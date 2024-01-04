Килька в томате с овощами в духовке

Купив 2 кг мелкой рыбешки, можно закрыть целых 9 баночек ароматной и сытной закуски. Возьмите емкости, рассчитанные на 350 мл, и начинайте готовить настоящую вкуснятину. Поверьте, килька в томате с овощами станет одним из самых любимых ваших блюд. Никакие покупные консервы не смогут с ней сравниться!

Маленький нюанс. Приступая к приготовлению кильки на сковороде, следует помнить, что сильно обжаривать рыбу не стоит. В ином случае она развалится в процессе дальнейшей термообработки. Потому в банках у вас будут не целые рыбешки, а масса, по консистенции напоминающая кашу.

Как долго хранится килька в томате с овощами

Если четко следовать инструкции по приготовлению, вам удастся получить невероятно вкусные рыбные консервы. К слову, их можно хранить даже без холодильника. Так, в течение целого года у вас всегда будет под рукой баночка аппетитной и яркой закуски.

Ингредиенты

Килька2 кг Лук4 шт. Томатный сок1,8 л Подсолнечное масло120 мл Пшеничная мука100 г Соль1,5 ст. л. Сахар4 ч. л.

Приготовление

Промываем кильку. Удаляем внутренности, головы оставляем. Панируем рыбку в муке. Обжариваем ее на разогретой сковороде с подсолнечным маслом до легкой золотистости с двух сторон. Укладываем в банки кильку хвостами кверху. Очень плотно емкости не наполняем.Очищаем репчатый лук. Мелко его нарезаем. Обжариваем лук на сковороде с маслом до золотистого цвета.Вливаем в кастрюлю томатный сок. Добавляем соль и сахар (для уменьшения кислотности). Перемешиваем всё. Подогреваем сок для полного растворения сахара и соли. До кипения его не доводим. Добавляем обжаренный лук (по 1–2 ст. л.) в банки с килькой. Заливаем всё томатным соком, не доходя до самого верха. Протираем баночки чистой салфеткой. Накрываем их фольгой.Выкладываем банки на противень. Отправляем в духовку. Устанавливаем режим «верхний и нижний нагрев». Готовим рыбку при температуре 120 градусов в течение 2,5 часов.Выключаем духовку. Оставляем банки на 15 минут в ней. Затем достаем их и плотно закручиваем крышки. Оставляем консервы до полного остывания на кухне.

К слову, вы можете приготовить консервы из кильки как в духовке, так и на плите. Если вам больше по душе второй способ, выложите емкости с рыбой в большую кастрюлю, дно которой застелено полотенцем. Влейте воду по плечики банок. Доведите ее до кипения. Томите консервы на слабом огне в течение 3 часов. Потом выключите нагрев. Оставьте банки до полного остывания в воде. Затем достаньте их и отправьте на хранение.