Описание приготовления:

На данный момент существует множество способов приготовления этого замечательного блюда. Я сегодня расскажу, как приготовить гуляш классический из свинины. Свинину конечно можете заменить на любое мясо, только учитывайте, что вкус, калорийность и время приготовления будут другими. Например, говядина будет готовиться немного дольше, а если вы возьмёте индейку или куриное филе, то времени уйдёт чуть меньше. Мясо по этому рецепту получается нежное и сочное, а большое количество ароматного и яркого соуса, с успехом выполнит роль подливки к любому гарниру.

Назначение: На обед / На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Мясо / Свинина Блюдо: Горячие блюда / Гуляш

Состав / Ингредиенты:

Свинина 500 Грамм (филе)

Лук 1 Штука

Морковь 1 Штука

Чеснок 2 Зубчика

Мука 1 Ст. ложка (с горкой)

Томатная паста 1,5 Ст. ложки

Соль По вкусу

Растительное масло 50 Миллилитров

Специи По вкусу

Паприка 1 Ст. ложка

Вода 500 Миллилитров

Лавровый лист 2 Штуки

Количество порций 6

Калорийность

143 ккал

Калорийность

9 г

Белки

7 г

Жиры

3 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Гуляш классический из свинины»

Подготовьте все ингредиенты по списку. Мясо промойте и обсушите бумажным полотенцем. Соль и специи берите на свой вкус. Лук и морковь очистите и ополосните.

Нарежьте мясо небольшими кусочками и выложите на разогретую сковороду с маслом.

Обжарьте на сильном огне до появления лёгкой румяной корочки.

Затем добавьте нарезанный полукольцами лук и морковь, нарезанную небольшими брусочками. Так же добавьте паприку и любимые специи по вкусу.

Перемешайте и готовьте мясо с овощами 5-7 минут.

Затем добавьте нарезанный кубиками чеснок и томатную пасту.

Перемешайте и готовьте ещё пару минут.

Посыпьте всё мукой.

И энергично перемешайте.

Тонкой струйкой влейте кипяток, добавьте лавровый лист и соль по вкусу.

Перемешайте, накройте крышкой и тушите на маленьком огне около 45 минут (до готовности мяса).

Гуляш классический из свинины готов. Приятного аппетита!