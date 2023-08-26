ГлавнаяРецептыБез майонеза: три заправки, которые подойдут к любому салату Без майонеза: три заправки, которые подойдут к любому салату На чтение: 2 минуты Летом мы часто готовим свежие салаты, но майонезные заправки не всегда к ним подходят. Мы предлагаем заменить их менее калорийными вариантами. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ 24 канал подготовил три рецепта разных заправок к овощным салатам, которые только подчеркнут вкус блюд, а не будут утруждать их. Попытайтесь приготовить их и вы будете приятно удивлены. Читайте также Наслаждайтесь в последние дни лета по полной: три вкусных рецепта для барбекю Соус винегрет Время: 5 минут Ингредиенты: – 20 граммов лука; – 2 столовые ложки лимонного сока; – 2 чайные ложки сладкой горчицы; – 70 граммов оливкового масла; – соль; – черный молотый перец. Приготовление: Нарезаем очищенный лук, лучше выбирать шалот, мелкими кубиками. Смешиваем все ингредиенты в миске и доводим до однородной консистенции. Соус дзадзики Время: 10 минут Ингредиенты: – 300 миллилитров густого греческого йогурта; – 1 средний свежий огурец; – свежий укроп; – 2 – 3 зубчика чеснока; – соль; – черный молотый перец. Приготовление: Тщательно вымойте огурец проточной водой и свежую зелень укропа. Огурец порежьте мелкими кубиками. Иногда его даже натирают на мелкой терке, но это по желанию. Просушите укроп на слое бумажного полотенца, чтобы избавиться от излишней влаги. С помощью острого ножа нарубите укроп. Соус дзадзики / Фото All recipe В глубокой миске смешайте греческий йогурт (без наполнителя), измельченный укроп и огурец. Очистите чеснок от шелухи. Далее у вас есть несколько вариантов его измельчения: можно выдавить через пресс или мелко нарезать ножом. Выберите тот вариант, который доступен и добавьте его к другим ингредиентам. Сдобрите все солью и черным молотым перцем. Тщательно перемешайте ложкой соус и подавайте к столу. Пряная заправка Время: 5 минут Ингредиенты: – 500 мл нерафинированного масла; – 1 столовая ложка сушеного орегано; – 1 столовая ложка сушеного базилика; – 1 столовая ложка сушеного тимьяна; – 1 столовая ложка сушеной мяты; – перец чили кусочками. Приготовление: В миске смешайте все ингредиенты для заправки. Тщательно перемешайте их до однородной смеси. Полейте салат и перемешайте. Приятного аппетита! Понравились рецепты? Попробуйте также приготовить рис да, чтобы он не слипался. Поделитесь с друзьями