Без него праздничный стол будет неполноценным: приготовьте изысканный пляцок «Глаза царицы»

Ни один праздник на Галичине не обходится без вкусных пляцков. Попробуйте и вы приготовить фантастический торт «Глаза царицы».

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Готовить его не очень трудно. Однако на вкус такой пирог будет незабываемым.

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Рецепт торта «Глаза царицы»

Время: 1 час 30 минут

1 час 30 минут Порций: 8

Ингредиенты на белое тесто:

– 6 яичных белков;

– 1,5 стакана сахара;

– 1 стакан картофельной муки;

– 1 столовая ложка уксуса;

– 1/3 стакана растительного масла;

Темное тесто:

– 2 яйца;

– 6 столовых ложек сахара;

– 4 столовые ложки пшеничной муки;

– 1 столовая ложка разрыхлителя;

– 2 столовые ложки какао;

– 1/3 стакана растительного масла;

Заварной крем:

– 2 стакана молока крем-пудинг без сахара;

– 2 столовые ложки сахара;

– 1 ванильный сахар;

– 1 кусок мягкого сливочного масла дополнительно;

Желе:

– 2 желе любимого вкуса;

– 2 столовых ложки сахара;

– пачка круглых бисквитных коржей;

– 1 чайная ложка кофе;

– 0,5 стакана кипятка;

– 1 чайная ложка сахара;

– 1 шоколадная глазурь;

– 3 столовые ложки измельченных орехов.

Приготовление:

Для белого теста взбейте белки до крепкой пены, добавьте остальные ингредиенты и аккуратно перемешайте. Для темного теста желтки взбейте с сахаром до белого цвета. Добавьте муку, смешанную с разрыхлителем, какао и маслом. Все ингредиенты перемешайте. Смажьте противень маслом и застелите бумагой для выпекания. На противень поочередно выложите светлое и темное тесто. Аккуратно все перемешайте вилкой. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке около 35 минут. Дайте бисквиту остыть. Для крема отварите 2 стакана молока, добавьте сахар и ванильный сахар. Пудинговую массу охладите, после чего смешайте с мягким маслом. Кофе заварите в кипятке, добавьте сахар, перемешайте и дайте остыть. Приготовьте желе. Корж разрежьте на две части. Один бисквитный корж намажьте половиной крема. Затем на бисквитные коржи выложите крем, слегка пропитанный кофе. Между бисквитами выложите застывшее желе. Остальной крем вылейте на желе. Накройте торт другим коржом. В довершение покройте торт глазурью и посыпьте орехами. Поставьте в холодильник, чтобы коржи хорошо пропитались.

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