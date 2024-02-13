Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить паштет из моркови с грецкими орехами. Из специй еще можно добавить острый молотый перец и копченую паприку, а вместо молотого кориандра добавить приправу для моркови по-корейски. Готовится из простых доступных продуктов, а процесс приготовления не отнимет у вас много сил.
Основной ингредиент: Овощи / Морковь Блюдо: Закуски / Паштеты Диета: Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Морковь 250 Грамм
- Грецкий орех 30 Грамм
- Соль По вкусу
- Черный молотый перец По вкусу
- Кориандр молотый 1/3 Чайных ложки
- Растительное масло 20 Миллилитров
- Чеснок 2 Зубчика
Количество порций 4
Калорийность
161 ккал
Калорийность
7 г
Белки
8 г
Жиры
8 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Паштет из моркови с грецкими орехами»
Подготовьте все ингредиенты.
Морковь помойте, очистите от кожуры и натрите на крупной терке.
Грецкие орехи подсушите в сковороде и измельчите в блендере или кофемолке в крошку.
Разогрейте сковороду на среднем огне с растительным маслом и начните обжаривать морковь. Спустя 6-7 минут добавьте измельченный чеснок, все специи и соль.
Тушите морковь на небольшом огне около 20 минут под крышкой. При необходимости можно подлить немного воды.
Готовую морковь измельчите блендером до однородности.
Соедините морковь и грецкий орех, все перемешайте. Попробуйте на вкус, при необходимости подсолите паштет. Уберите паштет в холодильник на полчаса, чтобы он немного застыл и стал плотнее.
Паштет из моркови с грецкими орехами готов, приятного вам аппетита!