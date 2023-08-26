Без майонеза: три заправки, которые подойдут к любому салату

Летом мы часто готовим свежие салаты, но майонезные заправки не всегда к ним подходят. Мы предлагаем заменить их менее калорийными вариантами.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

24 канал подготовил три рецепта разных заправок к овощным салатам, которые только подчеркнут вкус блюд, а не будут утруждать их. Попытайтесь приготовить их и вы будете приятно удивлены.

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Соус винегрет

Время: 5 минут

Ингредиенты:

– 20 граммов лука;

– 2 столовые ложки лимонного сока;

– 2 чайные ложки сладкой горчицы;

– 70 граммов оливкового масла;

– соль;

– черный молотый перец.

Приготовление:

Нарезаем очищенный лук, лучше выбирать шалот, мелкими кубиками.

Смешиваем все ингредиенты в миске и доводим до однородной консистенции.

Соус дзадзики

Время: 10 минут

Ингредиенты:

– 300 миллилитров густого греческого йогурта;

– 1 средний свежий огурец;

– свежий укроп;

– 2 – 3 зубчика чеснока;

– соль;

– черный молотый перец.

Приготовление:

Тщательно вымойте огурец проточной водой и свежую зелень укропа. Огурец порежьте мелкими кубиками. Иногда его даже натирают на мелкой терке, но это по желанию.

Просушите укроп на слое бумажного полотенца, чтобы избавиться от излишней влаги. С помощью острого ножа нарубите укроп.



Соус дзадзики / Фото All recipe

В глубокой миске смешайте греческий йогурт (без наполнителя), измельченный укроп и огурец.

Очистите чеснок от шелухи. Далее у вас есть несколько вариантов его измельчения: можно выдавить через пресс или мелко нарезать ножом. Выберите тот вариант, который доступен и добавьте его к другим ингредиентам.

Сдобрите все солью и черным молотым перцем. Тщательно перемешайте ложкой соус и подавайте к столу.

Пряная заправка

Время: 5 минут

Ингредиенты:

– 500 мл нерафинированного масла;

– 1 столовая ложка сушеного орегано;

– 1 столовая ложка сушеного базилика;

– 1 столовая ложка сушеного тимьяна;

– 1 столовая ложка сушеной мяты;

– перец чили кусочками.

Приготовление:

В миске смешайте все ингредиенты для заправки.

Тщательно перемешайте их до однородной смеси.

Полейте салат и перемешайте.

Приятного аппетита!

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