попытайтесь и вы будете довольны.

Рецепт роллов Калифорния

Время: 45 минут

45 минут Порции: 2

Ингредиенты:

– 120 граммов отварного и заправленного риса;

– половина листа водоросли норы;

– 10 граммов майонеза;

– 25 граммов свежего огурца;

– 20 граммов авокадо;

– 40 граммов слабосоленого лосося;

– 10 граммов икры массаго.

Приготовление:

Разрезаем лист водорослей норы по ширине. Выкладываем его на бамбуковый коврик шершавой стороной вверх, добавляем приготовленный отварной и заправленный рис. Он должен лежать плотным ровным слоем, но не забудьте оставить 1,5 см свободного места в верхнем крае листа водоросли.

Переворачиваем заготовку так, чтобы рис был снизу, а свободный край водоросли поближе к вам. В центре по всей ширине выкладываем рыбу, нарезанные соломкой овощи и поливаем все майонезом.

Скручиваем коврик в форме рулета.

Панируем роллы в икре мойвы, нарезаем их острым ножом, предварительно смоченным водой, на восемь равных частей.

Лучше всего подавать роллы Калифорния вместе с соевым соусом, лепестками имбиря и васаби.

Приятного аппетита!

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