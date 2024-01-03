Сырники больше не делаю, свекровь подсказала новый рецепт. Простой и вкусный завтрак за 15 минут

Оладьи стали для многих одним из самых универсальных блюд. Готовятся классические оладьи просто, при этом всегда получается вкусно. Секрет этого блюда в маленьком наборе ингредиентов, которые всегда есть на кухне.
С древности люди почитали оладьи. Их считают предками блинов. Первые оладьи и были блинами. Позднее блины стали тоньше. Оладьи приносили как дар языческим богам. Особенно сильно запоминается это блюдо благодаря богине Ладе.
Вероятно, слово оладьи означает смешение слов Масло — Оль и имени богини Лады.
Для современных людей оладьи перестали иметь столь глубокое значение. Это отменный завтрак утром и хороший перекус.
Ингредиенты для оладий:
- яйца — 2 шт.;
- сахар — 4 ст.л.;
- ванильный сахар — ч.л.;
- соль — щепотка;
- кефир 3,2% — 100 мл;
- сода — ч.л.;
- творог 9% — 180 г;
- мука — 160 г;
- яблоки — 2 шт.
Приготовление оладий:
Разбиваем в миску яйца, высыпаем ванильный и пару ложек классического сахара, соль. Вливаем в яичную смесь кефир и тщательно перемешиваем до растворения песчинок.
Высыпаем соду в смесь, перемешиваем. Добавляем в яичную массу творог, разминаем его в смеси. Высыпаем в творожную массу муку, замешиваем тесто.
Очищаем от кожуры и семенных коробочек яблоки, нарезаем мелким кубиком. Обжариваем яблоки на сливочном масле, посыпаем сахаром. Тушим яблоки на сковороде 3-4 минуты.
Кладем в кондитерский мешок тесто. Сцеживаем на сковороду небольшие лепешки. На верхушки лепешек кладем по ложке яблочной начинки.
На яблочную начинку сцеживаем остатки теста. Обжариваем оладьи с обеих сторон до золотистого цвета.
Как результат мы имеем простые яблочные оладьи. Вместо яблок в качестве начинки можно использовать и грушу, и ягоды, и иные фрукты.