Среди всех майонезных закусок салат с копченой курицей и черносливом занимает одну из лидирующих позиций. Всё потому, что сочетание этих продуктов самое удачное. Добавьте к ним еще немного грецких орехов — и роскошное блюдо для встречи дорогих сердцу гостей готово.

Огурец лучше всего использовать свежий, а не соленый. Такой хрустящий овощ больше подойдет для приготовления салата с копченой курочкой, чем маринованный. Как же сделать эту закуску максимально вкусной и красиво ее задекорировать, рассказала Самира, талантливый фудблогер.

Как украсить салат с копченой курицей и черносливом

Чтобы блюдо выглядело необычайно аппетитно, советуем взять несколько салатных листьев и горсть грецких орехов. Также вам понадобится один свежий огурец. Нарежьте овощ полукружочками. Салатные листья аккуратно порвите, а орешки измельчите. Все необходимые ингредиенты для придания закуске красивого внешнего вида готовы!

Ингредиенты

Копченый куриный окорок1 шт. Огурцы2 шт. Яйцо4 шт. Чернослив40 г Твердый сыр100 г Майонез по вкусу Листья салата по вкусу Грецкие орехи по вкусу

Приготовление

Помещаем яйца в кастрюлю. Заливаем их водой. После закипания варим яйца в течение 10 минут. Охлаждаем их и очищаем от скорлупы.Берем 3 яйца. Натираем их на терке с крупными ячейками. Нарезаем мелко чернослив. Хорошенько моем огурец. Нарезаем его небольшой соломкой. Натираем на мелкой терке охлажденный плавленый сырок.Нарезаем копченую курицу соломкой. Добавляем к ней чернослив и 2 ст. л. майонеза. Тщательно всё перемешиваем. Выкладываем полученную смесь на блюдо. Сверху помещаем натертые отварные яйца. Равномерно их распределяем. Рисуем сеточку из майонеза. Сливаем с консервированной кукурузы жидкость. Выкладываем ее на яичный слой. Сверху делаем майонезную сеточку.Помещаем на кукурузу свежие огурцы. Смазываем их майонезом. Натираем на крупную терку оставшееся яйцо. Выкладываем его на огурцы.Присыпаем верх и бока салата натертым сыром. Смазываем его майонезом. Промываем оставшийся огурец. Нарезаем его полукольцами. Измельчаем грецкие орехи в крошку. Промываем салатные листья салата.Украшаем закуску при помощи орехов. Декорируем его, используя листья салата и огурцы. Отправляем салат в холодильник на 1 час.

Советуем подождать хотя бы 30 минут, пока все продукты хорошенько «подружатся» между собой. Затем уже пропитанный многослойный салат можете презентовать гостям. А вам нравится сочетание копченой курочки с черносливом? Расскажите о своих вкусовых предпочтениях в комментариях.