Описание приготовления:
На данный момент существует множество способов приготовления этого замечательного блюда. Я сегодня расскажу, как приготовить гуляш классический из свинины. Свинину конечно можете заменить на любое мясо, только учитывайте, что вкус, калорийность и время приготовления будут другими. Например, говядина будет готовиться немного дольше, а если вы возьмёте индейку или куриное филе, то времени уйдёт чуть меньше. Мясо по этому рецепту получается нежное и сочное, а большое количество ароматного и яркого соуса, с успехом выполнит роль подливки к любому гарниру.
Назначение: На обед / На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Мясо / Свинина Блюдо: Горячие блюда / Гуляш
Состав / Ингредиенты:
- Свинина 500 Грамм (филе)
- Лук 1 Штука
- Морковь 1 Штука
- Чеснок 2 Зубчика
- Мука 1 Ст. ложка (с горкой)
- Томатная паста 1,5 Ст. ложки
- Соль По вкусу
- Растительное масло 50 Миллилитров
- Специи По вкусу
- Паприка 1 Ст. ложка
- Вода 500 Миллилитров
- Лавровый лист 2 Штуки
Количество порций 6
Калорийность
143 ккал
Калорийность
9 г
Белки
7 г
Жиры
3 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Гуляш классический из свинины»
Подготовьте все ингредиенты по списку. Мясо промойте и обсушите бумажным полотенцем. Соль и специи берите на свой вкус. Лук и морковь очистите и ополосните.
Нарежьте мясо небольшими кусочками и выложите на разогретую сковороду с маслом.
Обжарьте на сильном огне до появления лёгкой румяной корочки.
Затем добавьте нарезанный полукольцами лук и морковь, нарезанную небольшими брусочками. Так же добавьте паприку и любимые специи по вкусу.
Перемешайте и готовьте мясо с овощами 5-7 минут.
Затем добавьте нарезанный кубиками чеснок и томатную пасту.
Перемешайте и готовьте ещё пару минут.
Посыпьте всё мукой.
И энергично перемешайте.
Тонкой струйкой влейте кипяток, добавьте лавровый лист и соль по вкусу.
Перемешайте, накройте крышкой и тушите на маленьком огне около 45 минут (до готовности мяса).
Гуляш классический из свинины готов. Приятного аппетита!