Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить паштет из моркови с грецкими орехами. Из специй еще можно добавить острый молотый перец и копченую паприку, а вместо молотого кориандра добавить приправу для моркови по-корейски. Готовится из простых доступных продуктов, а процесс приготовления не отнимет у вас много сил.

Основной ингредиент: Овощи / Морковь Блюдо: Закуски / Паштеты Диета: Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Морковь 250 Грамм

Грецкий орех 30 Грамм

Соль По вкусу

Черный молотый перец По вкусу

Кориандр молотый 1/3 Чайных ложки

Растительное масло 20 Миллилитров

Чеснок 2 Зубчика

Количество порций 4

Калорийность

161 ккал

Калорийность

7 г

Белки

8 г

Жиры

8 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Паштет из моркови с грецкими орехами»

Подготовьте все ингредиенты.

Морковь помойте, очистите от кожуры и натрите на крупной терке.

Грецкие орехи подсушите в сковороде и измельчите в блендере или кофемолке в крошку.

Разогрейте сковороду на среднем огне с растительным маслом и начните обжаривать морковь. Спустя 6-7 минут добавьте измельченный чеснок, все специи и соль.

Тушите морковь на небольшом огне около 20 минут под крышкой. При необходимости можно подлить немного воды.

Готовую морковь измельчите блендером до однородности.

Соедините морковь и грецкий орех, все перемешайте. Попробуйте на вкус, при необходимости подсолите паштет. Уберите паштет в холодильник на полчаса, чтобы он немного застыл и стал плотнее.

Паштет из моркови с грецкими орехами готов, приятного вам аппетита!