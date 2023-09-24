ГлавнаяРецептыФирменный песочный пирог со сливами от Ольги Сумской – семейный рецепт Фирменный песочный пирог со сливами от Ольги Сумской – семейный рецепт На чтение: 2 минуты Украинская актриса и телеведущая Ольга Сумская поделилась с читателями семейным рецептом вкусного сливового пирога, который охотно готовит дома. Почему бы и нам не попробовать его в эти выходные? ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Пока сезон слив в разгаре, скорее готовить сочный пирог с нежным белковым слоем по рецепту Оли Сумской. Актриса рассказала на своей странице в соцсети, что семейный фирменный рецепт, который она обожает. Читайте также Удивите семью осенними вкусностями: рецепт выпечки из слоеного теста и куриного фарша А мы добавим, что такой вариант домашней выпечки приятно удивит вкусом, он не сложен в приготовлении и подойдет для семейного чаепития. Рецепт песочного сливового пирога Время: 60 минут Порции: 8 Ингредиенты: – 700 граммов сливок; – 3 стакана муки + 1 для замеса; – 200 граммов сливочного масла; – 4 куриных яйца; – ванильный сахар; – разрыхлитель для теста или щепотка соды; – 1 столовая ложка сока лимона; – 1,5 стакана сахара. Приготовление: Отделяем желтки от белков. Отправляем белки в холодильник, а желтки взбиваем с сахаром. Взбитые желтки вводим в муку. На крупной терке натираем холодное сливочное масло и смешиваем с мукой, разрыхлителем и лимонным соком. Добавляем ванильный сахар и вымешиваем однородное тесто. Оно не должно липнуть в руки – это важно. Формируем шарик, заворачиваем в слой пищевой пленки и кладем в холодильник на 10 – 15 минут. Тем временем взбиваем белки до стойких пиков, постепенно вводя чуть больше полустакана сахара и чайную ложечку лимонного сока. Должна получиться густая, устойчивая масса. Отправляем белки в холодильник. Тщательно моем сливы, разрезаем пополам и отделяем от косточек. Раскатываем готовое тесто на пергаменте для выпечки. Формируем его на противень и выкладываем половинки слив. Разогреваем духовку до 160 градусов и отправляем все выпекаться 20 – 30 минут. Вынимаем противень с тестом и сливами из духовки, покрываем взбитыми белками и снова ставим в духовку. Запекаем еще 5 – 7 минут, чтобы белки взялись румяной корочкой. Подаем пирог со сливами к столу теплым. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить творожную запеканку с грушами. Поделитесь с друзьями