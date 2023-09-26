ГлавнаяРецептыБез лишних затрат и мороки: как приготовить суши Калифорния дома Без лишних затрат и мороки: как приготовить суши Калифорния дома На чтение: 2 минуты Обожаете суши, но не умеете готовить их дома? Мы приготовили рецепт роллов Калифорния, которые вы с легкостью приготовите дома. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Сладко-соленая икра, свежий хрустящий огурец, нежный лосось и маслянистое авокадо создают непревзойденный вкус роллов Калифорния. Такие суши вы с легкостью приготовите дома в считанные минуты, а с рецептом мы вам поможем. Читайте также Удивите семью осенними вкусностями: рецепт выпечки из слоеного теста и куриного фарша Рецепт ролла Калифорния с лососем в икре массаго подойдет как к посиделкам с родными или друзьями, так и к праздничному столу. Попытайтесь и вы будете довольны. Рецепт роллов Калифорния Время: 45 минут Порции: 2 Ингредиенты: – 120 граммов отварного и заправленного риса; – половина листа водоросли норы; – 10 граммов майонеза; – 25 граммов свежего огурца; – 20 граммов авокадо; – 40 граммов слабосоленого лосося; – 10 граммов икры массаго. Приготовление: Разрезаем лист водорослей норы по ширине. Выкладываем его на бамбуковый коврик шершавой стороной вверх, добавляем приготовленный отварной и заправленный рис. Он должен лежать плотным ровным слоем, но не забудьте оставить 1,5 см свободного места в верхнем крае листа водоросли. Переворачиваем заготовку так, чтобы рис был снизу, а свободный край водоросли поближе к вам. В центре по всей ширине выкладываем рыбу, нарезанные соломкой овощи и поливаем все майонезом. Скручиваем коврик в форме рулета. Панируем роллы в икре мойвы, нарезаем их острым ножом, предварительно смоченным водой, на восемь равных частей. Лучше всего подавать роллы Калифорния вместе с соевым соусом, лепестками имбиря и васаби. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить консервированные персики половинками. Поделитесь с друзьями