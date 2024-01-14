Рецепт: Печенье «Имбирное» — По-домашнему

Ингредиенты:

мука — 2ст.;

сахар — 1стакан;

имбирь сушеный молотый — 3ст.ложки;

яйца куриные — 3шт.;

масло сливочное — 100грам;

сода пищевая — пол.чайной ложки;

лимонный сок — 1ч.л.;

молоко — 1стакан

Способ приготовления: Добрый хороший день всем!

Приготовила вкусное печенье с имбирём.

Делать его легко и быстро.

Для этого нужно взять муку, отдельно взбить яйца с сахаром, влить в муку. Потом растопить сливочное масло, остудить немного, тоже добавить в массу с мукой. Добавить имбирь. Добавить соду с лимонным соком. Молочко влить. Все хорошо перемешать. Если жидковатое тесто, добавить муки, пока не будет как пластилин. Теперь самое приятное. Раскатываем пласт из теста и берём формочки для печенья. Работать с ними одно удовольствие. Вырезаем печенье и кладём на противень, посыпанный мучкой. Ставим в разогретую духовку. Печем до ручного цвета. Аромат стоит очень приятный.

Как будет готово, достаем, посылаем сахарной пудрой. Все, можно угощать. Очень красивое и вкусное печенье. Приятного аппетита!

Время приготовления: 30 мин. Примерная стоимость порции: 250 руб.